Königstein II grüßt erstmalig als Kreisklassist

Ein Tor reichte dem TSV Königstein II, um den Sprung in die Kreisklasse zu schaffen. – Foto: TSV Königstein

TSV Königstein II heißt der erste Aufsteiger in der Relegation des Fußballkreises Amberg/Weiden. Im Duell der beiden A-Klassen-Vizemeister aus der Nord- und Südstaffel setzte sich die zweite Mannschaft des Kreisligisten am Donnerstagabend auf der Sportanlage des SV Hahnbach mit 1:0 (1:0) gegen die Reserve des zukünftigen Landesligisten SV Etzenricht durch. Während die Mannen von Aufstiegstrainer Bernd Schmidt nun in der kommenden Saison im Starterfeld der Kreisklasse stehen, erhält der SVE eine zweite Chance. Am Donnerstag, 22. Mai nimmt die Elf des Trainerduos Moucha/Parusel gegen die SpVgg Vohenstrauß II (Zwölfter der Kreisklasse Ost) den nächsten Anlauf, um eine Etage höher zu klettern.

Dem Süd-A-Klassisten gelang vor rund 400 Zuschauern ein geradezu perfekter Start. Der Zeiger auf der Uhr hatte gerade siebenmal seine Runde gedreht, als ein Königsteiner von fast der Grundlinie aus nach innen passte, wo TSV-Torjäger Tobias Scherm freistehend aus acht Metern zum 1:0 einlochte.



In Folge hielten sich die Spielanteile bis zum Pausentee die Waage. Die SVE-Reserve besaß leichte optische Vorteile, Königstein dagegen die besseren Einschußmöglichkeiten. Nach Wiederbeginn wurde sofort deutlich, dass Etzenricht einen Gang höher schaltete und wegen des Rückstands auch das Risiko erhöhte. Zudem wollte man mehr "Aufreger" vor dem gegnerischen Tor zu kreieren, was auch gelang. Mit zunehmender Spieldauer entwickelte sich quasi ein Spiel nur in einer Richtung, nämlich auf das Königsteiner Tor. Oftmals Pech des SVE im Abschluß, sowie ein mit Glück und viel Geschick verteidigender Gegner sorgten am Ende dafür, dass die zweite Mannschaft des TSV Königstein den knappen Sieg über die Zeit brachte und damit erstmals in der Vereinsgeschichte in der Kreisklasse spielt.









"Wir begannen etwas nervös, das frühe Gegentor, als der Gegner seine erste Chance nutzte, trug dazu bei. Nach und nach sind wir besser ins Spiel gekommen, haben durchgehend Druck gemacht und waren nahe am Ausgleich. Vor allem bei Standards waren wir gefährlich. Kurz vor der Halbzeit hatten wir dann Glück nach Fehler im Spielaufbau, da hätte Königstein erhöhen können. In der zweiten Halbzeit zeigten die Jungs ein komplett anderes Gesicht. ⁠45 Minuten sind wir angelaufen, hatten leider das ein oder andere Mal Pech. So wurde kurz vor Schluss in einer Doppelaktion auf der Linie von Königstein geklärt. Am Ende haben wir ⁠leider verloren, ich bin aber stolz auf die Mentalität und den Willen der Mannschaft. ⁠Königstein agierte konsequent und ist sehr gut gestanden und hat auch verteidigt. So reichte an diesem Abend eben das eine Tor. Glückwunsch an den TSV zum Aufstieg", so SVE-Coach Klaus Moucha am späten Donnerstagabend.



"Das erwartet schwere und ausgeglichene Spiel. Wir wollten bissig sein und dem spielstarken Gegner keinen Raum geben und schnell umschalten. Das hat die erste Halbzeit sehr gut funktioniert und wurde durch den Treffer von Tobi Scherm belohnt. Die zweite Halbzeit war der SV Etzenricht II am Drücker. Aber meine Mannschaft hat aufopferungsvoll gekämpft, wobei wir auch noch eine hundertprozentige Chance hatten, um den Sack zuzumachen. Am Ende war es das angekündigte 50:50-Spiel. Am Schluss nochmal vielen vielen Dank an die Königsteiner Fans, Wahnsinn, was ihr geliefert habt! Es war für die Mannschaft ein einmaliges Erlebnis. Wir wünschen den SV Etzenricht II noch alles Gute in der weiteren Relegation", sagte ein natürlich überglücklicher TSV-Trainer Bernd Schmidt.



Tor: 1:0 Tobias Scherm (7.) - Schiedsrichter: Adrian Kohn - Zuschauer: 400 auf dem Sportplatz des SV Hahnbach