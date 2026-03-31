„Königstransfer“ Albrecht prägt Dornbreites Kaderplanung Neuzugang und Vertragsverlängerungen setzen klare Akzente für die kommende Saison von red · Heute, 17:04 Uhr · 0 Leser

Der FC Dornbreite treibt seine Personalplanungen für die kommende Spielzeit konsequent voran. Mit der Verpflichtung von Julian Albrecht sowie den Vertragsverlängerungen von Gianluca Messina und Fynn Auschra setzt der Landesligist sowohl auf externe Verstärkung als auch auf Kontinuität im bestehenden Kader.

Mischung aus Erfahrung und Entwicklung Im Mittelpunkt steht die Verpflichtung von Julian Albrecht, die vereinsintern als „Königstransfer“ eingeordnet wird. Der 24-jährige zentrale Mittelfeldspieler wechselt vom Regionalligisten VfB Lübeck nach Dornbreite – und nimmt dafür bewusst einen sportlichen Rückschritt in Kauf. Ausschlaggebend ist für Albrecht vor allem seine berufliche Zukunft: Der Mittelfeldspieler plant den Beginn einer Ausbildung zum Bankkaufmann und priorisiert damit eine langfristige Perspektive außerhalb des Profifußballs. Sportlich bringt Julian Albrecht dennoch umfangreiche Erfahrung mit. Ausgebildet bei Hansa Rostock und Hertha BSC, später aktiv unter anderem bei den Kickers Offenbach, verstärkt er künftig das zentrale Mittelfeld des FCD.

Parallel dazu setzt der Verein auf bewährte Kräfte. Offensivspieler Gianluca Messina hat seinen Vertrag verlängert und bleibt damit Teil des Dornbreiter Umbruchs. Der Stürmer, der im vergangenen Sommer vom SV Dissau kam, entwickelte sich im Saisonverlauf zu einer festen Größe im Angriff. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er unter anderem beim VfB Lübeck sowie beim SV Eichede. Auch in der Defensive bleibt Kontinuität gewahrt: Fynn Auschra verlängerte ebenfalls und wird weiterhin Teil der Abwehr sein. Der 20-Jährige war 2024 aus der U19 des SV Eichede zum FCD gestoßen und gilt als entwicklungsfähiger Spieler mit wachsender Verantwortung im Team.