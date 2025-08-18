Königstein nach hochklassigem Topduell nun alleine in Front

Spitzenspiel stand drauf, Spitzenspiel war drin. In einer denkwürdigen Partie, über die noch lange geredet werden wird, besiegte der TSV Königstein (1./12) am Freitagabend im Duell der "Unbefleckten" den 1. FC Rieden (3./9) knapp mit 4:3 und grüßt damit unverändert vom Ligathron. Die schärfsten Verfolger der Winkler-Elf kommen aus Freudenberg (3./9 - 4:1 gegen Oberwildenau), aus Rieden und überraschenderweise aus Ursensollen (5./9 - 4:1 gegen Weiden-Ost II). Am unteren Rand des Klassements wartet das Schlußlicht aus Haselmühl (14./0 - 1:5 in Schmidmühlen) immer noch auf das erste Zählbare. Und auch der SV Köfering (13./2 - beachtliches 1:1 in Raigering) kann noch kein Erfolgserlebnis in der noch jungen Spielzeit vorweisen.
Erster Saisonsieg für die Kaolinstädter, auf der anderen Seite dritte Niederlage in Folge für den Gast aus Edelsfeld, der damit im Tabellenkeller auf der Stelle tritt. Nach einer Großchance zu Beginn überliessen die Gäste der Heimelf die Spielführung, aus der sie die knappe Führung zum Pausentee entstehen ließ. Nach dem Seitenwechsel befand sich das runde "Objekt der Begierde" wohl mehr im Besitz des FCE, der aber zu wenig daraus machte. Das 2:0, wie schon der Führungstreffer nach schnellem Gegenzug erzielt, bedeutete nach fast einer Stunde schon eine Art Vorentscheidung. Während beim TuS die Leistungskurve nach oben zeigt, müssen die Gäste - nach erfolgreichem Start drei Mal ohne Punkt - schnell den Turnaround schaffen, um nicht in den unteren Tabellengefilden festzusitzen.
"In der ersten Halbzeit hatten wir mehr Spielanteile. Hier gingen wir allerdings nur mit einer 1:0-Führung in die Halbzeit. Die Chancen für ein zweites Tor waren auf jeden Fall vorhanden. In der zweiten Hälfte hatte Edelsfeld mehr Ballbesitz und mehr vom Spiel, aber unsere Mannschaft hat das Ergebnis mit Leidenschaft und Willenskraft verteidigt und keine großen Torchancen zugelassen. In der zweiten Halbzeit hatten wir allerdings selbst nicht mehr die großen Einschußmöglichkeiten. Ein Konter zum 2:0 kurz vor dem Spielende brachte schließlich die Erlösung. Kompliment an die Mannschaft zum verdienten ersten Saisonsieg", so Andi Meyer, Spielertrainer des TuS/WE Hirschau.
"Nach zwei Minuten müssen wir in Führung gehen, haben aber eine eine grosse Kopfballchance vergeben. Danach plätscherte das Spiel so dahin. Nach einem Konter ging Hirschau in Führung. In der zweiten Halbzeit hatten wir zwar Feldvorteile, ohne jedoch richtig zwingend zu werden, schließlich fingen wir wiederum durch einen Konter das 0:2. Wir sind in einer schwierigen Phase momentan und müssen schnellstmöglich wieder in die Spur finden", sagte Gästetrainer Stephan Schmeller.
Tore: 1:0 Lukas Held (36./Eigentor), 2:0 Tobias Gnan (57.) - Schiedsrichter: Dr. Lukas Heineck - Zuschauer: 100
1:1 stand es nach 54 Minuten, der Aufsteiger bot dem Favoriten nach Kräften Paroli, obwohl Freudenberg die besseren Einschußchancen besaß. Knackpunkt war dann sicherlich der unmittelbar nach dem Gleichstand erzielte erneute Führungstreffer in der gleichen Spielminute für den SVF, der gleich noch zwei weitere Treffer in den folgenden sechs Minuten nachlegen sollte. Damit war den Gästen der Stecker gezogen.
"Ein wichtiger Sieg gegen einen guten Gegner. Die Anfangsphase war sehr hektisch auf beiden Seiten, dennoch hatten wir die klareren Chancen. Eine davon nutzten wir dann zur Führung. Überschattet wurde das Spiel dann kurz vor der Halbzeit von einer schweren Verletzung eines unserer Spieler. Dennoch haben wir natürlich versucht, weiter Fußball zu spielen in der zweiten Halbzeit, mussten aber den Ausgleich hinnehmen. Nach 3 Toren innerhalb von 5 Minuten war die Messe dann aber gelesen und wir konnten den ersten Heimsieg feiern", so das Resümee von SVF-Spielertrainer Basti Bauer.
"Wir waren gut im Spiel, waren auf Augenhöhe mit dem Favoriten, was sich vielleicht dumm anhört. Nachdem wir zu einfach das erste Gegentor bekommen hatten, muss ich den Hut vor meiner Truppe ziehen, denn sie antwortete und kam zum verdienten Ausgleich. Allerdings waren wir scheinbar gedanklich noch im Freudentaumel, denn wir bekamen gleich darauf den aus meiner Sicht entscheidenden Treffer zum 2:1, der - so denke ich - leicht zu verteidigen gewesen wäre. Das war dann der Auftakt zu unerklärlichen fünf Minuten, da haben wir das Spiel verloren gegen eine Mannschaft mit einem kaltschnäutzigen Torjäger. Danach fingen wir uns wieder, konnten das Spiel wieder offen gestalten und hatten auch noch die ein oder andere Torchance. Ich hoffe und wünsche mir, dass wir uns bald mal wieder belohnen können", sagte Gästetrainer "Girgl" Ramsauer.
Tore: 1:0 Sebastian Bauer (29.), 1:1 Christoph Hagler (54.), 2:1 Michael Bischof (54.), 3:1 Sebastian Bauer (58.), 4:1 Fabian Göbl (60.) - Schiedsrichter: Maik Kreye - Zuschauer: 130
Im Aufsteigerduell behielten die Männer von Coach Tom Kotzbauer deutlich mit 4:1 die Oberhand und hievten sich damit in der Tabelle bis auf Platz 4 nach oben. Nach gleichverteilter Frühphase der Partie übernahm die Heimelf Mitte des ersten Spielabschnitt das Ruder und legte ein 2:0 vor. Der Anschlußtreffer weckte beim Gast wieder Hoffnungen, aber nur zwei Minuten. Ein aus Sicht der Gäste diskussionswürdiger Strafstoß stellte den alten Torabstand wieder her. In der restlichen Spielzeit ließ die DJK nichts mehr anbrennen und schraubte in der Schluphase das Ergebnis sogar noch in die Höhe.
"Wir haben in den ersten 20 Minuten etwas gebraucht, um richtig ins Spiel zu finden. Nach der Trinkpause waren wir wacher, haben die Zweikämpfe besser angenommen und wirkten deutlich agiler. Die beiden Tore haben uns zusätzlich Auftrieb gegeben. Nach der Halbzeit kamen wir zunächst etwas schläfrig aus der Kabine, konnten jedoch fast im direkten Gegenzug das 3:1 nachlegen. In der Folge hatten wir die Partie über weite Strecken gut im Griff und konnten uns am Ende sogar noch mit dem 4:1 belohnen. Unterm Strich ein verdienter Sieg für meine Mannschaft. Glückwunsch an das Team", so ein sehr zufriedener DJK-Spielercoach Thomas Kotzbauer.
"Glückwunsch nach Ursensollen! Zwei Fehler vor der Pause und ein strittiger Elfmeter nach dem Anschlusstreffer machten uns das Leben schwer. Trotz großem Einsatz konnten wir nicht mehr zurückkommen. Wir blicken nach vorne, wissen wo wir herkommen und stehen in dieser Phase geschlossen hinter unserer ersten Mannschaft, die aktuell stark vom Verletzungspech betroffen ist", erklärt Tim Schlesinger, Coach der U23 der Ostler.
Tore: 1:0 Fabian Meier (31.), 2:0 Thomas Kotzbauer (45.+1), 2:1 Nico Herber (51.), 3:1 Thomas Kotzbauer (53./Strafstoß), 4:1 Fabian Meier (86.) - Schiedsrichter: Marie Gamperl - Zuschauer: 60 - Platzverweis: Gelb-Rot für Markus Wiesgickl (Ursensollen/90.+3).
Erneut kassierte der ASV eine hohe Niederlage, schon einundzwanzig Mal hat es nun in nur vier Partien im Kasten eingeschlagen. Dabei waren die Schuster-Schützlinge nach 0:2-Rückstand durch Dabiel Iblers Tor kurzzeitig wieder im Spiel, zwei weitere Schmidmühlener Treffer schufen dann allerdings schon bis zum Pausentee eine Vorentscheidung. Nach dem zweiten Dreier in Folge findet sich der SVS nun in der oberen Tabellenhälfte wieder, während im Punktesack der Gäste weiterhin "gähnende Leere" herrscht.
"Unterm Strich ein auch in der Höhe verdienter Sieg. Es war jetzt nicht wirklich ein Leckerbissen für die Zuschauer, aber für uns zählen die drei Punkte", sagte SVS-Spielertrainer Alex Greger.
"Gleiches Thema wie jede Woche, zu viele individuelle Fehler. Gegner war jetzt wirklich nicht übermächtig, aber das reicht momentan einfach für uns", so der kurze Kommentar von Gästecoach Dominik Schuster.
Tore: 1:0 Alexander Graf (12.), 2:0 Ondrej Pechacek (36.), 2:1 Daniel Ibler (37.), 3:1 Michael Vit (42.), 4:1 Simon Döberl (45.), 5:1 Michael Holler (79.) - Schiedsrichter: Sebastian Ludwig - Zuschauer: 80
Zweiter Dreier in Folge, der FV Vilseck scheint nach verpatztem Saisonauftakt in der Liga angekommen zu sein. Dabei war der Sieg gegen den stark eingeschätzten Gegner ohne Zweifel verdient. Die gefährliche TuS-Offensive wurde glänzend in Schach gehalten, Max Schönbergers "Tor des Tages" sollte dann der entscheidende Nadelstich werden. Damit konnten die Garnisonsstädter zu ihrem Gegner nach Punkten aufschliessen.
"Wir waren heute von der ersten Sekunde an voll da, haben gegen den Ball stark gearbeitet und im Umschaltspiel immer wieder gefährliche Situationen kreiert. Rosenberg kam in 90 Minuten nur zu einer einzigen guten Torchance. Das einzige Manko war unsere Chancenverwertung. Trotzdem: Ein riesiges Lob an die Mannschaft! Eine wahnsinnige Teamleistung, die es gilt, nächste Woche zu bestätigen", so Tobias Graßler, Coach des Gastgebers.
"Leider haben wir heute wieder einmal nicht das gezeigt, was wir uns vorgenommen hatten. Dabei wollen wir auch nichts auf die angespannte Personallage schieben, wir waren durch die Bank in den entscheidenden Situationen nicht konsequent genug. Das darf nicht unser Anspruch sein und wir werden das aufarbeiten, um Freitag im Heimspiel wieder zurück zu alter Stärke zu finden", sagte der Spielertrainer der Hüttenstädter, Dennis Kramer.
Tor: 1:0 Max Schönberger (51.) - Schiedsrichter: Andreas Weismeier - Zuschauer: 180 - Platzverweise: Rot für Jonas Dotzler (Rosenberg/90.+1), Gelb-Rot für Samuel Schmidt (Vilseck/90.+3)
Der SV Köfering zeigte beim Auswärtsspiel in Raigering eine kämpferisch starke Leistung und belohnte sich am Ende mit einem verdienten Punkt. Die Gäste kamen gut in die Partie und zeigten von Beginn an hohe Präsenz in den Zweikämpfen. Raigering versuchte es in der ersten Halbzeit meist mit langen Bällen oder Distanzschüssen - Köferings Defensive war jedoch stets zur Stelle und verhinderte den Rückstand. Im zweiten Durchgang verlagerte sich das Spiel zunehmend in Richtung des Köferinger Tores, doch auch die Gäste blieben durch schnelle Konterangriffe stets gefährlich. (Quelle: Spielbericht SV Köfering).
„Trotz einiger Ausfälle hat unsere Mannschaft alles reingehauen. Wir waren top vorbereitet und haben mit Leidenschaft und Teamgeist ein verdientes Unentschieden erkämpft“, so der Köferinger Spartenleiter Christopher Ernst. „Aus unserer Sicht ein gerechtes Ergebnis - beide Teams hatten jedoch Chancen auf mehr als nur ein Tor. Wir sind auf dem richtigen Weg und wollen am Freitag in Rosenberg wieder alles geben, um auch dort vielleicht zum Stolperstein zu werden“, so der SVK-Fußballboss abschliessend.
"Wir haben kein gutes Spiel gemacht und hätten den Sieg daher auch nicht verdient gehabt. Unser Spiel war viel zu behäbig und langsam, so kann man gegen keine Mannschaft der Liga gewinnen. Kompliment an die Jungs aus Köfering, die toll gekämpft und sich das Unentschieden mehr als verdient haben", sagte Flo Hiltl, enttäuschter Sportlicher Leiter der Panduren.
Tore: 1:0 Jakob Sabisch (72.), 1:1 Alimamy Kamara (80.) - Schiedsrichter: Markus Schreiner - Zuschauer: 110
Die 230 Zuschauer kamen in Königstein voll auf ihre Kosten. Ein offener Schlagabtausch mit 7 Toren in einem hochklassigen Kreisligaspiel hatte sich das Prädikat Spitzenspiel mehr als verdient. Der 1. FC Rieden hat sich am Ende die Niederlage selbst zuzuschreiben, zu viele individuelle leichtfertige Fehler bei den Gegentoren und ein verschossener Elfmeter führten dazu, dass der TSV am Ende nicht unverdient die Nase vorne hatte. Bereits nach vier Minuten bestrafte der Tabellenführer eine Unachtsamkeit in der Riedener Deckung zur frühen Führung der Platzherren. Goalgetter Simon Lederer hatte wenig Mühe, das Leder in die Maschen zu setzen. Der Tabellenzweite aus Rieden fand immer besser in die Partie und erspielte sich ein optisches Übergewicht. Die logische Konsequenz war der verdiente Ausgleichstreffer durch Maximilian Nimsch in der 30. Minute. Vier Minuten vor der Halbzeitpause war es Bastian Härtl der mit einem trockenen Schuss ins rechte untere Eck das Spiel zugunsten der Vilstaler drehen konnte. Die Freude der Gäste währte aber nicht lange, denn mit der letzten Szene der ersten Halbzeit erzielte wiederum Simon Lederer mit einem Freistoß aus ca. zwanzig Metern den 2:2- Pausenstand.
Nach dem Seitenwechsel vergab der 1. FC Rieden in der 51. Minute die dicke Gelegenheit in Führung zugehen, als Sven Florek den nach Foul an Jonas Hofrichter verhängten fälligen Foulelfmeter hoch über das Tor setzte. In der Nachfolgezeit forcierte die Heimelf ihre Angriffsbemühungen und setzte die Riedener Hintermannschaft immer mehr unter Druck. Zweimal konnte FC-Keeper Ben Lontke mit erstklassigen Paraden noch retten, in der 73. Minute war auch er geschlagen, als Yannik Hutzler eine zu kurze Abwehr mit einer sehenswerten Volley-Direktabnahme zum 3:2 abschloss. Die große Gelegenheit zum 3:3 vereitelte in der 76. Minute TSV-Schlussmann Jannik Brunner, als er einen glänzend getretenen Freistoß von Bastian Härtl mit einer Hand über die Querlatte lenkte. Ein weiteres Geschenk der Riedener Abwehr verwertete Benedikt Guttenberger in der 93. Minute zum entscheidenden 4:2. Der Anschlusstreffer durch ein Eigentor desselben Spielers nur 60 Sekunden später kam zu spät und diente nur noch als Ergebniskosmetik.(Quelle: Spielbericht Peter Gattaut, FCR)
"In einem hochklassigen und teils auch dramatischen Spiel haben wir letztendlich glücklich, aber nicht ganz unverdient gewonnen. Von Anfang an entwickelte sich ein Spiel mit hohem Niveau. Beide Mannschaften schenkten sich nichts. Unsere Gäste aus Rieden waren top eingestellt und forderten uns über die gesamte Spielzeit. Unsere frühe Führung egalisierten sie und gingen in dieser Phase auch selbst verdient in Führung. Unser Ausgleich praktisch mit dem Halbzeitpfiff war für uns dann schon sehr wichtig. Nachdem Seitenwechsel das gleiche Bild, beide Mannschaften suchten die Entscheidung. Knackpunkt war für Rieden sicherlich der verschossene Elfmeter. Danach hatten wir drei super Chancen, die der FCR-Torwart aber allesamt vereitelte. Mit einem Traumtor aus fast 30 Metern gingen wir dann wieder in Führung und erhöhten sogar auf 4:2. Unsere Gäste gaben aber nicht auf und erzielten noch den Anschluss. Kompliment an meine Mannschaft und auch an unsere Gegner, der nie aufsteckte und viel dazu beitrug, dass es so ein Spiel wurde wie es war, hochklassig, schnell und Torchancen auf beiden Seiten. Ganz ehrlich, das war eins der besten Kreisligaspiele die ich je gesehen habe. Wahnsinn, auch was Rieden gezeigt hat. Einfach ein Wahnsinnsspiel…", so ein begeisterter TSV-Coach Roland Winkler, bevor er sich in den Urlaub verabschiedete.
Auch Gästetrainer Bernd Scheibel war - trotz der Niederlage - von diesem Spiel begeistert: "Ein Spitzenspiel, das seinen Namen verdient hat mit dem besseren Ende für Königstein. Zwei starke Mannschaften habe sich über 90 und ein paar mehr Minuten einen starken Fight geliefert und am Ende muss man sagen, ist das Ergebnis verdient. Wir hatten nach dem verschossenen Elfmeter Glück bei zwei, drei Riesenchancen für Königstein. Das 3:2 war natürlich ein Tor, dass der Spieler nur einmal im Leben schiesst. Glückwunsch an Königstein zum Sieg, aber auch an meine Mannschaft zu einem starken Spiel."
Tore: 1:0 Simon Lederer (4.) 1:1 Maximilian Nimsch (30.) 1:2 Bastian Härtl (41.), 2:2 Simon Lederer (45+3.) 3:2 Yannick Hutzler 4:2 Benedikt Guttenberger (90.+3) 4:3 Benedikt Guttenberger (90.+4/Eigentor) - Besonderes Vorkommnis: Sven Florek (FCR) verschießt Foulelfmeter (51.) - Schiedsrichter: Lukas Balk (SF Ursulapoppenricht) - Zuschauer: 230