Nach bislang durwachsener Saison möchte sich der TSV Königstein (in Schwarz - aktuell Platz 7) in der Restrückrunde noch verbessern. – Foto: Lukas Scherr

Königstein will im Ranking noch ein paar Plätze gut machen Rückblick Kreisliga Süd: Mit verbesserter Chancenverwertung möchte der letztjährige Vizemeister am Ende unter den ersten Fünf landen. Verlinkte Inhalte Kreisliga Süd Königstein

Nach einer bärenstarken Runde 2023/24 nahm das Saisonende für den TSV Königstein ein fast schon tragisches, auf jeden Fall enttäuschendes Ende. Nachdem der direkte Vergleich im packenden Zweikampf um den Meistertitel in der Kreisliga Süd mit dem SV Inter Bergsteig Unentschieden geendet hatte, musste das Torverhältnis strapaziert werden, wo die Amberger mit plus 34 Toren gegenüber plus 30 Toren der Königsteiner am Ende den Ligathron verteidigten. Es blieb also "nur" der Relegationsplatz 2, es ging für die Mannen um Ligatorjäger Udo Hagerer gegen den TSV Tännesberg also in Überstunden. Der Vizemeister der Kreisliga West des Spielkreises Cham/Schwandorf, ein offensiv wie defensiv richtig starker Gegner, beendete dann den Traum vom Bezirksliga-Aufstieg, beim 0:4 in Schnaittenbach blieb man relativ chancenlos. Dennoch konnte man in der 1800 Seelen-Marktgemeinde im Landkreis Amberg-Sulzbach auf das Geleistete stolz sein.

Unabhängig davon, ob der Aufstieg in die Bezirksliga gelingen würde oder nicht, hatte man bei der Truppe aus dem Nordwesten des Spielkreises Amberg/Weiden die Personalplanungen für die Folgesaison schon vorangetrieben und hatte damit schon vor dem Entscheidungsspiel die Weichen gestellt. Musste man in Zukunft auf drei erfahrene Akteure verzichten, präsentierten die Verantwortlichen nun im Gegenzug zwei Rückkehrer, zwei Nachwuchstalente aus dem eigenen Stall sowie einen externen Neuzugang. „Der TSV Königstein freut sich, diese Spieler im Team begrüssen zu dürfen und ist überzeugt, die Abgänge wegen Karriereende von Dauerbrenner Andreas Farnbauer, Gerd Deinzer und Maxi Schröck ersetzen und die Mannschaften entsprechend verstärken zu können, unabhängig von der Ligazugehörigkeit", so Marco Ringer, Teammanager und Spielleiter in Personalunion vor der Partie gegen den TSV Tännesberg. Weiter unter der Regie des seit 2019 an der Außenlinie stehenden, bewährten Coaches Roland Winkler (57) ging man also im Sommer 2024 in gewohnter Umgebung an den Start und formulierte das Saisonziel mit "vorderes Mittelfeld" optimistisch, man nahm sich also vor, eine ähnlich erfolgreiche Runde wie die vergangene zu bestreiten. Der Saisonauftakt mit zwei Heimsiegen und zwei Auswärtsniederlagen verlief "durchwachsen", am fünften Spieltag setzte man dann das erste Highlight, als man am Mittwochabend, 14. August, den 1. FC Rieden mit 2:0 niederhielt und ihm die bislang einzige Niederlage zufügte.

Sollte diese tolle Leistung nun der Auslöser für eine positive Serie werden? Leider nein, so richtig kam der TSV nicht in Fahrt. Es folgten zwei Unentschieden, ehe man die starken Rosenberger zuhause hoch mit 4:1 düpierte, um eine Woche später bei einem der Mitfavoriten, den Sportfreunden aus "Upo", mit 0:3 den Kürzeren zu ziehen. Sieg, zwei Unentschieden, Sieg, Niederlage, Sieg und Unentschieden, so lautete die restliche Bilanz, die zeigte, dass es dem TSV in dieser Saison bislang noch nicht gelang, so richtig Konstanz in die Leistungen zu bringen. Zudem fällt auf, dass die Winkler-Truppe in der Fremde bislang nur wenig "Angst und Schrecken" verbreiten konnte, nur sechs Zähler auf des Gegners Platz, da ist noch Luft nach oben. Im folgenden kurzen Interview erklärt Chefanweiser Roland Winkler, dass er mit dem bislang Gezeigten dennoch nicht unzufrieden ist, merkt jedoch an, noch ein paar Stufen auf der Tabellenleiter hochsteigen zu wollen: