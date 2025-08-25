Königstein gewinnt Derby, Raigering düpiert Rieden

"Wenn man oben steht, dann steht einem die Glücksgöttin Fortuna eben öfters bei", so, oder so ähnlich lautet ja eine alte Fußballerweisheit. Der TSV Königstein (1./15) hat im Derby beim FC Edelsfeld (12./3) dies erleben dürfen, markierte er doch in der Nachspielzeit das entscheidende 1:0, verteidigte damit seine Tabellenführung und stürzte seinen Gastgeber irgendwie ins "Tal der Tränen". Auf den Fersen bleiben den Winkler-Schützlingen nach den Ergebnissen der Runde 5 in der Kreisliga Süd der SV Freudenberg (2./12 - 3:0 im Weidener Osten) und die Überraschungsmannschaft aus Ursensollen (3./12 - 3:1 in Haselmühl). Für "Aufsehen" sorgte erstmals auch der zum Favoritenkreis gezählte SV Raigering: Nach einem bislang eher durchwachsenen Saisonauftakt zeigte die Kratzer-Crew (7./7) durch ein deutliches 3:0 beim letztjährigen Vizemeister in Rieden (5./9), was eigentlich in ihr steckt und wendet nun den Blick nach oben.
Im miefigen Tabellenkeller warten zwei Mannschaften immer noch darauf, den ersten vollen Ertrag einfahren zu können. Der ASV Haselmühl (14./0 - 1:3 gegen Ursensollen) wartet gar noch auf den ersten Punkt, der SV Köfering (13./2 - 1:3 in Rosenberg) tritt in der unangenehmen Region ebenfalls auf der Stelle und belegt weiterhin einen von zwei "Schleudersitzen". Das unglückliche 0:1 - die vierte Niederlage in Folge - gegen den Primus aus Königstein hat schließlich auch den FC Edelsfeld (12./3) im Keller festgehalten.
Im Überblick die Matches der Runde 5 mit Stimmen:
Auch wenn am Ende die drei Punkte im Aicher Stadion blieben, der Motor der Hüttenstädter läuft weiterhin noch nicht rund. Nach Doppelschlag bestimmte die Heimelf die Szenerie, kassierte allerdings nach etwas mehr als einer halben Stunde den Anschluß. Im zweiten Abschnitt übernahmen die Gäste die Spielführung, verpassten aber den möglichen Ausgleich, um in der Nachspielzeit endgültig geschlagen zu werden.
"Wieder kein gutes Spiel von uns, aber wenigstens bleiben die Punkte in Rosenberg. Die erste Halbzeit war phasenweise nicht so schlecht, allerdings verpassten wir es vorne direkt das Spiel in der ersten Halbzeit zu entscheiden. In der zweiten Halbzeit hatte Köfering dann mehr vom Spiel. Wir hatten hinten das ein oder andere mal das nötige Glück und einen gut aufgelegten Keeper. Die nächsten zwei Wochen müssen wir ordentlich an den Stellschrauben drehen, um gegen die Teams aus dem Vilstal Punkte zu holen. Die Jungs arbeiten aber im Training hart und wir sind guter Dinge, dass sich das in nächster Zeit auch auf dem Platz widerspiegeln wird", so TuS-Spielertrainer Dennis Kramer nach der Partie gegen seinen Ex-Verein.
"Glückwunsch an Rosenberg. Ob am Ende verdient, oder nicht, interessiert nach dem Spiel niemanden mehr. Wir haben in der ersten Halbzeit in vier Minuten zwei Gegentore bekommen, wo wir leidenschafts- und sorglos verteidigen. Gehen mit 1:2 in die Halbzeit und spielen dann fast 45 Minuten Richtung Rosenberger Tor. Am Ende hat es nichts mit Pech, Glück oder dem Schiedsrichter zu tun. Die Kleinigkeiten, die eben noch fehlen, müssen wir uns weiter in jedem Training hart erarbeiten. Aufgeben ist nicht. Mir war von Anfang klar, dass es dieses Jahr nur um den Klassenerhalt geht. Nicht mehr und nicht weniger", redet Gästetrainer Oliver Lassmann Klartext.
Tore: 1:0 und 2:0 Raphael Söhnlein (25./27.), 2:1 Alimamy Kamara (35.), 3:1 Tim Troidl (90.+5) - Schiedsrichter: Sergiy Kuzmenko - Zuschauer: 75
Zweiter Heimsieg für die Landesligareserve, der allerdings nach Zwei-Tore-Vorsprung zur Pause nach dem Seitenwechsel am seidenen Faden hing, als die Gäste - gegen Ende der Hälfte 1 schon im Aufwind - deutlich die Szenerie bestimmten, dies jedoch nicht in Zählbares verwandeln konnten. Letztlich war die Messe zugunsten des Aufsteigers erst in der achten Minute der Nachspielzeit gelesen.
"Es war das erwartet schwere Spiel. In der ersten Halbzeit waren wir nach kurzem Abtasten gut drin, waren immer gefährlich über unsere rechte Seite und gingen auch meines Erachtens verdient mit 2:0 in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit zogen wir uns zu weit zurück und bettelten quasi um den Gegentreffer. Aber meine Truppe kämpfte geschlossen, hielt dagegen und als der Gegner total aufmachte, machten wir den Sack zu. Am Ende eines guten Kampfspiels von beiden Mannschaften behielten wir schließlich die drei Punkte", so SC-Trainerroutinier "Girgl" Ramsauer.
"In den ersten 30 Minuten haben wir leider noch nicht richtig Zugriff zum Spiel gefunden und gerieten dann nach Fehler im Defensivverhalten, sowie einem Distanzschuss mit 0:2 in Rückstand. Ab Mitte der ersten Halbzeit haben wir dann besser Zugriff zum Spiel gefunden und uns auch Torchancen erspielt. In der Halbzeit hatten wir das Spiel total unter Kontrolle, konnten leider - trotz einer Vielzahl an Torchancen - nur den Anschlusstreffer erzielen. Mit dem letzten Konter in der Nachspielzeit fiel dann noch das 1:3. Aufgrund der zweiten Halbzeit wäre ein Punkt für die Mannschaft noch verdient gewesen. Jetzt gilt es, schnell die Köpfe wieder aufzurichten und nächste Woche einen Heimsieg einzufahren", sagte Andi Meyer, der Hirschauer Spielercoach.
Tore: 1:0 Daniel Spitzer (10.), 2:0 Enrico Kellner (34.), 2:1 Marco Horn (61.), 3:1 Emil Paul (90.+8) - Schiedsrichter: Adrian Kohn - Zuschauer: 103
In mit Spannung erwarteten und stets brisanten Nachbarduell, welches den zahlreichen Zuschauern alles bot, was man von ihm erwartet, schien trotz Einschußchancen hüben wie drüben alles auf ein Remis hinzulaufen, ehe der Tabellenführer durch Simon Lederer doch noch den "Lucky Punch" setzte und damit den Edelsfeldern die Belohnung für einen großen Kampf aus den Händen riß.
"In einem typischen Derby schenkten sich beide Mannschaften nichts. Torchancen gab es für beide Mannschaften reichlich. Zwei Lattentreffer auf unserer Seite, einer bei Edelsfeld, ein Abseitstor, Zeitstrafen, die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten. War es am Anfang noch ein Abtasten, versuchten beide Mannschaften schon aufs Tor zu spielen. Edelsfeld war richtig stark und gut eingestellt. Wir taten uns gegen eine kompromisslose Heimmannschaft richtig schwer. Ehrlicherweise haben wir schon das ein oder andere Mal Glück gehabt. Zum Ende hin waren wir vielleicht die etwas effektivere Mannschaft. Wenn man dann in der Nachspielzeit den Siegtreffer macht, kann man schon von einem glücklichen Sieg sprechen. Kompliment an beide Mannschaften für das aufregende und unterhaltsame Spiel", fasste Gästetrainer Roland Winkler den Spielverlauf zusammen.
Ein geknickter FCE-Coach Stephan Schmeller vermisst aktuell die Unterstützung von "oben": "Es war ein Derby auf Augenhöhe mit Chancen für beide Mannschaften, inklusive jeweils zweier Aluminiumtreffern. Wir haben dem Tabellenführer einen großen Fight geliefert, aber in der Nachspielzeit leider das Gegentor bekommen. Eine unfassbar schmerzliche Niederlage, welche die Mannschaft nicht verdient hat. Der Fussballgott ist in den letzten Wochen wahrlich kein Edelsfelder."
Tor: 0:1 Simon Lederer (90.+2) - Schiedsrichter: Manuel Hofmann - Zuschauer: 510 - Zeitstrafen für Jakob Guttenberger (Königstein/64.) und Daniel Dehling (Edelsfeld/72.)
Nach der verdienten 0:3 Heimpleite gegen einen starken SV Raigering sah man in Rieden in enttäuschte Gesichter. Bei den Platzherren vermisste man gänzlich die zuletzt so oft gezeigten Tugenden wie Leidenschaft, Spielfreude und Laufbereitschaft. Die Gäste agierten sehr körperbetont und nervten die Gastgeber mit geschicktem Tackling schon beim Spielaufbau. Die besonders in der Offensive ersatzgeschwächte Scheibel-Truppe fand kein probates Mittel gegen die gut stehenden Amberger Vorstädter, die mit ihren schnellen Gegenstößen auch die weitaus besseren Tormöglichkeiten kreierten. Der SV Raigering benötigte nur eine kurze Anlaufphase um zu bemerken, dass gegen die wie gehemmt wirkende Heimelf an diesem Abend mehr zu holen ist. Ein unglücklich abgefälschter Schuss von Timo Rubenbauer sorgte in der 23. Minute für die Gästeführung. Aufregung in der 24. Minute, als Maximilian Nimsch im Strafraum zu Fall kam, der Elfmeterpfiff trotz Rücksprache mit dem signalisierenden Linienrichter aber dennoch ausblieb. Die anschließende Ecke brachte die einzige hochkarätige Torchance für Rieden im ersten Spielabschnitt ein, als ein Kopfball von Daniel Wein auf der Torlinie gerettet wurde. Eine erstklassige Kombination des SVR führte in der 30. Minute wiederum durch Timo Rubenbauer zum 0:2.
Nach dem Seitenwechsel konnte man dem 1. FC Rieden die Bemühungen nicht absprechen, doch richtig gefährlich wurde es im Raigeringer Strafraum nur selten. Eine Glanzparade von SVR-Keeper Markus Forster verhinderte den Anschlusstreffer von Jonas Hofrichter in der 65. Minute. Sechs Minuten später sorgte ein gefühlvoller Heber von Timo Rubenbauer - er markierte damit sein drittes Tor an diesem Abend - für die endgültige Vorentscheidung. Nur noch statistischen Wert hatte der Schuss an die Latte von Michael Weinfurtner, FCR, in der 89. Minute. (Quelle: Spielbericht Peter Gattaut, FCR)
Ein enttäuschter FC-Coach Bernd Scheibel fasste sich kurz: "Eine verdiente Niederlage für uns, weil wir heute alles vermissen ließen, um in dieser Liga ein Spiel zu gewinnen".
Anders die Stimmungslage beim Sportlichen Leiter der Gäste, Florian Hiltl: "Wir haben in Rieden ein gutes Auswärtsspiel gemacht, waren von Beginn an aggressiv und spritzig und haben daher absolut verdient wichtige drei Punkte geholt. Nach dem 2:0 haben wir ein bisschen nachgelassen und hatten vor der Pause Glück, nicht den Anschlusstreffer zu kassieren. Mit dem 3:0 war dann aber der Deckel drauf und wir haben das Spiel sauber zu Ende gespielt. Damit können wir natürlich sehr zufrieden sein und selbstbewusst in die nächsten Wochen gehen."
Tore: 0:1, 0:2 und 0:3 Timo Rubenbauer (23./29./72.) - Schiedsrichter: Ersan Djerekarac - Zuschauer: 175
Das "Salz in der Suppe", nämlich die Tore fehlten. Dennoch war man hüben wie drüben am Ende mit der Punkteteilung zufrieden und erachtete sich auch als gerecht. Die ein oder andere Möglichkeit ergab sich für die beiden Kontrahenten, ein Erfolgserlebnis wollte jedoch niemandem gelingen. Beide Mannschaften rangieren somit weiter im ruhigen Fahrwasser, sie trennt unverändert ein Punkt (SVS auf der 6., Vilseck bleibt Neunter).
"Es war das erwartete schwere Spiel gegen Schmidmühlen. Leider gelang es uns nicht, der Partie komplett unseren Stempel aufzudrücken. Defensiv standen wir jedoch erneut sehr stabil und ließen praktisch keine echte Torchance zu. Auf der anderen Seite hatten wir selbst nur eine hundertprozentige Möglichkeit, sowie eine gefährlich abgerutschte Flanke, die jeweils der Gästetorwart hervorragend entschärfte. So endete die Partie folgerichtig 0:0, was unter dem Strich auch in Ordnung geht", kommentierte FVV-Coach Tobias Graßler die Geschehnisse.
"Es war das erwartet schwere Auswärtsspiel in Vilseck. Das Spiel hatte immer wieder so seine Phasen, Mitte der zweiten Halbzeit war der Gegner ein wenig am Drücker und unser Keeper hielt super. Gegen Ende des Spiels hätten vielleicht wir ein Tor erzielen müssen, aber ich denke das Unentschieden ist über die gesamte Spielzeit gerecht. Wir wollten den Gegner hinter uns lassen, das ist uns gelungen. Somit sind wir mit dem Punkt zufrieden", sagte Gästespielercoach Alex Greger.
Tore: Fehlanzeige - Schiedsrichter: Wilhelm Hirsch - Zuschauer: 150
Nach einer frühen Führung behielt der Gastgeber auch im weiteren Verlauf des ersten Abschnitts die Zügel in der Hand. Der frühe Ausgleichstreffer nach dem Seitenwechsel beflügelte dann den Aufsteiger, der in der letzten Viertelstunde noch zwei Tore nachlegte, damit den vierten Dreier in Folge verbuchte und somit weiterhin "Höhenluft" schnuppert. Die Wolken über dem ASV hingegen bleiben dunkel, der nächste Versuch, den Bock umzustossen, blieb erfolglos.
"Auch wenn dieses Spiel ein Schritt in die richtige Richtung war, stehen am Ende wieder 0 Punkte da. Der Rest kann auch den vorangegangenen Spielberichten entnommen werden, da es immer die gleichen Fehler sind. Dass man nicht jede Standardsituation verteidigen kann, ist auch klar, dass man aber fast mit jedem Freistoß oder jeder Ecke ein Gegentor fängt, spricht für sich selbst. Glückwunsch natürlich noch an den Aufsteiger aus Ursensollen die mit nun 12 Punkten hervorragend da stehen", sagte ASV-Spielertrainer Dominik Schuster.
"Sicherlich war es nicht unser bestes Spiel. In der ersten Halbzeit haben wir überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Nach der Pause lief es dann etwas besser. Der Ausgleichstreffer kurz nach Wiederanpfiff war enorm wichtig und hat uns Auftrieb gegeben. Am Ende konnten wir noch zwei weitere Tore nachlegen. Aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte geht der Sieg aus unserer Sicht in Ordnung", so die Bewertung von Thomas Kotzbauer, dem Spielercoach der Gäste.
Tore: 1:0 Daniel Ibler (5.), 1:1 David Weber (48.), 1:2 Fabian Meier (74.), 1:3 Oliver Grau (84.) - Schiedsrichter: Andreas Basler - Zuschauer: 130
Nach einer Frühphase auf Augenhöhe, sollten die Gäste nach ihrem Führungstreffer durch Spielertrainer Bauer die Zügel fest in die Hand nehmen. Zwei weitere Treffer drückten letztendlich die Dominanz der Gäste auch in Zahlen aus. Die Heimelf war über die gesamte Distanz wohl bemüht, konnte aber in der Offensive zu wenig Akzente setzen, um den Favoriten in Schwierigkeiten zu bringen.
"Glückwunsch an Sebastian Bauer und den SV Freudenberg. Das 0:1 fiel durch einen sehenswerten Freistoß in einer Phase ohne offensive Lösungen - ein Moment individueller Klasse. Freudenberg ist eine starke Mannschaft und der Sieg war auch fußballerisch verdient. Leider hatten erneut Fehlentscheidungen großen Einfluss. Näher möchten wir darauf nicht eingehen - die sportliche Leistung sollte im Vordergrund stehen", so FC-Coach Tim Schlesinger.
"Die Anfangsphase war noch ausgeglichen. Nach dem 0:1 hatten wir das Spiel total im Griff und ließen über die gesamten 90 Minuten keine nennenswerte Torchance des Gegners zu. Das 0:2 direkt nach der Pause gab uns dann noch mehr Sicherheit und wir spielten es grundsolide zu Ende. Ein sehr reifer Auftritt der Jungs und ein verdienter Auswärtssieg", sagte Basti Bauer, der Spielertrainer des Tabellenzweiten aus Freudenberg.
Tore: 0:1 Sebastian Bauer (22.), 0:2 Lukas Hirsch (48.), 0:3 Michael Roith (81.) - Schiedsrichter: Tobias Buchfink - Zuschauer: 60 - Zeitstrafen für Michael Kraus (Weiden/52.) und Michael Roith (Freudenberg/60.).