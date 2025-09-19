Königstein-Verfolger Ursensollen und Freudenberg im Topduell

Ein höchstinteressantes Match bekommen die Fußballfans bereits am Freitagabend um 17.30 Uhr am Rängberg in Ursensollen zu sehen, wenn die gastgebende DJK (3./18) im Verfolgerduell auf den SV Freudenberg (2./19) prallt und damit den neunten Spieltag der Kreisliga Süd einläutet. Beide Teams haben zuletzt Federn gelassen und wollen natürlich zurück in die Erfolgsspur, um an Primus TSV Königstein (1./21 - schweres Auswärtsspiel in Vilseck) dranzubleiben bzw. da zu sein, wenn dieser patzt.

Im Tabellenkeller droht den Mannschaften auf den Rängen 11 bis 14 bei weiter nur spärlicher Punkteausbeute, dass der Kontakt zum ruhigen Fahrwasser des Klassements ein wenig abreisst. So werden sich der ASV Haselmühl (14./3 - gegen Raigering) und der TuS WE Hirschau (12./4 - in Schmidmühlen) und auch der FC Edelsfeld (11./6 - in Rosenberg) am Wochenende mächtig ins Zeug legen, den Punktebeutel zu füllen, wohlwissend, dass die Hürden sehr hoch sind. Nichts tun gegen seine wenig erbauliche Lage kann am Wochenende der SV Köfering (13./3), seine Partie beim FC Weiden-Ost II (7./12) wurde abgesagt, ein Nachholtermin ist noch offen. Auf einen Blick die Ansetzungen des neunten Spieltags in der Kreisliga Süd:

Morgen, 15:00 Uhr TuS Rosenberg Rosenberg FC Edelsfeld Edelsfeld 15:00 PUSH

Der Auswärtssieg in Ursensollen war sicherlich ein Zeichen, dass die Maschinerie der Hüttenstädter endlich richtig rund läuft. Der Blick ist nach oben gerichtet, deshalb will man gegen einen kampfstarken, allerdings in der Fremde bislang noch nichts Zählbares erbenden Gegner natürlich nachlegen. Die Gäste reisen mit einer ausgedünnten Spielerdecke an, werden dennoch versuchen, mit hohem Engagement dem Favoriten das Leben so schwer wie möglich zu machen. Ein Teilerfolg wäre schon eine feine Sache, doch da müsste schon vieles passen. "Mit Edelsfeld kommt nun eine Mannschaft zu uns, bei der die Formkurve in den letzten Partien nach oben zeigt. Ein weiterer Grund, dieses Heimspiel mit vollem Fokus anzugehen, sind sie doch in den letzten Jahren immer ein unangenehmer Gegner gewesen, der sehr körperlich agiert. Wir stellen uns also auf einen Gegner ein, den wir nicht an der bisherigen Punktzahl messen. Für uns gilt es, die gute Leistung des vergangenen Wochenendes zu bestätigen und weiter zu punkten. Wir wollen definitiv die Punkte in Rosenberg behalten", so Dennis Kramer, der Spielercoach des TuS. "Es wird sicher kein leichtes Unterfangen, in Rosenberg zu punkten. Der TuS setzte in Ursensollen ein Ausrufezeichen und hat mit Kokott und Bäumler sehr gefährliche Torjäger. Da bei uns vier Spieler urlaubsbedingt fehlen, wären wir mit einen Punkt hochzufrieden, wohlwissend dass wir auswärts noch punktlos sind", sagt Gästetrainer Martin Dehling.