Königstein und Rieden für das Topduell am Freitag gerüstet

Wachablösung an der Tabellenspitze der Kreisliga Süd am dritten Spieltag. Der bisherige Primus FC Weiden-Ost II (3./6) musst auf eigenem Geläuf gegen den SV Schmidmühlen (8./4) mit dem knappsten aller Ergebnisse kleinbei geben und verlor damit den "Platz an der Sonne" an den mit 3:0 in Köfering siegreichen TSV Königstein (1./9). Punktgleich auf Platz 2 ist der 1. FC Rieden (2./6 - 3:0 gegen Hirschau), der nun am kommenden Freitag zum Aufeinandertreffen der einzig noch ungeschlagenen Teams nach Königstein reist.

"Es war ein sehr intensives Spiel. In der ersten Halbzeit waren wir leicht überlegen und konnten uns mit dem 0:1 selbst belohnen. In der zweiten Hälfte wurde Luhe-Wildenau zunehmend stärker und übernahm mehr und mehr die Spielkontrolle. Leider haben wir unsere Konterchancen nicht konsequent ausgespielt, um das 0:2 nachzulegen. Ein großes Dankeschön gilt unserem Torwart, der einen überragenden Tag erwischt hat und alles hielt, was auf unser Tor kam", sagte Thomas Kotzbauer, Spielercoach der Gäste.

"Kurz vor dem 0:1 haben wir eine tausendprozentige Möglichkeit in einer 2 zu 1-Situation gegen den Torwart und verstolpern hier den Ball. Im Gegenzug bekommen wir - begünstigt durch einen persönlichen Fehler - das 0:1. Dann war es in der ersten Halbzeit ein Spiel auf Augenhöhe mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Nach der Pause war es dann ein Spiel auf ein Tor mit fünf Hochkäratern für uns, da haben wir die Gier nicht gehabt, das Spiel noch für uns zu entscheiden. In der letzten Minute hatte der Gast auch noch eine Riesenchance, um den Deckel draufzumachen. Ich kann meiner Mannschaft nur den Vorwurf machen, die Großchancen nicht verwertet zu haben", so SC-Coach Georg Ramsauer.

Spielertrainer Thomas Kotzbauer höchstpersönlich avancierte nach fast einer Viertelstunde zum Matchwinner in diesem Aufsteigerduell, als er nach einem Querpaß aus der Drehung zum "Tor des Tages" einschoß. Insgesamt gesehen war es am Ende ein doch glücklicher Sieg für den Gast, denn die Heimelf besaß nach dem Seitenwechsel einige klare Einschußchancen, doch fehlte einmal die Kaltschnäuzigkeit im Abschluß, oder der herausragende Gästeschlussmann Michael Heimler stand einem Torerfolg im Weg. Auf der anderen Seite verpassten es die Gäste, bei Kontermöglichkeiten den "Sack" früher zuzumachen.

"In den ersten 25 Minuten waren wir überhaupt nicht auf dem Platz und sind bis zur Halbzeit eigentlich nie richtig in die Partie gekommen. Aufgrund der zweiten Hälfte dürfen wir das Spiel dann normalerweise nie verlieren. Wir haben drei richtig gute Chancen, gehen damit aber viel zu fahrlässig um. Zum Schluss verlieren wir das Spiel durch einen Standard. Insgesamt müssen wir uns in den nächsten Wochen unbedingt steigern, bisher ist das von einigen Spielern einfach zu wenig", so die klaren Worte von Florian Hiltl, Sportlicher Leiter der Panduren.

"Wir sind sehr glücklich, die Punkte gegen einen starken Gegner in Rosenberg behalten zu haben. In der ersten Halbzeit kontrollierten wir das Spiel, ließen eigentlich nichts zu und erspielten uns einige gute Chancen inklusive zweier, eher fragwürdiger, nicht gegebener Abseitstore. Ein anderes Bild dann in der zweiten Halbzeit, als Raigering mehr vom Spiel hatte. Wir mussten sehr diszipliniert verteidigen und kamen kurz vor Ende dann noch zum Siegtor. Insgesamt ein nicht unverdienter und durch eine brutal geschlossene Mannschaftsleistung letztendlich erzwungener Heimdreier. Darauf wollen wir aufbauen und nächste Woche nachlegen".

Mit dem knappsten aller Ergebnisse behielten die Hüttenstädter in einem Match mit zwei verschiedenen Halbzeiten die Oberhand. Gehörte der erste Abschnitt der Heimelf, die jedoch ihre Dominanz nicht in Zählbares verwandelte, übernahmen die Gäste nach der Pause die Spielführung und verpassten dabei ihrerseits, die Zeichen auf Auswärtssieg zu stellen. Ein Standard sollte letztlich den Lucky Punch für die Rosenberger bringen, Spielertrainer Dennis Kramer war natürlich sehr erfreut, wie er im Statement kundtat:

Das mit Spannung erwartete Neulingsduell zwischen dem SC Luhe-Wildenau II (7./4) und der DJK Ursensollen (6./6) entschied der Gast aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach knapp mit 1:0 für sich. Bleibt noch der Blick auf den ambitionierten SV Raigering (9./3): Der bleibt weiter hinter den eigenen Erwartungen zurück. Das 0:1 in Rosenberg (5./6) bedeutete schon die zweite Niederlage im dritten Saisonspiel, da muss endlich der Knoten platzen.

Schwenken wir mit dem Blick noch in Richtung untere Gefilde des Klassements: Da haben der SV Schmidmühlen und der FV Vilseck (10./3 - 3:2 in Haselmühl) ihren ersten Dreier verbuchen können. Die Mannen von Dominik Schuster aus Haselmühl hingegen warten immer noch auf das erste Zählbare in der noch jungen Spielzeit.

"Es war das erwartet komplizierte Spiel für uns. In der ersten halben Stunde ist uns nicht viel gelungen und Edelsfeld ging mit einem Sonntagsschuss nicht unverdient in Führung. Wir konnten dennoch den Ausgleich erzielen in einer sonst zerfahrenen ersten Halbzeit. Nach der Pause hatten wir mehr Zugriff und Kontrolle, sodass wir das Spiel drehen konnten. Defensiv ließen wir allgemein wenig zu, sodass der Sieg am Ende nicht unverdient war. Sicherlich nicht unser bestes Spiel und kein Leckerbissen für die Zuschauer, aber die drei Punkte nehmen wir gerne mit", so das Resümee von Gästespielertrainer Basti Bauer.

"In den ersten 30 Minuten waren wir die bessere Mannschaft und gingen durch einen schönen Schuss von Andi Spies verdient in Führung. Dann kassierten wir wieder mal durch einen Standard den Ausgleich. In der zweiten Hälfte war Freudenberg die bessere Mannschaft und spielte sich mehr Chancen heraus. Aufgrund der zweiten Halbzeit ein verdienter Sieg für Freudenberg, wobei wir über lange Stecken des Spiels gut mitgehalten haben", so FCE-Coach Stephan Schmeller im Rückblick.

Überraschend bestimmte die Heimelf gegen den favorisierten Gast in den ersten dreißig Minuten die Szenerie und belohnte sich folgerichtig durch den Führungstreffer. Nach dem Ausgleich blieben die Spielanteile zunächst noch gleichverteilt. Mit Beginn des zweiten Spielabschnitts nahm dann der Gast das Ruder in die Hand, erarbeitete sich die Mehrzahl an Einschußchancen und drehte die Partie dann auch verdientermassen in seine Richtung.

Mit 3:0, dem exakt selben Ergebnis wie in der Vorsaison, bezwang der 1. FC Rieden hochverdient den TuS/WE Hirschau. Den Platzherren genügte eine ansprechende erste Halbzeit, um die Weichen vorzeitig auf Sieg zu stellen. Wenn es überhaupt etwas im ersten Spielabschnitt zu bemäkeln gab, war es allein die Chancenverwertung. Nach der Pause wechselte Riedens Coach Bernd Scheibel munter durch, was sich natürlich auch am Spielfluss etwas bemerkbar machte. Am Ende war es ein klarer Erfolg, der zu keiner Zeit ernsthaft in Gefahr geriet. In der 7. Minute vergab Bastian Härtl noch die Top-Gelegenheit, nur 120 Sekunden war er dann zur Stelle und verwertete ein Klasse-Zuspiel von Patrick Hosch souverän zur 1:0-Führung. Ein kapitaler Fehlpass bescherte den Gästen in der 10. Minute durch Tobias Gnan die große Möglichkeit, den Ausgleich zu markieren, doch Riedens Keeper Ben Lontke bewies einmal mehr seine große Klasse. Die Heimelf presste hervorragend und eroberte sich immer wieder in der Hirschauer Hälfte die Bälle zurück. Ein abgefälschter Schuss von Sven Florek sorgte in der 23. Minute für den beruhigenden 2:0-Zwischenstand. Der 1.FC Rieden blieb am Drücker, erlaubte sich aber in der ersten Halbzeit den Luxus hochkarätige Torgelegenheit leichtfertig liegen zu lassen. Nach dem Pausentee blieben Highlights von beiden Mannschaften eher die Ausnahme. Ein sehenswertes Solo von Maximilian Nimsch in der 68. Minute hätte ein Tor verdient gehabt, um Haaresbreite zischte das Leder aber am rechten Pfosten vorbei. Glück für die Scheibel-Truppe in der 81. Minute, als Patrick Gioaba völlig freistehend aus kürzester Distanz das Tor nicht traf. Den 3:0-Endstand besorgte Sven Florek in der 89. Minute mit seinem zweiten Treffer, diesmal vom Elfmeterpunkt, als zuvor Philipp Kölbl im Strafraum regelwidrig gefoult worden war. (Quelle: Spielbericht Peter Gattaut, FCR). "In einer starken ersten Halbzeit haben wir es leider verpasst, aus zahlreichen Chancen mehr Tore zu erzielen. Völlig unverständlich schalteten wir dann in der zweiten Hälfte um zwei Gänge zurück und hatten zweimal Glück, nicht den Anschlusstreffer zu kassieren. Mit einem Elfmeter kurz vor Ende konnten wir dann für die Entscheidung sorgen. Und etz sollen die Jungs mal auf der Kirwa Gas geben und a bissl abschalten", so FCR-Trainer Bernd Scheibel. "Der Gegner kam viel besser in die Partie und hatte in der ersten Halbzeit das Spiel klar unter Kontrolle. Wird fanden überhaupt keinen Zugriff zum Spiel und kassierten in der 10. Minute das 0:1. Im Gegenzug hatten wir die einzige Chance in der ersten Halbzeit nach einem Fehler von Rieden im Spielaufbau, wo wir alleine auf das Tor zugelaufen sind, jedoch nicht verwertet haben. Mitte Halbzeit 1 kassierten wir das 0:2. Rieden hatte noch zwei klare Torchancen, wo wir Glück hatten, nicht das dritte Tor noch zu kassieren. In der zweiten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel. In der 75. Minute hatten wir eine riesen Torchance zum Anschlusstreffer, dann wäre das Spiel noch einmal spannend geworden. Kurz vor Spielende kassierten wir dann durch einen Elfmeter noch das 0:3. Am Ende ein verdienter Sieg für Rieden", so die Zusammenfassung von Andi Meyer, Coach des TUS/WE-Hirschau. Tore: 1:0 Bastian Härtl (10.), 2:0 und 3:0 Sven Florek (23./89. per Strafstoß) - Schiedsrichter: Tobias Lohneisen - Zuschauer: 156

In einer intensiv geführten Anfangsphase bot der SV Köfering dem Favoriten aus Königstein lange Paroli. Beide Teams erspielten sich gute Torchancen, die jedoch zunächst ungenutzt blieben. Kurz vor dem Halbzeitpfiff nutzte der TSV Königstein eine Unachtsamkeit in der Köferinger Defensive eiskalt aus – Simon Lederer traf in der 45. Minute zur 0:1-Führung. Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich der SVK mutig und suchte den Weg nach vorne. Trotz viel Engagement blieben klare Torchancen jedoch Mangelware. Die beste Möglichkeit hatte André Koller nach einem Eckball, doch sein Abschluss landete am Außenpfosten. In der Schlussphase zeigte Königstein seine Effizienz: Erneut Simon Lederer (74.) und Julian Taubmann (80.) sorgten mit ihren Treffern für die Entscheidung und stellten den 0:3-Endstand her. (Quelle: Spielbericht SV Köfering). „Unter dem Strich sind wir wieder einmal bedient. Wir haben lange stark mitgehalten und auch unsere Chancen gehabt. Letztlich entscheiden wieder individuelle, einfache Fehler das Spiel gegen uns. Glückwunsch an Königstein – wir richten den Blick nun nach vorne. Am Dienstag wartet das Toto-Pokal-Halbfinale gegen Altenstadt/WN auf uns“, resümierte Spartenleiter Christopher Ernst. "Das erwartet schwere Auswärtsspiel hatten wir in Köfering. Gegen eine über weite Strecken tiefstehende Heimmannschaft war es schwer durchzukommen. Immer wieder mit Kontern versuchte die Heimmannschaft Nadelstiche zu setzen. Was ihnen auch fast in der ersten Halbzeit auch gelang. Das 1:0 kurz vor dem Seitenwechsel war dann schon für uns ein kleiner Türöffner. Im zweiten Abschnitt versuchte Köfering etwas offensiver zu sein. Mit dem 2:0 und 3:0 war dann die Partie entschieden. Letztendlich ein verdienter Sieg für uns", sagte Gästetrainer Roland Winkler. Tore: 0:1 und 0:2 Simon Lederer (45./74.), 0:3 Julian Taubmann (80.) - Schiedsrichter: Bernhard Seitz - Zuschauer: 90 - Zeitstrafe für Abdalah Horan (85./Köfering)

Nach einem erneut denkbar schlechten Start in diese Partie - der ASV lag nach Eigentor und Madl - Treffer nach einer Viertelstunde mit 0:2 zurück - zeigte die Heimelf Moral, reagierte mit dem Anschlußtreffer, musste jedoch noch vor dem Seitenwechsel den dritten Gästetreffer hinnehmen. Doch auch nach diesem Rückschlag gab sich die Schuster-Elf nicht geschlagen, investierte gegen einen nachlassenden FVV viel und war nach dem 2:3 Daniel Iblers wieder im Spiel. "Um ein Haar" verpasste die Heimelf in der Schlußphase den Ausgleich, der nicht unverdient und vor allem für´s Selbstbewußtsein wichtig gewesen wäre. So fuhren die Gäste am Ende ihren ersten vollen Ertrag in dieser Saison ein. "Ein Spiel, in dem der erste Punktgewinn sicherlich nicht unverdient gewesen wäre. Die Mannschaft hat sich diesmal auch nach den wieder mal zwei frühen Gegentoren nicht unterkriegen lassen und bis zum Schluss alles gegeben, um das Spiel noch zu drehen. Kurz vor Spielende wäre es fast auch soweit gewesen, als uns nur gut ein Meter fehlte, um den Ball über die Linie zu drücken. Es waren letztendlich gesehen die schwächeren ersten 20 Minuten, die uns hier Punkte gekostet haben", so Dominik Schuster, Spielertrainer des ASV. "Wir starteten druckvoll ins Spiel und nutzten unsere ersten beiden Torchancen konsequent. Auch der Anschlusstreffer zum 2:1 brachte uns diesmal nicht aus der Ruhe, nur wenig später stellten wir mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her. Verdient gingen wir so mit einer 3:1- Führung in die Pause. In der zweiten Halbzeit bestimmten jedoch Fehler, Hektik und Ungenauigkeiten unser Spiel. Der Gegner kam dadurch besser in die Partie und erzielte folgerichtig das 3:2. Zwar brachten wir die Führung über die Zeit, doch solche Phasen dürfen sich in Zukunft nicht wiederholen. Am Ende zählen jedoch vor allem die drei Punkte", so ein erleichterter FVV-Coach Tobias Graßler. Tore: 0:1 Markus Dötterl (3./Eigentor), 0:2 Lukas Madl (16.), 1:2 Daniel Ibler (22.), 1:3 Dominik Rudlof (28.), 2:3 Daniel Ibler (66.) - Schiedsrichter: Thomas Ehrnsperger - Zuschauer: 75