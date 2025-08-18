Königstein nach hochklassigem Topduell nun alleine in Front

Erster Saisonsieg für die Kaolinstädter, auf der anderen Seite dritte Niederlage in Folge für den Gast aus Edelsfeld, der damit im Tabellenkeller auf der Stelle tritt. Nach einer Großchance zu Beginn überliessen die Gäste der Heimelf die Spielführung, aus der sie die knappe Führung zum Pausentee entstehen ließ. Nach dem Seitenwechsel befand sich das runde "Objekt der Begierde" wohl mehr im Besitz des FCE, der aber zu wenig daraus machte. Das 2:0, wie schon der Führungstreffer nach schnellem Gegenzug erzielt, bedeutete nach fast einer Stunde schon eine Art Vorentscheidung. Während beim TuS die Leistungskurve nach oben zeigt, müssen die Gäste - nach erfolgreichem Start drei Mal ohne Punkt - schnell den Turnaround schaffen, um nicht in den unteren Tabellengefilden festzusitzen.

"In der ersten Halbzeit hatten wir mehr Spielanteile. Hier gingen wir allerdings nur mit einer 1:0-Führung in die Halbzeit. Die Chancen für ein zweites Tor waren auf jeden Fall vorhanden. In der zweiten Hälfte hatte Edelsfeld mehr Ballbesitz und mehr vom Spiel, aber unsere Mannschaft hat das Ergebnis mit Leidenschaft und Willenskraft verteidigt und keine großen Torchancen zugelassen. In der zweiten Halbzeit hatten wir allerdings selbst nicht mehr die großen Einschußmöglichkeiten. Ein Konter zum 2:0 kurz vor dem Spielende brachte schließlich die Erlösung. Kompliment an die Mannschaft zum verdienten ersten Saisonsieg", so Andi Meyer, Spielertrainer des TuS/WE Hirschau.

"Nach zwei Minuten müssen wir in Führung gehen, haben aber eine eine grosse Kopfballchance vergeben. Danach plätscherte das Spiel so dahin. Nach einem Konter ging Hirschau in Führung. In der zweiten Halbzeit hatten wir zwar Feldvorteile, ohne jedoch richtig zwingend zu werden, schließlich fingen wir wiederum durch einen Konter das 0:2. Wir sind in einer schwierigen Phase momentan und müssen schnellstmöglich wieder in die Spur finden", sagte Gästetrainer Stephan Schmeller.

Tore: 1:0 Lukas Held (36./Eigentor), 2:0 Tobias Gnan (57.) - Schiedsrichter: Dr. Lukas Heineck - Zuschauer: 100