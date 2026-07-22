 2026-07-21T12:15:24.401Z

Allgemeines

Königsklasse statt Kreisliga – neuer Modus nach CL-Vorbild

Spielplan liegt vor

von Marcel Huse · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Zuletzt standen sich der SV Lohhof (weiß) und die SpVgg Feldmoching (blau) noch in der altertümlichen Kreisliga 1 München gegenüber. Zur neuen Saison sind sie erneut in der selben Liga; diesmal aber mit Champions League-Atmosphäre im Nacken.
Zuletzt standen sich der SV Lohhof (weiß) und die SpVgg Feldmoching (blau) noch in der altertümlichen Kreisliga 1 München gegenüber. Zur neuen Saison sind sie erneut in der selben Liga; diesmal aber mit Champions League-Atmosphäre im Nacken. – Foto: Sven Leifer

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Kreisliga - Champions
Feldmoching
Dachau 65 II
Sulzemoos
Karlsfeld II

Zur neuen Münchner Kreisliga-Saison ließen sich die BFV-Funktionäre von Nyon inspirieren. Nach dem UEFA-Vorbild gibt es jetzt statt drei Ligen nur noch eine.

München – Wenn es ein Lied gibt, dass bei einigen Fußballfans der neuen "Kreisliga – Champions League" zum Ohrwurm avancieren wird, dann kann es sich eigentlich nur um die Hymne der Champions League handeln. Vermutlich wird bei einer übermäßig großen Anzahl der Klubs während dem Einlaufen der Mannschaften "Die Meister, Die Besten, Les grandes équipes, The champions" über den Rasen schallen.

Neben der Übernahme des Turniernamens wird aber auch der Modus in seiner Gänze kopiert. 40 Teams, eine Liga, ausgeloste Partien, kein Hin- und Rückspiel. Das klingt zwar für den konservativen Fußball-Oldie erstmal abschreckend, doch in Sachen Spannung und Dramatik wird wohl keine andere Liga in ganz Oberbayern an diesen Modus rankommen können.

21.-ter Platz ist die "goldene Grenze" – alles darunter wird nervenaufreibend

Die Regularien zum Auf- und Abstieg versprechen auf den ersten Blick eine besondere Tragik. Aber erstmal von vorne: Die ersten drei Platzierungen sind mit einem direkten Aufstieg in die Bezirksliga verbunden. Die Plätze vier bis sechs bekommen die Chance auf die Bezirksliga über die Relegation. Die Zahl "21" wird in diesem Modus heilig gesprochen. Jede Mannschaft, die auf diesem Platz oder weiter oben steht, darf sich über den sicheren Klassenerhalt freuen.

Unter dieser goldenen Linie entwickelt sich dann die wahrhaftige Dramatik jenes Modus. Die Plätze 22 bis 31 duellieren sich in einer Abstiegsrelegation um den Verbleib in der Liga. Die restlichen Mannschaften müssen den sicheren Gang in die Kreisklasse antreten – genauer gesagt wird neun (!) Mannschaften dieses Schicksal zu Teil.

Alle Paarungen wurden hierbei per Los entschieden. Jede Mannschaft bestreitet sowohl zwölf Heim- als auch zwölf Auswärtsspiele. Das klassische "Revanche-Prinzip" gibt es aufgrund des Fehlens eines Rückspiels nicht. Jeder Klub trifft demnach auf 24 unterschiedliche Mannschaften; ein Novum für den bayerischen Fußball. Das Eröffnungsspiel bestreitet der TSV Gräfelfing auf dem Rasen des SV Lohhof. Am Tag darauf folgen sechs Partien. Der erste Spieltag wird vom "Super-Sunday" komplettiert. 26 Mannschaften treffen in 13 Partien aufeinander und eröffnen ihre hauseigene "Champions League".

Der erste Spieltag im Überblick

Fr., 21.08.2026, 20:00 Uhr
SV Lohhof
SV LohhofSV Lohhof
TSV Gräfelfing
TSV GräfelfingGräfelfing
20:00

So., 23.08.2026, 13:15 Uhr
TSV Trudering
TSV TruderingTrudering
TSV Neuried
TSV NeuriedTSV Neuried
13:15

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SC Baldham-Vaterstetten
SC Baldham-VaterstettenSC Baldham
FSV Harthof München
FSV Harthof MünchenFSV Harthof
15:00

So., 23.08.2026, 14:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing II
SV Sulzemoos
SV SulzemoosSulzemoos
14:30

Sa., 22.08.2026, 16:00 Uhr
SpVgg 1906 Haidhausen
SpVgg 1906 HaidhausenHaidhausen
TSV Grasbrunn-Neukeferloh
TSV Grasbrunn-NeukeferlohGrasbrunn-Ne
16:00

So., 23.08.2026, 13:30 Uhr
SV Akgüney Spor München
SV Akgüney Spor MünchenSV Akgü Spor
FC Fürstenried
FC FürstenriedFC Fürstenried
13:30

So., 23.08.2026, 13:15 Uhr
SV Gartenstadt Trudering
SV Gartenstadt TruderingG. Trudering
SV Günding
SV GündingGünding
13:15

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr
TSV Poing
TSV PoingTSV Poing
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 III
14:00

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
DJK Pasing
DJK PasingDJK Pasing
TSV Oberpframmern
TSV OberpframmernOberpframmer
15:00

Sa., 22.08.2026, 17:00 Uhr
TSV Steinhöring
TSV Steinhöring Steinhöring
TSV Allach München
TSV Allach MünchenTSV Allach
17:00

Sa., 22.08.2026, 15:30 Uhr
TSV Ottobrunn
TSV OttobrunnOttobrunn
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
15:30

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Moosach-Hartmannshofen
TSV Moosach-HartmannshofenTSV Moosach
SV Untermenzing (U23)
SV Untermenzing (U23)SV Untermenzing (U23) II
15:00

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr
TSV Waldtrudering
TSV WaldtruderingWaldtruder.
FC Neuhadern München
FC Neuhadern MünchenFC Neuhadern
14:00

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr
TSV Großhadern
TSV GroßhadernGroßhadern
FC Stern München
FC Stern MünchenFC Stern
14:00

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
TSV München-Solln
TSV München-SollnMUC-Solln
FC Teutonia München
FC Teutonia MünchenTeutonia M.
15:00

So., 23.08.2026, 13:30 Uhr
SV Weichs
SV WeichsSV Weichs
SV Zamdorf 1974
SV Zamdorf 1974SV Zamdorf
13:30

Sa., 22.08.2026, 14:30 Uhr
SC Grüne Heide Ismaning
SC Grüne Heide IsmaningGrüne Heide
SV Olympiadorf München
SV Olympiadorf MünchenOlympiadorf
14:30

Sa., 22.08.2026, 15:15 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65 II
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
15:15

Sa., 22.08.2026, 16:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld II
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck II
16:00

So., 23.08.2026, 13:30 Uhr
SpVgg Feldmoching
SpVgg FeldmochingFeldmoching
SV Helios-Daglfing
SV Helios-DaglfingHelios Daglf
13:30