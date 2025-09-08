Königstein strauchelt, Ursensollen und Freudenberg schließen auf

Am 7. Spieltag der Kreisliga Süd hat es den bislang verlustpunktfreien Tabellenführer TSV Königstein (2./18) nun auch "erwischt". Bei der U23 des FC Weiden-Ost musste die Crew von Coach Roland Winkler - doch ein wenig überraschend - mit 0:2 kleinbei geben und verlor damit ihre Tabellenführung an den nach Punkten aufschliessenden, jedoch das bessere Torverhältnis besitzenden SV Freudenberg (1./18 - 3:2 nach 0:2 Rückstand in Vilseck). Dass nun ein mit jeweils 18 Punkten auf der Habenseite führendes Dreigestirn quasi im Gleichschritt die Liga anführt, liegt an der weiterhin beeindruckenden Erfolgsserie des Aufsteigers DJK Ursensollen (3./18). Die Kotzbauer-Truppe gewann beim 2:1 in Schmidmühlen ihr sechstes Match in Folge und bleibt damit auf Augenhöhe mit dem Duo Freudenberg/Königstein.

Zum ersten Verfolger des Trios hat sich mittlerweile der SV Raigering (4./13 - 3:1 in Luhe-Wildenau) entwickelt. Nach eher unbefriedigendem Start in die Spielzeit haben sich die Panduren mit zehn Punkten aus den letzten vier Partien nach oben auf Platz 4 vorgearbeitet. Blicken wir noch in die unteren Regionen des Klassements: Da hat der FC Edelsfeld (11./6) im "Spiel 1 nach Stephan Schmeller" das Kellerderby gegen den SV Köfering (13./3) klar mit 5:0 für sich entschieden und damit gezeigt, dass doch mehr Potenzial in ihm steckt, als er bislang auf den Platz gebracht hat. Der SVK hingegen tritt auf dem vorletzten Platz auf der Stelle und wartet neben dem erst am morgigen Dienstag die Runde 7 gegen Hirschau bestreitenden ASV Haselmühl (14./0) immer noch auf den ersten vollen Ertrag. Im Überblick die Ansetzungen des siebten Spieltags mit Spielbericht und Stimmen:

Vor einer beeindruckenden Anzahl an Besuchern im Aicher Stadion trennten sich die beiden Kontrahenten im Kirwaspiel Unentschieden, was beide Seiten am Ende auch als gerechtes Ergebnis bewerten. Startete der Gastgeber nach dem Anpiff gleich gut in die Partie, erarbeitete er sich auch im weiteren Verlauf bis zum Seitenwechsel Vorteile, ohne Zählbares daraus zu machen. Im zweiten Abschnitt legten die Gäste zu, in Führung gingen dennoch die Hüttenstädter, als Christoph Bäumler quasi aus dem Nichts dem Gästekeeper Ben Lontke nach einem aufgenommenen Steckpass keine Chance ließ. Den Ausgleichstreffer neun Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit verdienten sich die Gäste dann aber redlich. Bei einem schnell vorgetragenen Konterangriff setzte sich Philip Kölbl auf rechts gleich gegen drei Gegenspieler durch, legte die Kugel quer auf Youssef El Mankouchi, der eiskalt aus sieben Metern einlochte. Letztlich gelang der Heimelf zur Kirwa nicht der erhoffte Dreier, auf der anderen Seite war es für die Scheibel-Elf nun das vierte Match nacheinander ohne vollen Ertrag. "Ich denke, ein sehr gutes Kreisligaspiel und ansehnlich für die Zuschauer. Wir waren von Beginn an sehr gut in der Partie und spielten uns einige gute Möglichkeiten heraus. Rieden war aber der erwartet starke Gegner, der selbst auch immer wieder gefährlich war. Leider schafften wir es wie auch letzte Woche nicht, den Vorsprung über die Zeit zu bekommen. Im Großen und Ganzen ist das Unentschieden aber für beide Mannschaften gerecht", so TuS-Spielertrainer Dennis Kramer. "Ich denke ein am Ende gerechtes Ergebnis. In der ersten Halbzeit war Rosenberg die aktivere Mannschaft und in der zweiten Hälfte hatten wir die besseren Chancen. Also unter dem Strich ein leistungsgerechtes Ergebnis vor einer tollen Kulisse", sagte FCR-Coach Bernd Scheibel. Tore: 1:0 Christoph Bäumler (65.), 1:1 Youssef El Mankouchi (81.) - Schiedsrichter: Thomas Schnaubelt - Zuschauer: 313 - Zeitstrafe für Majd Alhasweh (90.+1/Rieden).