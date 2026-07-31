Königstein vs. Rosenberg - zwei ambitionierte Verlierer im Duell

Um nicht gleich in der Frühphase der Saison wichtiges Punktegut liegen zu lassen, wollen, ja müssen der TSV Königstein (in Rot) und der TuS Rosenberg (in Blau-Weiß) im direkten Duell am besten dreifach punkten. – Foto: Frank Kokott

In der Partie TSV Königstein gegen den TuS Rosenberg treffen am 2. Spieltag der Kreisliga Süd zwei ambitionierte Mannschaften aufeinander, die sich im oberen Tabellendrittel sehen und die beim Buhlen um die begehrten Ränge 1 und 2 ein gewichtiges Wort mitreden wollen. Hätten die beiden Kontrahenten nun ihren Saisonstart nicht in den Sand gesetzt, hätte man - trotz der noch ganz jungen Saison - schon von einer Art Spitzenspiel sprechen können. Nun ist die Ausgangslage eine andere: Hier wie dort will man unbedingt verhindern, den Saisonstart komplett zu verpatzen und schon wichtige Punkte gleich in der Frühphase der Saison liegen zu lassen.

Wiedergutmachung im Sinn hat man bei den beiden das Tabellenende zierenden Teams des VfB Rothenstadt und SpVgg Schirmitz nach den hohen Auftaktniederlagen in Traßlberg und Rieden. Allerdings stehen die Männer von Manuel Funk (VfB) und Fabian Hirmer (SpVgg) in den Partien gegen die DJK Ensdorf und den SV Freudenberg vor großen Herausforderungen, "schaun mer mal", ob die beiden Gastgeber erstes Zählbares im Punktesack verstauen können.

Bereits am Freitag sehen die Fans auf dem Sportplatz an der Hohenburger Straße in Schmidmühlen ein Duell zweier Sieger des ersten Spieltags, wenn der gastgebende SVS und der FC Edelsfeld die Klingen kreuzen. Nach drei Punkten zum Start (SVS gewann in Rosenberg, der FCE schlug Ursensollen) will man hüben wie drüben natürlich den aus den Erfolgserlebnissen Schwung mitnehmen und am besten gleich den nächsten Ertrag einfahren.

SC-Coach Dieter Scheler: "Erstes Heimspiel für uns in dieser Saison. Mit Rieden kommt eine top Mannschaft der Kreisliga nach Wilnau. Für uns bedeutet das, dass wir uns schon noch in einigen Bereichen gegenüber dem Spiel in Freudenberg steigern müssen. Nur wenn wir konstant und konzentriert über 90 Minuten spielen, können wir punkten."

FCR-Trainer Timo Studtrucker: "Wir sind gut gestartet, mehr aber auch nicht. Wir wollen und müssen nun nachlegen in einem Auswärtsspiel, dass man nicht so richtig greifen kann, weil man damit rechnen muß, dass einige Spieler des Landesligakaders mit auflaufen, da die Erste ja bereits am Freitag schon spielt. Deshalb stellen wir uns auf einen starken Gegner ein, gespickt mit sehr guten Einzelspielern, die vielleicht auch mal Spiele entscheiden können. Deshalb müssen wir kompakt agieren, unseren Matchplan zu hundert Prozent umsetzen, der anders sein wird, als der gegen Schirmitz. Personell kann ich momentan noch keine definitive Aussage treffen, wie der Kader aussieht. Wir haben aktuell zwei Verletzte, zwei Spieler kommen aus dem Urlaub zurück, heißt, es wird sich sicherlich einiges verändern. Eine schlagkräftige Truppe wollen wir stellen, das Ziel ist zu punkten, bestenfalls natürlich dreifach - wohlwissend, dass die Aufgabe eine schwere wird."

So., 02.08.2026, 15:15 Uhr SpVgg Schirmitz Schirmitz DJK Ensdorf DJK Ensdorf 15:15 PUSH

Schirmitz-Coach Fabian Hirmer: „Wir schauen mit einem richtig guten Gefühl auf das nächste Spiel. Uns ist bewusst, dass mit unserem Gegner eine starke Mannschaft auf uns wartet, aber wir wollen zuhause endlich wieder drei Punkte holen. Mit unserer neu formierten Mannschaft werden wir alles reinwerfen und gemeinsam mit unseren Fans alles dafür tun, den Heimsieg einzufahren.“ DJK-Coach Oliver Eckl: "Unser erstes Auswärtspiel in der Kreisliga geht nach Schirmitz. Eine Mannschaft, die sich im Umbruch befindet und ähnliches erlebt, was wir die letzten Jahre sportlich mitmachen durften. Nach dem Abstieg ist auch hier nicht klar, wo die Reise in der Kreisliga hingehen wird. Da kann man nach tollen sportlichen Jahren nur hoffen, dass sich die Schirmitzer finden und in der Liga eine Rolle spielen können. Natürlich wäre es mir ganz Recht, wenn sie das erst eine Woche später beginnen würden. Auf jeden Fall müssen wir gewarnt sein nach dem 4:0 in Rieden, da unser Gegner sicher alles tun wird, nicht noch einmal zu verlieren. Bei uns ändert sich aktuell nicht viel. Nach einem tollen Start gegen Königstein wissen wir, dass nur eine geschlossene Mannschaftsleistung zum Erfolg führen kann. Zu was wir dann in der Lage sind, konnten wir eindrucksvoll gegen den letzten Gegner unter Beweis stellen. Solide Defensivarbeit, das ist der Grundpfeiler und so müssen wir auch auswärts an die Sache ran gehen. Mein Trainerkollege Stefan „Bifi“ Grabinger wird mich vertreten und die Mannschaft optimal einstellen. Das Vertrauen gilt dem Trainer und Team. Natürlich wäre schön, wenn ein paar Fans den langen Weg nach Schirmitz auf sich nehmen und uns unterstützen Danke schon einmal dafür."

So., 02.08.2026, 16:00 Uhr TSV Königstein Königstein TuS Rosenberg Rosenberg 16:00 PUSH

TSV-Trainer Alex Heldrich: "Nach dem doch ernüchternden Auftakt für uns in Ensdorf kommt nun mit dem Titelfavoriten Rosenberg zum Heimspielauftakt ein ganz harter Brocken auf uns zu. Da sich unsere angespannte Personalsituation aufgrund einiger langfristigen Ausfälle auf absehbare Zeit nicht bessert und dass Rosenberg - ebenso wie wir - den Auftakt vergeigt hat, macht die Sache sicher nicht einfacher. Nichtsdestotrotz wollen wir im Vergleich zur Vorwoche ein anderes Gesicht zeigen und hoffen mit der Unterstützung unserer Zuschauer im Rücken auf ein Erfolgserlebnis." Gästespielertrainer Dennis Kramer: "Nachdem wir unser erstes Spiel leider nicht gewinnen konnten, fahren wir am Sonntag zum nächsten Anlauf nach Königstein. Die letzte Partie war aufgrund des Verlaufes sehr ärgerlich für uns, aber das Schöne am Fußball ist, man bekommt jede Woche wieder die nächste Chance. Auch Königstein hat seinen Start nicht erfolgreich gestalten können. Wir wissen das die Aufgabe schwierig wird, dennoch wollen wir das Auswärtsspiel erfolgreich gestalten."

Heute, 18:45 Uhr SV Schmidmühlen Schmidmühlen FC Edelsfeld Edelsfeld 18:45 PUSH

SVS-Spielercoach Alex Greger: "Nachdem wir erfolgreich in die Saison gestartet sind, wollen wir jetzt zuhause nachlegen. Wir wissen wie unbequem und schwer Edelsfeld zu bespielen ist. Aber wir wollen für uns und unsere Fans zum Marktfest natürlich einen Heimsieg holen." Gästetrainer Martin Dehling: "Eine megaschwere Aufgabe kommt da auf uns zu. Schmidmühlen besiegte nicht nur am vergangenen Wochenende Rosenberg, sondern war auch die drittbeste Rückrundenmannschaft der vergangenen Saison. Aber wir wollen unsererseits nicht nur einen freitäglichen Ausflug durch den Landkreis machen, sondern sind fest entschlossen, mit unseren Mitteln dagegenzuhalten und bestenfalls drei Punkte zu entführen. Der Sieg gegen Ursensollen sollte uns genug Selbstvertrauen geben, um erneut ein gutes Spiel zu machen."

DJK-Spielertrainer Thomas Kotzbauer: "Zum ersten Heimspiel der Saison sind wir top motiviert. Auch wenn wir personell mit einem großen Engpass zu kämpfen haben, wollen wir uns vor unseren Zuschauern von unserer besten Seite zeigen und als geschlossene Mannschaft auftreten. Wir werden alles daransetzen, unser Bestmögliches abzurufen und den ersten Heimsieg der Saison einzufahren." Andi Meyer, Coach der Kaolinstädter: "Nach dem 0:0 zum Saisonauftakt wollen wir an die Leistung der vergangenen Woche anknüpfen. Die Mannschaft hat sehr diszipliniert gespielt, viel Einsatz gezeigt und bis zum Schluss als Team agiert. Genau das wollen wir auch im zweiten Saisonspiel wieder auf den Platz bringen. Im Offensivspiel müssen wir uns aber noch steigern und vor dem Tor die richtigen Entscheidungen treffen. Natürlich wollen wir auswärts die ersten drei Punkte der Saison holen. Uns ist aber auch bewusst, dass uns ein schweres Spiel erwartet. Unser Gegner hat sein erstes Spiel verloren und wird zu Hause sicher alles daransetzen, den ersten Sieg einzufahren. Wir müssen deshalb wieder von der ersten bis zur letzten Minute konzentriert und diszipliniert auftreten, um mit etwas Zählbarem wieder nach Hause fahren zu können."

FVV-Chefanweiser Tobias Graßler: "Nach dem schwierigen Auswärtsauftakt in Ehenfeld empfangen wir zum ersten Heimspiel der Saison den Aufsteiger aus Traßlberg. Mit seiner Aufstiegseuphorie im Rücken und seinem Achtungserfolg zum Saisonstart erwarten wir einen selbstbewusst auftretenden Gegner. Doch gerade vor heimischem Publikum wollen wir unser Spiel durchsetzen. Dabei gilt es, im letzten Drittel noch zielstrebiger zu agieren. Dann bin ich guter Dinge, die drei Punkte in Vilseck behalten zu können." SG-Chefanweiser Ilker Caliskan: "Nach dem gelungenen Saisonauftakt wollen wir in Vilseck an unsere gezeigte Leistung anknüpfen. An unserer Spielweise wird sich nichts ändern, weil wir über weite Phasen gezeigt haben, dass sie gut funktioniert. Jetzt geht es darum, diese Leistung über einen längeren Zeitraum auf den Platz zu bringen und konstanter zu werden. Meine Mannschaft ist gut vorbereitet und weiß, worauf es in diesem Spiel ankommt. Wir haben die Dinge, die wir in der vergangenen Woche angesprochen haben, intensiv trainiert und wollen die entscheidenden Momente und Phasen des Spiels diesmal noch besser für uns gestalten. Uns ist bewusst, dass uns in Vilseck eine schwierige Aufgabe erwartet, aber wir fahren dorthin, um das Spiel zu gewinnen. Wenn wir unsere Inhalte konsequent umsetzen und über 90 Minuten mit der nötigen Intensität auftreten, bin ich überzeugt, dass wir gute Chancen auf den nächsten Sieg haben."

So., 02.08.2026, 18:00 Uhr VfB Rothenstadt VfB Rothenst SV Freudenberg Freudenberg 18:00 PUSH