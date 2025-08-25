Königstein gewinnt Derby, Raigering düpiert Rieden

"Wenn man oben steht, dann steht einem die Glücksgöttin Fortuna eben öfters bei", so, oder so ähnlich lautet ja eine alte Fußballerweisheit. Der TSV Königstein (1./15) hat im Derby beim FC Edelsfeld (12./3) dies erleben dürfen, markierte er doch in der Nachspielzeit das entscheidende 1:0, verteidigte damit seine Tabellenführung und stürzte seinen Gastgeber irgendwie ins "Tal der Tränen". Auf den Fersen bleiben den Winkler-Schützlingen nach den Ergebnissen der Runde 5 in der Kreisliga Süd der SV Freudenberg (2./12 - 3:0 im Weidener Osten) und die Überraschungsmannschaft aus Ursensollen (3./12 - 3:1 in Haselmühl). Für "Aufsehen" sorgte erstmals auch der zum Favoritenkreis gezählte SV Raigering: Nach einem bislang eher durchwachsenen Saisonauftakt zeigte die Kratzer-Crew (7./7) durch ein deutliches 3:0 beim letztjährigen Vizemeister in Rieden (5./9), was eigentlich in ihr steckt und wendet nun den Blick nach oben.

Im miefigen Tabellenkeller warten zwei Mannschaften immer noch darauf, den ersten vollen Ertrag einfahren zu können. Der ASV Haselmühl (14./0 - 1:3 gegen Ursensollen) wartet gar noch auf den ersten Punkt, der SV Köfering (13./2 - 1:3 in Rosenberg) tritt in der unangenehmen Region ebenfalls auf der Stelle und belegt weiterhin einen von zwei "Schleudersitzen". Das unglückliche 0:1 - die vierte Niederlage in Folge - gegen den Primus aus Königstein hat schließlich auch den FC Edelsfeld (12./3) im Keller festgehalten. Im Überblick die Matches der Runde 5 mit Stimmen:

Auch wenn am Ende die drei Punkte im Aicher Stadion blieben, der Motor der Hüttenstädter läuft weiterhin noch nicht rund. Nach Doppelschlag bestimmte die Heimelf die Szenerie, kassierte allerdings nach etwas mehr als einer halben Stunde den Anschluß. Im zweiten Abschnitt übernahmen die Gäste die Spielführung, verpassten aber den möglichen Ausgleich, um in der Nachspielzeit endgültig geschlagen zu werden. "Wieder kein gutes Spiel von uns, aber wenigstens bleiben die Punkte in Rosenberg. Die erste Halbzeit war phasenweise nicht so schlecht, allerdings verpassten wir es vorne direkt das Spiel in der ersten Halbzeit zu entscheiden. In der zweiten Halbzeit hatte Köfering dann mehr vom Spiel. Wir hatten hinten das ein oder andere mal das nötige Glück und einen gut aufgelegten Keeper. Die nächsten zwei Wochen müssen wir ordentlich an den Stellschrauben drehen, um gegen die Teams aus dem Vilstal Punkte zu holen. Die Jungs arbeiten aber im Training hart und wir sind guter Dinge, dass sich das in nächster Zeit auch auf dem Platz widerspiegeln wird", so TuS-Spielertrainer Dennis Kramer nach der Partie gegen seinen Ex-Verein. "Glückwunsch an Rosenberg. Ob am Ende verdient, oder nicht, interessiert nach dem Spiel niemanden mehr. Wir haben in der ersten Halbzeit in vier Minuten zwei Gegentore bekommen, wo wir leidenschafts- und sorglos verteidigen. Gehen mit 1:2 in die Halbzeit und spielen dann fast 45 Minuten Richtung Rosenberger Tor. Am Ende hat es nichts mit Pech, Glück oder dem Schiedsrichter zu tun. Die Kleinigkeiten, die eben noch fehlen, müssen wir uns weiter in jedem Training hart erarbeiten. Aufgeben ist nicht. Mir war von Anfang klar, dass es dieses Jahr nur um den Klassenerhalt geht. Nicht mehr und nicht weniger", redet Gästetrainer Oliver Lassmann Klartext. Tore: 1:0 und 2:0 Raphael Söhnlein (25./27.), 2:1 Alimamy Kamara (35.), 3:1 Tim Troidl (90.+5) - Schiedsrichter: Sergiy Kuzmenko - Zuschauer: 75