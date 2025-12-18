Königstein: Alex Heldrich beerbt Roland Winkler

In Königstein ist man natürlich froh darüber, den Wunschtrainer präsentieren zu können: „Schon bei der ersten Kontaktaufnahme signalisierte Alex, dass er nach zweijähriger Pause gerne wieder eine Mannschaft übernehmen wolle und der TSV Königstein aufgrund seiner jungen Mannschaft mit Perspektive für die Zukunft und der Vereinsstruktur interessant für ihn sei“, so Sportlicher Leiter Marco Ringer in einer Pressemitteilung an FuPa. Es folgten weitere Gespräche, unter anderem über sportliche Ziele und der Ausrichtung, weiterhin Spieler aus der eigenen Jugend zu integrieren, schließlich wurden sich Verein und Heldrich schnell einig. „Wir sind überzeugt, dass Alex charakterlich und mit seiner sportlichen Einstellung zu uns passt.“ Heldrich wird mit Beginn der Vorbereitung auf die Saison 2026/27 die Verantwortung für die 1. Mannschaft übernehmen, Unterstützung erfährt er vom Trainerduo der 2. Mannschaft Bernd Schmidt/Uwe Guttenberger.



Bei Alexander Heldrich selbst spürt man die Vorfreude, gerade in Königstein nach einer Pause wieder auf die Fußballbühne zurückzukehren: „Nachdem wir vor einigen Jahren schon einmal in Kontakt standen, fühlte ich mich durch die erneute Anfrage der Verantwortlichen des TSV Königstein sehr geehrt. Königstein ist ein top geführter Verein, mit einem super Vereinsgelände und vielen Zuschauern. Gereizt hat mich aber vor allem die sehr junge Mannschaft, in der großes fußballerisches Potential steckt, was sie in der aktuellen Saison eindrucksvoll unter Beweis stellt. Mein Ziel ist es, die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre gemeinsam mit allen Beteiligten fortzusetzen“, so der neue Mann an der Außenlinie beim TSV.



Alexander Heldrichs Heimatverein ist der FC Edelsfeld, in der Gemeinde im Landkreis Amberg-Sulzbach lebt er auch. So hat er die größte Zeit seiner aktiven fußballerischen Laufbahn auch dort verbracht, unterbrochen jeweils durch einjährige Gastspiele in der Jugend für den FC Amberg (zur damaligen Zeit spielte er in der Bayernauswahl) sowie später einer erfolgreichen Saison beim damaligen Bezirksoberligisten DJK Ammerthal. Nachdem der 1. FC Edelsfeld nach 25-jähriger ununterbrochenen Kreisliga-Zugehörigkeit abgestiegen war, kehrte Heldrich in der Saison 2006/2007 nach dem einjährigen Intermezzo in Ammerthal wieder zurück, um im Alter von 25 Jahren das Amt des Spielertrainers in Zusammenarbeit mit Horst Kölbel an der Außenlinie zu übernehmen. Damit trat er die erste Station seiner Trainerkarriere an. Und gleich sollte er für Furore sorgen, denn innerhalb von nur drei Jahren schaffte er beim FCE mit der fast identischen Mannschaft, die ein Jahr zuvor noch abgestiegen war, drei Mal in Folge den Aufstieg und somit den Durchmarsch von der Kreisklasse bis in die Bezirksoberliga. Nach zehn erfolgreichen Jahren verließ er schließlich den Hahnenkamm, um beim SV Illschwang und in Traßlberg die sportliche Verantwortung zu übernehmen. Nun heuert Heldrich ab dem Sommer 2026 in Königstein an.