Königstein und Ursensollen lassen Federn, Hirschau mit "Big Points"

Ein Treffer in der Schlußphase bei der U23 des FC Weiden-Ost (in Weiß) bescherte dem TuS WE Hirschau (in Rot) lebenswichtige Zähler im Kampf um dem Ligaerhalt. – Foto: Dagmar Nachtigall

Beim offiziellen Re-Start der Kreisliga Süd - es stand der 19. Spieltag am Plan - haben zwei Mannschaften des Quintetts aus dem vorderen Tabellendrittel überraschend Punktverluste hinnehmen müssen. Da kam der TSV Königstein (5./33 - 1:1 in Luhe-Wildenau) bei seinem abstiegsgefährdeten Gastgeber nicht über ein Unentschieden hinaus, ebenso wie die DJK Ursensollen (4./35 - 2:2 beim Rangachten in Vilseck) und verschenkten damit Boden gegenüber der siegreichen Konkurrenz aus Raigering (1./39 - 1:0 in Edelfeld), Rosenberg (2./37 - 1:0 gegen Schmidmühlen) und Rieden (3./35 - 3:0 gegen Köfering).

Im miefigen, dunklen Tabellenkeller des Klassements hat der TuS WE Hirschau (10./20) durch das 1:0 beim FC Weiden-Ost II (7./27) lebenswichtiges Punktegut einstreichen können und hat sich damit ein wenig Luft verschafft im Abstiegskampf und zudem sicherlich Selbstbewußtsein für kommende Aufgaben getankt. Mit Ausnahme des SC Luhe-Wildenau II (12./16) haben nämlich alle anderen Mitkonkurrenten der Kaolinstädter verloren (Köfering in Rieden, Haselmühl gegen Freudenberg und Edelsfeld gegen Raigering), was den Dreier noch aufwertet.

Eminent wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelten die Gäste beim Gastspiel in der Max-Reger-Stadt. Bis hinein in die "Crunchtime" der Partie sahen die Fans ein Match ganz ohne die großen Aufreger, ehe die Gäste eine Unzulänglichkeit der Ostler mit dem Lucky Punch bestraften. In Unterzahl war die Heimelf in der Schlußphase nicht mehr in der Lage, zumindest einen Zähler zu behalten. "Diese Niederlage haben wir uns ganz klar selbst zuzuschreiben. Über weite Strecken plätscherte das Spiel vor sich hin - ohne jegliche Anpassung an die Situation, immer im gleichen Rhythmus. Ein Fehler in unserer letzten Linie führte schließlich zum 0:1. Der Sieg für Hirschau geht in Ordnung, weil sie es heute einfach mehr wollten", so ein enttäuschter Ostler-Coach Tim Schlesinger.

"Heute kann ich meiner Mannschaft nur ein Kompliment machen. Weiden-Ost hatte zwar mehr Ballbesitz, konnte sich aber bei schwierigen Platzverhältnissen auch keine großen Chancen erspielen. Somit spielte sich das Geschehen hauptsächlich im Mittelfeld ab. Am Ende bestraften wir einen Fehler von Weiden-Ost mit dem Siegtreffer. Ein Unentschieden wäre am Ende wohl gerecht gewesen, auf der anderen Seite hat sich die Mannschaft diesen Sieg heute aber auch verdient, weil sie über 90 Minuten läuferisch, taktisch und kämpferisch eine Top-Leistung auf den Platz brachte", sagte Gästespielertrainer Andreas Meyer. Tor: 0:1 Martin Freimuth (86.) - Schiedsrichter: Fabian Schwaiger - Zuschauer: 75 - Platzverweise: Zeitstrafe für Noah Fellner (30./Hirschau), Rot für Thomas Listl (85./Weiden).

Kämpferisch und läuferisch voll da sein wollte der ASV in dieser Partie, zudem sollten eigene Fehler minimiert werden. Nichts war davon zu sehen, die Heimelf enttäuschte auf der ganzen Linie und wird so im Abstiegskampf keinen "Blumentopf" gewinnen. Die Gäste hingegen nahmen relativ sicher den Dreier mit und verteidigten ihren Platz in der vorderen Tabellenhälfte. "Mit Leistungen wie in der ersten Halbzeit werden wir diese Saison keinen Punkt mehr holen. Am Ende sehr enttäuschend, wie wir uns hier präsentiert haben. Auch wenn wir hier mit der halben zweiten Mannschaft auflaufen - wobei diese Spieler ihren Part noch gut gemacht haben - erwarte ich mir einfach mehr. Den direkten Nichtabstiegsplatz werden wir nach diesem Spieltag wohl auch vergessen können, so ehrlich muss man einfach sein. Wir müssen schauen, dass wir uns in die Relegation retten und dann werden wir weitersehen", so ein total enttäuschter ASV-Trainer Dominik Schuster. "Es war fußballerisch sicherlich kein Leckerbissen. Wir sind nach Haselmühl gefahren, um drei Punkte zu holen, den Job haben wir trotz der angespannten Personalsituation relativ souverän erledigt. Nicht mehr, nicht weniger. Wir sind froh über den geglückten Auftakt und die drei Punkte", so kurz und knapp der Trainer des SVF, Florian Neiß. Tore: 0:1 Michael Bischof (4.), 0:2 Florian Biller (60.), 1:2 Daniel Ibler (62.), 1:3 Lukas Graml (80.) - Schiedsrichter: Marius Hägle - Zuschauer: 110

Stark verbessert bot der FVV dem favorisierten Gast über die gesamte Distanz bestens Paroli, ja hätte - gemessen an der Anzahl der guten Einschußchancen - das Spielfeld als Sieger verlassen können, wenn nicht sogar müssen. Letztlich verhinderte die mangelhafte Chancenverwertung den möglichen Dreier für die Graßler-Elf, die auf das Gezeigte allerdings aufbauen kann. Die Gäste konnten sich am Ende mit dem Remis anfreunden. "Meine Mannschaft zeigte ein deutlich verändertes Auftreten im Vergleich zur vergangenen Woche: Von Beginn an waren wir griffig und ließen Ursensollen über das gesamte Spiel hinweg kaum zur Entfaltung kommen. Nach unserer Führung konnten wir jedoch weitere beste Chancen nicht nutzen. So kam es, wie es kommen musste: Mit einem Sonntagsschuss per direktem Freistoß kassierten wir den Ausgleich zum 1:1. In der Folge ließen wir - vor allem in den Schlussminuten - weitere gute Einschussmöglichkeiten ungenutzt, sodass wir es verpassten, die Partie für uns zu entscheiden", so Tobias Graßler, Spielertrainer des FVV. "In einem insgesamt ausgeglichenen Spiel können wir mit dem Unentschieden zufrieden sein. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, allerdings hatte Vilseck die klareren Chancen auf ein zweites Tor", sagte Gästespielercoach Thomas Kotzbauer. Tore: 1:0 Samuel Schmidt (13.), 1:1 David Weber (36.) - Schiedsrichter: Michael Ugur - Zuschauer: 150

Einen "dreckigen" Sieg feierten die Hüttenstädter und verteidigten damit Rang 2. Die Gäste erwiesen sich über die gesamte Distanz als ein unangenehmer Widersacher, der nach der Pause sogar die Spielführung übernahm. Nur die mangelhafte Chancenverwertung des SVS bewahrte die Heimelf vor dem verdienten Ausgleich. Am Ende gelang Rosenberg das, was ein Spitzenteam auch auszeichnet, auch enge Spiele für sich zu entscheiden. Dass die Vilstalelf hingegen enttäuscht war, ist verständlich. "Der zweite Dreier des Jahres war definitiv kein Augenschmaus. Das Spiel war von vielen Zweikämpfen, viel Kampf und wenig Torraumszenen geprägt, letztendlich mit dem besseren Ende für uns. Hut ab vor der Mannschaft, die über 90 Minuten sehr hart für die Punkte kämpfen musste. Kein schöner Sieg, aber auch solche Spiele muss es geben", so TuS-Spielertrainer Dennis Kramer. "Leider konnten wir uns für unsere gute Leistung nicht belohnen. Nach einem groben Fehler von uns und der daraus resultierenden Ecke sind wir leider in Rückstand geraten. Wir haben uns davon aber nicht beirren lassen und hielten an unserem Matchplan fest. In der zweiten Halbzeit waren wir sehr dominant und drängten auf den Ausgleich. Leider schafften wir es nicht, glasklare Torchancen zu nutzen. Das zieht sich leider schon die ganze Saison so durch. Wir spielen ein richtig gutes Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten und stehen am Ende ohne Punkte da. Wir hätten heute definitiv mindestens ein Unentschieden verdient gehabt. Ich werde versuchen, die Mannschaft nach der Enttäuschung wieder aufzubauen und dann versuchen wir nächstes Wochenende in Ursensollen Zählbares zu holen", sagte ein gefrusteter Gästespielercoach Alex Greger. Tor: 1:0 Lukas Kokott (21.) - Schiedsrichter: Moritz Fischer - Zuschauer: 60

Die Ausgangslage für beide Mannschaften war klar. Jeder musste auf Sieg spielen, um seine Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Gelungen ist dies dem FC Rieden, der nach einer engagierten Anfangsphase das Spiel früh für sich entscheiden konnte. Bereits in der 2. Minute konnte Jonas Hofrichter aus halbrechter Position unbedrängt zur Führung einschießen. Bastian Härtl hätte die Führung ausbauen können, doch Köferings Keeper Maximilian Heller lenkte den Ball noch sehenswert ab. Unmittelbar darauf schnappte sich Michael Fleischmann beim Köferinger Spielaufbau den Ball und bediente Jonas Hofrichter, der am linken Fünfer-Eck die Führung ausbauen konnte (13.). Rieden spielte unbedrängt auf und hätte bei weiteren Chancen durchaus höher führen können. Nach einem weiteren Ballverlust der Köferinger im Mittelfeld bediente der im gesamten Spiel umtriebige Bastian Härtl über die linke Seite kommend den am Elfer-Punkt frei postierten Jonas Hofrichter, der ohne Mühe in der 17. Minute zu einem Hattrick vollendete. Köfering kam mit einem Freistoß aus zentraler Position zum bis dahin ersten Torschuss, den Riedens Keeper Georg Haak aber entschärfen konnte. Bis zur Halbzeit ergaben sich noch weitere Chancen für Rieden. Im zweiten Abschnitt (51.) prüfte wiederum Hofrichter aus 25 Metern Torwart Heller, der den Ball gerade noch über die Latte lenken konnte. Ab da verflachte die Partie immer mehr. Rieden brauchte nicht mehr zu machen und Köfering vergab die wenigen sich bietenden Möglichkeiten zu überhastet. Mit zunehmender Spieldauer ließ auf beiden Seiten die Passgenauigkeit nach und es ergaben sich hüben wie drüben zahlreiche Abseitspositionen. Für die Heimmannschaft taugt dies Partie nicht unbedingt als Positionsbestimmung für die anstehenden schweren Spiele. (Quelle: Spielbericht Richard Weigert, FCR) "Nach turbulenten Wochen stand für uns im Fokus, mit beiden Mannschaften sechs Punkte an diesem Wochenende einzufahren. Dies ist uns auch gelungen. Sieg, kein Gegentor und keine Verletzten, mehr kann man sich zu seinem Einstand nicht wünschen. Wir werden fokussiert weiter arbeiten und freuen uns auf die kommenden Partien", so Julian Pospiech, Coach des FCR. "Rosenberg reichten 10 Minuten, um das Spiel zu gewinnen. Jetzt waren es 18 Minuten. Das haben wir uns ganz alleine zuzuschreiben. Nicht weil der Gegner so überzeugend spielte, da stehen wir selbst in großer Verantwortung, so etwas nicht zuzulassen. Wir stehen vor extrem schweren Wochen. Wir haben nicht mehr viel Zeit, um die nötigen Punkte zu holen. Wir werden alles investieren, um das fast Unmögliche möglich zu machen", gibt sich Gästetrainer Christian Helleder immer noch hoffnungsvoll. Tore: 1:0, 2:0 und 3:0 (2./13./17.) Jonas Hofrichter - Schiedsrichter: Maik Kreye (FT Eintracht Schwandorf) - Zuschauer: 120

Mit dem knappsten aller Ergebnisse nahm der Spitzenreiter die Hürde FCE am Hahnenkamm und das insgesamt verdient. Gegen einen defensiv eingestellten und über weite Strecken gut stehenden Gastgeber hatte der SVR das Geschehen jederzeit im Griff, die Heimelf konnte sich in der Offensive kaum einmal erfolgsversprechend in Szene setzen. So reichte den Panduren in einer kampfbetonten Partie ein frühes 1:0 durch Raphael Wolf, welches schließlich zum "Tor des Tages" avancieren sollte. "Wir hatten uns zwar für dieses Spiel viel vorgenommen, aber letztendlich landeten die Panduren einen verdienten Sieg. Defensiv standen wir zwar kompakt, aber offensiv waren wir zu harmlos gegen einen starken Gegner", so FCE-Coach Martin Dehling. "Ein verdienter Sieg für uns. Bei schwierigen Platzbedingungen war nicht viel spielerischer Fußball möglich. Wir haben den Kampf, die Umstände und alles andere angenommen und einen wichtigen Sieg eingefahren. Der Gegner hatte über die gesamte Spielzeit keine echte Tormöglichkeit und wir hätten vor allem in der ersten Halbzeit das 2:0 machen können. Schlussendlich zählen die drei Punkte. Lob an meine Mannschaft", sagte Gästetrainer Martin Kratzer rückblickend. Tor: 0:1 Raphael Wolf (13.) - Schiedsrichter: Pascal Fleischmann - Zuschauer: 270