Königstein strauchelt, Ursensollen und Freudenberg schließen auf

Am 7. Spieltag der Kreisliga Süd hat es den bislang verlustpunktfreien Tabellenführer TSV Königstein (2./18) nun auch "erwischt". Bei der U23 des FC Weiden-Ost musste die Crew von Coach Roland Winkler - doch ein wenig überraschend - mit 0:2 kleinbei geben und verlor damit ihre Tabellenführung an den nach Punkten aufschliessenden, jedoch das bessere Torverhältnis besitzenden SV Freudenberg (1./18 - 3:2 nach 0:2 Rückstand in Vilseck). Dass nun ein mit jeweils 18 Punkten auf der Habenseite führendes Dreigestirn quasi im Gleichschritt die Liga anführt, liegt an der weiterhin beeindruckenden Erfolgsserie des Aufsteigers DJK Ursensollen (3./18). Die Kotzbauer-Truppe gewann beim 2:1 in Schmidmühlen ihr sechstes Match in Folge und bleibt damit auf Augenhöhe mit dem Duo Freudenberg/Königstein.
Zum ersten Verfolger des Trios hat sich mittlerweile der SV Raigering (4./13 - 3:1 in Luhe-Wildenau) entwickelt. Nach eher unbefriedigendem Start in die Spielzeit haben sich die Panduren mit zehn Punkten aus den letzten vier Partien nach oben auf Platz 4 vorgearbeitet.
Blicken wir noch in die unteren Regionen des Klassements: Da hat der FC Edelsfeld (11./6) im "Spiel 1 nach Stephan Schmeller" das Kellerderby gegen den SV Köfering (13./3) klar mit 5:0 für sich entschieden und damit gezeigt, dass doch mehr Potenzial in ihm steckt, als er bislang auf den Platz gebracht hat. Der SVK hingegen tritt auf dem vorletzten Platz auf der Stelle und wartet neben dem erst am morgigen Dienstag die Runde 7 gegen Hirschau bestreitenden ASV Haselmühl (14./0) immer noch auf den ersten vollen Ertrag.
Im Überblick die Ansetzungen des siebten Spieltags mit Spielbericht und Stimmen:
Vor einer beeindruckenden Anzahl an Besuchern im Aicher Stadion trennten sich die beiden Kontrahenten im Kirwaspiel Unentschieden, was beide Seiten am Ende auch als gerechtes Ergebnis bewerten. Startete der Gastgeber nach dem Anpiff gleich gut in die Partie, erarbeitete er sich auch im weiteren Verlauf bis zum Seitenwechsel Vorteile, ohne Zählbares daraus zu machen. Im zweiten Abschnitt legten die Gäste zu, in Führung gingen dennoch die Hüttenstädter, als Christoph Bäumler quasi aus dem Nichts dem Gästekeeper Ben Lontke nach einem aufgenommenen Steckpass keine Chance ließ. Den Ausgleichstreffer neun Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit verdienten sich die Gäste dann aber redlich. Bei einem schnell vorgetragenen Konterangriff setzte sich Philip Kölbl auf rechts gleich gegen drei Gegenspieler durch, legte die Kugel quer auf Youssef El Mankouchi, der eiskalt aus sieben Metern einlochte. Letztlich gelang der Heimelf zur Kirwa nicht der erhoffte Dreier, auf der anderen Seite war es für die Scheibel-Elf nun das vierte Match nacheinander ohne vollen Ertrag.
"Ich denke, ein sehr gutes Kreisligaspiel und ansehnlich für die Zuschauer. Wir waren von Beginn an sehr gut in der Partie und spielten uns einige gute Möglichkeiten heraus. Rieden war aber der erwartet starke Gegner, der selbst auch immer wieder gefährlich war. Leider schafften wir es wie auch letzte Woche nicht, den Vorsprung über die Zeit zu bekommen. Im Großen und Ganzen ist das Unentschieden aber für beide Mannschaften gerecht", so TuS-Spielertrainer Dennis Kramer.
"Ich denke ein am Ende gerechtes Ergebnis. In der ersten Halbzeit war Rosenberg die aktivere Mannschaft und in der zweiten Hälfte hatten wir die besseren Chancen. Also unter dem Strich ein leistungsgerechtes Ergebnis vor einer tollen Kulisse", sagte FCR-Coach Bernd Scheibel.
Tore: 1:0 Christoph Bäumler (65.), 1:1 Youssef El Mankouchi (81.) - Schiedsrichter: Thomas Schnaubelt - Zuschauer: 313 - Zeitstrafe für Majd Alhasweh (90.+1/Rieden).
Mit einem 3:1-Erfolg beim SC Luhe-Wildenau II feierte der SV Raigering einen wichtigen Auswärtssieg. Bereits in der 2. Minute nutzte Timo Rubenbauer einen Torwartfehler des Gastgebers eiskalt zum 0:1. Nach einer starken Einzelleistung von Raphael Wolf (10.) und andererseits einer Glanztat von Keeper Christian Zeitler (11.) blieb das Spiel offen. In der 15. Minute scheiterte erneut Timo Rubenbauer am Wildenauer Torhüter, ehe Elias Segerer nach Vorarbeit von Riss in der 25. Minute per Flachschuß auf 0:2 erhöhte. Kurz vor der Pause vergaben gleich mehrere Raigeringer eine Riesenchance, scheiterten dabei am stark reagierenden Heimkeeper Timo Schneidemesser. Auch nach dem Seitenwechsel drückten die Gäste: Lean Riss (54.), Timo Rubenbauer (61.), Jakob Sabisch (77.) und Raphael Wolf (82.) hatten gute Möglichkeiten, während Christian Zeitler mit einer Parade in der 69. Minute glänzte. Der Anschlusstreffer zum 1:2 (84.) brachte noch einmal Spannung, ehe Raphael Wolf in der Nachspielzeit nach Vorlage von Timo Rubenbauer zum 1:3-Endstand traf. (Quelle: Spielbericht SV Raigering).
"Wir sind sehr unglücklich mit einem frühen Rückstand ins Spiel gestartet, haben uns dann aber gut ins Spiel gekämpft, konnten uns auch Chancen erarbeiten und haben hintenraus auch verdient den Anschlusstreffer erzielt. Gleichzeitig waren wir aber auch immer wieder bei eigenen Fehlern im Spielaufbau anfällig für Konter, woraus letztlich auch jeweils die Treffer 2 und 3 resultierten. Jetzt gilt es, weiter hart zu arbeiten und sich in den nächsten Wochen für den Aufwand, der betrieben wird, auch wieder mal zu belohnen", so das Statement von Sebastian Urban, der für den verhinderten Georg Ramsauer als Spielertrainer fungierte.
Tore: 0:1 Timo Rubenbauer (2.), 0:2 Elias Segerer (27.), 1:2 Fabian Spitzer (84.), 1:3 Raphael Wolf (90.+2) - Schiedsrichter: Klaus Seidl - Zuschauer: 100 - Platzverweis: Gelb-Rot für Sebastian Urban (80./Luhe-Wildenau)
Kollektives Aufatmen beim FC Edelsfeld. Im Kirwaspiel siegte die Elf von Martin Dehling im Kellerduell gegen die punktgleichen Gäste aus Köfering nach einer starken zweiten Hälfte hoch mit 5:0 und verließ damit erst einmal den "Schleudersitz". Vor einer beeindruckenden Zuschauerkulisse startete der Gastgeber konzentriert, hatte auch gleich Chancen, ohne sie zu nutzen. Mitte des ersten Spielabschnitts verlor die Heimelf dann aber den Faden, nun dominierte der Gast, der aber ebenfalls nichts Zählbares daraus machte. Ein eher glückliches Tor kurz vor dem Pausentee sorgte dann für die psychologisch wichtige Führung für den FCE, der nach dem Seitenwechsel dann kräftig aufs Gaspedal trat. Innerhalb von sieben Minuten erhöhte der Gastgeber auf ein vorentscheidendes 3:0 und legte sogar in der Endphase dieser richtungsweisenden Partie noch zwei Treffer nach.
"Uns war allen die Wichtigkeit des Spiels bewußt, zudem wollte die Mannschaft dem scheidenden Trainer noch einen Sieg mit auf den Weg geben. Nachdem wir in der Anfangsphase verpasst haben, in Führung zu gehen, gaben wir Mitte der ersten Halbzeit das Spiel aus der Hand. Durch einen glücklichen Treffer kurz vor der Pause bekamen wir unsere Sicherheit aber zurück. In der zweiten Hälfte zeigte die Mannschaft ihr Potenzial und schraubte das Ergebnis in die Höhe. Diese Spiel sollte uns die Sicherheit und das Selbstvertrauen geben, um in den nächsten vier Spielen - die allesamt auswärts stattfinden - den ein oder anderen Punkt mitzunehmen", so FCE-Coach Martin Dehling.
„Nach einer ordentlichen ersten Halbzeit war unsere Leistung in der zweiten Hälfte leider absolut inakzeptabel. Das Gegentor kurz vor dem Pausenpfiff hat uns sichtlich den Stecker gezogen - so etwas darf uns nicht passieren. In Halbzeit zwei haben wir weder fußballerisch, noch kämpferisch genug entgegengesetzt. Edelsfeld hat das ausgenutzt, weshalb die Niederlage - auch in der Höhe - in Ordnung geht. Es tut mir leid für unsere mitgereisten Fans, die uns trotz der schwierigen Phase unterstützt haben. Wir müssen jetzt dringend wieder in die Spur finden, konzentriert arbeiten und als Mannschaft geschlossen auftreten. Der Fokus liegt voll auf dem Heimspiel am Freitag gegen Luhe-Wildenau II - da wollen wir ein anderes Gesicht zeigen und eine Reaktion auf diese Leistung geben“, sagte der Spartenleiter des SV Köfering, Christopher Ernst.
Tore: 1:0 Daniel Dehling (44.), 2:0 Fabian Spies (51.), 3:0 Philipp Biesler (58.), 4:0 Louis Rupprecht (74.), 5:0 Alexander Traeger (88.) - Schiedsrichter: Lena Kohlitz - Zuschauer: 350
Nach zwei Unentschieden zuletzt setzte es für den SVS gegen die Spitzenmannschaft aus Ursensollen eine Heimniederlage, die nicht hätte sein müssen. Erneut spielte die Verwertung der herausgearbeiteten Einschußmöglichkeiten eine mitentscheidende Rolle. Schon vor der Pause, aber vor allem im zweiten Spielabschnitt waren genug Chancen da, um zumindest einen Punkt behalten zu können. Den Gästen reichten somit Kaltschnäuzigkeit im Abschluß und starke Defensivleistung der gesamten Mannschaft, um den sechsten Dreier in Folge einzufahren, der sie weiter Höhenluft schnuppern lässt.
"Leider konnten wir heute wieder nicht gewinnen und müssen sogar eine unnötige Niederlage einstecken. Wir investieren jede Woche sehr viel, spielen uns gute Chancen heraus und belohnen uns leider nicht. Der Gegner macht aus wenig viel, ist brutal effizient, somit haben wir uns die Niederlage selbst zuzuschreiben", so SVS-Spielercoach Alex Greger.
"Wir sind gut in die Partie gestartet und konnten uns früh mit dem Führungstreffer belohnen. Im weiteren Verlauf wurde Schmidmühlen stärker und erzielte den verdienten Ausgleich. In ihrer Drangphase gelang es uns jedoch, das 1:2 zu erzielen. In der zweiten Halbzeit hatte Schmidmühlen mehr vom Spiel, aber wir haben mit viel Leidenschaft und Einsatz unser Tor verteidigt. Trotz zahlreicher Ausfälle war es eine starke kämpferische Mannschaftsleistung", sagte Gästespielertrainer Thomas Kotzbauer.
Tore: 0:1 Pascal Gurdan (16.), 1:1 Michael Holler (21.), 1:2 Martin Bäuml (37.) - Schiedsrichter: Thomas Schels - Zuschauer: 100
Mit einem Tor in der Nachspielzeit belohnte sich der SVF für die Aufholjagd nach dem Seitenwechsel, das 3:2 hievte die Bauer-Elf erstmalig in dieser Saison - aufgrund des besseren Torverhältnisses - auf den Ligathron. Dabei hatte es zum Pausentee so gar nicht danach ausgesehen, als würden die Gäste am Ende als Sieger vom Platz gehen. Die Heimelf zeigte eine starke Vorstellung und führte gerecht mit 2:0 nach den ersten 45 Minuten. Der frühe Anschlußtreffer zeigte dann Wirkung bei den Garnisonsstädtern, die Gäste dominierten nun klar und markierten schließlich noch zwei Tore, um den vollen Ertrag mitzunehmen.
"Wir wussten, was auf uns zukommt. Dabei war die erste Halbzeit aus unserer Sicht wirklich stark. Für unsere Zuschauer war das sicher schön anzusehen, wie wir vom Tor weg verteidigt haben, wie wir unseren Spielaufbau gestaltet haben. In den Umschaltmomenten waren wir stets gefährlich, das 1:0 und 2:0 haben wir super herausgespielt. Freudenberg hat dann taktisch reagiert, und ab diesem Zeitpunkt wurde es für uns ein Kampfspiel. Dennoch war unsere Halbzeitführung absolut verdient. Nach der Pause sind wir leider nicht mehr richtig ins Spiel gekommen. Wir standen zu weit weg vom Gegner, das Zentrum hatte keinen Zugriff mehr und wir hatten kaum noch Ballbesitz. Das frühe Gegentor nach der Halbzeit hat uns mental zusätzlich geschwächt. Vielleicht hätte ich in dieser Phase taktisch umstellen müssen, um den Jungs besser zu helfen. Freudenberg hat das jedoch clever gemacht und unsere Schwächen eiskalt ausgenutzt. Trotzdem möchte ich meine Spieler loben: Sie haben aufopferungsvoll gekämpft und alles reingeworfen. Leider haben sie sich für ihren Einsatz nicht belohnen können", so der Rückblick von FVV-Coach Tobias Graßler.
"Ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. In der ersten Halbzeit ging nicht viel zusammen, die 50:50 Duelle gingen fast alle an Vilseck und auch spielerisch war es ein schwacher Auftritt von uns, sodass das 2:0 für Vilseck absolut verdient war. Nach der Halbzeit hatten wir das Spiel im Griff. Waren dominant und kamen zum verdienten Ausgleich. Kurz vor Schluss erzielten wir dann per Elfmeter den nicht unverdienten Siegtreffer", sagte Gästespielertrainer Basti Bauer.
Tore: 1:0 Dominik Rudlof (8.), 2:0 Lukas Madl (18.), 2:1 Sebastian Bauer (53.), 2:2 Lukas Hirsch (80.), 2:3 Fabian Göbl (90.+1) - Schiedsrichter: Moritz Fischer - Zuschauer: 140
Die Partie wurde auf Dienstag, 9. September verlegt. Anstoß ist um 18.30 Uhr.
Überraschender Heimsieg der jungen Ostler-Elf gegen den bislang noch verlustpunktfreien Tabellenführer, es war auch ein in jeder Hinsicht verdienter. Von Anpfiff weg hatten die favorisierten Gäste gegen einen defensiv ausgerichteten FC wohl mehr Ballbesitz, doch hatten die Angriffe einfach zu wenig Tempo, um in Tornähe Gefahr auszustrahlen. Zudem fehlte auch das Überraschungsmoment. Weiden lauerte auf schnelle Gegenzüge, einer davon führte in der 16. Minute dann auch zum Führungstreffer: Nach geschicktem Ball in die Spitze lief Yaroslav Demaretsky dem etwas weit geratenen Pass hinterher, kam einen Tick früher an den Ball, als der herausstürzende Gästeschlussmann Jannik Brunner und kam dann zu Fall. Der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt, es folgten Proteste der Königsteiner, die keine Berührung des Schlussmanns mit dem Angreifer gesehen hatten. Nach Rücksprache mit seinem Assistenten und Befragung des Torwarts blieb er bei seiner Entscheidung. Jonas Zeiler schnappte sich die Kugel und platzierte sie humorlos und unhaltbar in die Maschen. Der Spitzenreiter antwortete sofort wütend, initiierte aber weiterhin keine "richtigen" Aufreger und erhielt nach knapp einer halben Stunde den nächsten Dämpfer. Der 17jährige A-Jugendspieler Bastian Schießl - er hatte am Vortag bereits in der U19 gespielt - setzte auf der rechten Seite zu einem Alleingang gegen nur zögerlich attackierende TSV-Abwehrspieler an, drang in die Box ein und schloss schließlich mit platziertem Schuß ins linke untere Toreck ab.
Ab diesem Zeitpunkt und auch in der kompletten zweiten Hälfte zog sich die U23 der Ostler weit zurück und verteidigte leidenschaftlich und geschickt gegen plan- und ideenlos anrennende Gäste ohne große Probleme ihren Vorsprung. Königstein agierte ununterbrochen im Vorwärtsgang, ohne jedoch jegliche Torgefahr zu erzeugen. Erst in der 81. Minute flog das Leder erstmals in Hälfte 2 zumindest in Richtung Tor der Heimelf, der Schuß ging allerdings über die Querstange. Selbst in acht Minuten Nachspielzeit sollte den Gästen keine Ergebnisverbesserung mehr gelingen. Die junge Ostler-Elf hatte tatsächlich den Tabellenführer erstmals bezwungen und ihn damit entthrohnt.
"Ich bin sehr stolz auf meine Jungs, die das heute über die gesamte Distanz sehr gut gemacht haben. Äußerst diszipliniert haben sie die taktische Vorgabe, bei Ballbesitz des Gegners in eine 5-3-2 Formation überzugehen, umgesetzt, haben immer wieder geschickt verschoben und mit tollem Einsatz den durch zwei Nadelstiche vorgelegten 2:0-Vorsprung verteidigt. Wenn der Tabellenführer über die gesamte Spielzeit nahezu keine einzige richtig gute Torchance hat, dann haben wir eigentlich alles richtig gemacht", so ein sehr zufriedener FC-Coach Tim Schlesinger.
"Wir haben heute verdient verloren, waren einfach schlecht gegen einen Gegner, der uns das Leben allerdings auch sehr schwer gemacht hat. Die beiden Gegentreffer waren mehr oder weniger Geschenke: Einmal der Strafstoß und dann begleiten wir gleich mehrfach den ballführenden Weidener nur, anstatt einen anständigen Zweikampf zu führen. Insgesamt gesehen ist uns gegen einen tief stehenden Gegner nichts eingefallen, um den Riegel zu knacken, auf der anderen Seite haben wir es den Ostlern auch leicht gemacht, denn wir haben viel zu langsam gespielt. Nun, dass es uns einmal erwischen wird war klar. Ich habe meinen Jungs gesagt, dass die Welt nicht untergeht davon, jeder soll mal bis zum nächsten Training überlegen, was er heute nicht gut gemacht hat, dann reden wir drüber und machen es das nächste Mal besser", so Gästetrainer Roland Winkler wenige Minuten nach dem Schlußpfiff noch auf dem Spielfeld im Gespräch mit FuPa.
Tore: 1:0 Jonas Zeiler (16./Strafstoß), 2:0 Bastian Schießl (29.) - Schiedsrichter: Christian Hirsch - Zuschauer: 80