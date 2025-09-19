Königstein-Verfolger Ursensollen und Freudenberg im Topduell

Ein höchstinteressantes Match bekommen die Fußballfans bereits am Freitagabend um 17.30 Uhr am Rängberg in Ursensollen zu sehen, wenn die gastgebende DJK (3./18) im Verfolgerduell auf den SV Freudenberg (2./19) prallt und damit den neunten Spieltag der Kreisliga Süd einläutet. Beide Teams haben zuletzt Federn gelassen und wollen natürlich zurück in die Erfolgsspur, um an Primus TSV Königstein (1./21 - schweres Auswärtsspiel in Vilseck) dranzubleiben bzw. da zu sein, wenn dieser patzt.
Im Tabellenkeller droht den Mannschaften auf den Rängen 11 bis 14 bei weiter nur spärlicher Punkteausbeute, dass der Kontakt zum ruhigen Fahrwasser des Klassements ein wenig abreisst. So werden sich der ASV Haselmühl (14./3 - gegen Raigering) und der TuS WE Hirschau (12./4 - in Schmidmühlen) und auch der FC Edelsfeld (11./6 - in Rosenberg) am Wochenende mächtig ins Zeug legen, den Punktebeutel zu füllen, wohlwissend, dass die Hürden sehr hoch sind. Nichts tun gegen seine wenig erbauliche Lage kann am Wochenende der SV Köfering (13./3), seine Partie beim FC Weiden-Ost II (7./12) wurde abgesagt, ein Nachholtermin ist noch offen.
Auf einen Blick die Ansetzungen des neunten Spieltags in der Kreisliga Süd:
Der Auswärtssieg in Ursensollen war sicherlich ein Zeichen, dass die Maschinerie der Hüttenstädter endlich richtig rund läuft. Der Blick ist nach oben gerichtet, deshalb will man gegen einen kampfstarken, allerdings in der Fremde bislang noch nichts Zählbares erbenden Gegner natürlich nachlegen. Die Gäste reisen mit einer ausgedünnten Spielerdecke an, werden dennoch versuchen, mit hohem Engagement dem Favoriten das Leben so schwer wie möglich zu machen. Ein Teilerfolg wäre schon eine feine Sache, doch da müsste schon vieles passen.
"Mit Edelsfeld kommt nun eine Mannschaft zu uns, bei der die Formkurve in den letzten Partien nach oben zeigt. Ein weiterer Grund, dieses Heimspiel mit vollem Fokus anzugehen, sind sie doch in den letzten Jahren immer ein unangenehmer Gegner gewesen, der sehr körperlich agiert. Wir stellen uns also auf einen Gegner ein, den wir nicht an der bisherigen Punktzahl messen. Für uns gilt es, die gute Leistung des vergangenen Wochenendes zu bestätigen und weiter zu punkten. Wir wollen definitiv die Punkte in Rosenberg behalten", so Dennis Kramer, der Spielercoach des TuS.
"Es wird sicher kein leichtes Unterfangen, in Rosenberg zu punkten. Der TuS setzte in Ursensollen ein Ausrufezeichen und hat mit Kokott und Bäumler sehr gefährliche Torjäger. Da bei uns vier Spieler urlaubsbedingt fehlen, wären wir mit einen Punkt hochzufrieden, wohlwissend dass wir auswärts noch punktlos sind", sagt Gästetrainer Martin Dehling.
Am kommenden Sonntag um 15 Uhr will der 1. FC Rieden (6./14) mit einem Sieg beim Tabellenzehnten SC Luhe-Wildenau II (10./10) den Punkteabstand zur Spitzengruppe verkürzen oder zumindest nicht anwachsen lassen. Der Aufsteiger kam nach einer kleinen Durststrecke (1:3 gegen SV Raigering, 1:3 in Königstein) vergangenen Freitag zu einem ungefährdeten 3:1- Erfolg in Köfering und wird auf heimischen Terrain alles in die Waagschale werfen, um weitere wertvolle Zähler für den vorzeitigen Klassenerhalt zu sammeln. Die Truppe von Georg Ramsauer gilt als sehr lauf- und kampfstark und hat natürlich einige Spieler mit großer individueller Klasse in ihren Reihen. Der 1. FC Rieden konnte letzten Donnerstag mit einem 3:2-Sieg gegen den FC Edelsfeld die Negativserie von vier sieglosen Begegnungen stoppen und will jetzt unbedingt mit einem Auswärtsdreier nachlegen. (Quelle: Vorschau Peter Gattaut, FCR)
"Nach dem eminent wichtigen Dreier letztes Wochenende steht uns wieder ein Kraftakt gegen eines der spielerisch stärksten Teams der Liga bevor. Aber wird spielen zuhause und es ist an der Zeit, unseren Fans und uns selbst zu zeigen, dass wir nicht nur mithalten können mit diesen Mannschaften, sondern auch was Zählbares holen können. Dazu müssen wir aber auch alle Körner, die wir dafür brauchen, auf dem Platz lassen vor allem defensiv so spielen, wie letzte Woche in der ersten Hälfte", sagt Georg Ramsauer, Coach des SC.
"Auf uns wartet ein bisher unbekannter Gegner. Nach einem kurzen Ergebnistief konnte sich der SC Luhe-Wildenau II in der letzten Woche stabilisieren und verdient in Köfering gewinnen. Deshalb wissen wir schon um die kämpferische und läuferische Stärke des Gegners, allen voran auch von der individuellen Klasse einzelner Spieler. Für uns gilt es, dies wieder anzunehmen, dagegenzuhalten und die fußballerische Komponente dabei nicht zu vergessen", so Gästetrainer Bernd Scheibel.
Die Heimniederlage gegen Rosenberg hat sicherlich ein wenig geschmerzt, doch die Welt geht deshalb nicht unter beim Aufsteiger. Man weiß, wo man herkommt, kann mit dem bisher Geleisteten sehr zufrieden sein und wird einfach konzentriert weiterarbeiten. Vertrauend auf die Grundtugenden des Fußballs will man den favorisierten Gäste bestmöglich Paroli bieten. Wozu es dann reicht, wird man sehen. Nach dem sicherlich nicht eingeplanten Punktverlust am vergangenen Wochenende wollen die Gäste schnellstmöglich wieder in die Erfolgsspur. Hierzu ist allerdings erforderlich, dass man die gewohnte Kaltschnäuzigkeit im Abschluß wieder reaktivieren kann. Der SVF reist allerdings mit Personalproblemen an, so bedarf es gegen einen hochmotivierten Gastgeber sicherlich eines Kraftakts, um die erhofften drei Punkte mitzunehmen.
"Am Freitag empfangen wir mit Freudenberg eine der Topmannschaften der Liga am Rängberg. In der Tabelle trennen uns zwar nur wenige Punkte, doch die Ausgangslage ist eine völlig andere: Freudenberg ist eine erfahrene Kreisliga-Truppe mit Ambitionen auf die Spitzenplätze, wir hingegen sind Aufsteiger und wollen uns vom Tabellenkeller fernhalten. Trotzdem sind wir gut in der neuen Liga angekommen und wollen auch am Freitag wieder alles auf dem Platz lassen. Wie in jedem Spiel gilt: Zusammenhalt, Einsatz und Leidenschaft – als Team auftreten und das Maximum rausholen. Die Rollenverteilung ist klar: Freudenberg reist als Favorit an. Aber wir werden uns mit allem, was wir haben, dagegenstemmen", sagt DJK-Spielercoach Thomas Kotzbauer.
"Das Unentschieden gegen Schmidmühlen ist abgehakt und wirft uns sicher nicht aus der Bahn. Viele Spieler von uns sind im Urlaub und zudem hat uns diese Woche die Krankheitswelle erwischt, sodass das Spiel in Ursensollen eine Mammutaufgabe für uns wird. Stand jetzt haben wir 11 gesunde Leute, wobei wir hier schon mit Spielern der „alten Herren“ auffüllen. Einer Spielverlegung wurde leider nicht zugestimmt, sodass wir das Beste daraus machen müssen. Wir treten natürlich trotzdem an und hoffen auf das Bestmögliche", so Gästespielertrainer Basti Bauer.
Auch wenn das Remis in Freudenberg am Ende doch ein wenig glücklich war, man hat es natürlich gerne mitgenommen. Und gut für das Selbstbewußtsein war es allemal. Um das Polster nach hinten nun weiter dicker werden zu lassen und sich im ruhigen Fahrwasser einzunisten, sollen die abstiegsgefährdeten Gäste niedergehalten werden. Die Kaolinstädter stehen nach vier Niederlagen in Folge weiter mit dem Rücken zur Wand. Zusammenhalt ins nun wichtiger denn je, um endlich den Turnaround zu schaffen. Im Vilstal unternimmt die Meyer-Crew nun den nächsten Versuch, bessere Zeiten einzuläuten.
"Auf uns wartet ein schwieriges und wahrscheinlich kampfbetontes Spiel. Hirschau ist definitiv besser, als ihr momentaner Tabellenplatz und möchte natürlich unbedingt den Anschluss ans Mittelfeld nicht verlieren. Deshalb müssen wir wieder an unser Limit gehen, den Kampf annehmen und eine geschlossene Mannschaftsleistung auf den Platz bringen. Wenn uns dies gelingt, werden wir die drei Punkte, die wir natürlich wollen, auch holen", sagt SVS-Spielertrainer Alex Greger.
"Mit Schmidmühlen erwartet uns eine etablierte und zweikampfstarke Kreisliga-Mannschaft. Nach der erneuten Niederlage von letzter Woche heißt es diese Woche die Köpfe wieder aufzurichten und mit Mut und Entschlossenheit nach Schmidmühlen zu fahren. In unserer Phase gilt es, noch enger zusammenzurücken und als Einheit das Quäntchen Glück auf unsere Seite zu ziehen", so Gästespielercoach Andi Meyer.
Die aktuelle Platzierung spiegelt sicherlich nicht das wahre Leistungsvermögen des Bezirksligaabsteigers wieder, der immer noch daran arbeitet, Konstanz in seine Leistungen zu bringen. Gegen den Tabellenführer muss sich die Graßler-Truppe nun schon von ihrer "Schokoladenseite" zeigen, um diesem weh zu tun. Ein Dreier würde sicherlich den richtigen Schub für erfolgreiche kommende Wochen geben. Die Gäste - nach einer Woche "Abwesenheit" wieder zurück auf dem Thron - reisen mit der Gewissheit an, vor einer äußerst kniffligen Auswärtsaufgabe zu stehen. Vertrauend auf die eigenen Qualitäten will man dieses Match mit voller Konzentration angehen und auf Sieg spielen.
"Königstein spielt mit seiner jungen Truppe bislang eine starke Runde. Diese Unbekümmertheit, die sie an den Tag legen, macht sie brandgefährlich. Der Sieg gegen Hirschau hat unserem Selbstvertrauen gutgetan. Jetzt wollen wir in der Tabelle den nächsten Schritt machen und dem Spitzenreiter natürlich ein Bein stellen. Was es dafür braucht, sollte jedem klar sein", erklärt FVV-Trainer Tobias Graßler.
"Unser Auswärtsspiel in Vilseck ist für uns schon eine Hausnummer. Vilseck ist eine sehr gute Mannschaft und steht etwas überraschend nur auf Platz 10. Für uns wird es schwer werden, die Punkte zu holen, aber wir werden alles versuchen, sie mitzunehmen", so der Coach des Spitzenreiters, Roland Winkler.
Trotz der Niederlage beim alten und neuen Spitzenreiter war man beim ASV mit dem Gezeigten nicht unzufrieden. Moral und Einstellung haben gestimmt und werden nun auch im Heimspiel wieder wichtig sein. Mit den Panduren baut sich die nächste Mauer vor der Schuster-Elf auf, es gilt ein weiteres Mal, alles nur Machbare zu aktivieren, um dem favorisierten Gast einen großen Kampf zu liefern. Vier Siege in Folge haben die Kratzer-Männer ins obere Tabellendrittel gespült. Wohlwissend, dass beim abstiegsgefährdeten Gastgeber auch die Körperlichkeit eine Rolle spielen wird, reist man in den Ortsteil von Kümmersbruck, um nichts anderes, als den vollen Ertrag einzufahren. Alles andere darf nicht zählen.
"Gegen Raigering wird es für uns ein ähnlich schweres Spiel, wie das der Vorwoche. Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Wir werden aber wieder alles rein werfen und auch hier versuchen, die Punkte bei uns zu lassen. Die lange Verletztenliste macht das Ganze natürlich nicht einfacher", sagt ASV-Coach Dominik Schuster.
"Wir möchten und müssen natürlich in Haselmühl drei Punkte holen, wenn wir den Rückstand auf das Führungstrio verkleinern wollen. Haselmühl hat sich nach den anfänglich hohen Niederlagen in der Saison stabilisiert und sich in den letzten Spielen formverbessert präsentiert. Der Heimsieg gegen Hirschau und die knappe Niederlage in Königstein - mit verschossenem Elfmeter Mitte der zweiten Halbzeit - zeigen deutlich den Formanstieg. Wir werden mit viel Selbstvertrauen und der Gewissheit, die bessere Mannschaft sein zu können, nach Haselmühl fahren. Grundsätzlich liegt es alleine an uns, aber es wird extrem schwer, dort zu gewinnen", so Gästeübungsleiter Martin Kratzer.
Die Partie wurde abgesetzt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.