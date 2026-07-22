Königsklasse statt Kreisliga – neuer Modus nach CL-Vorbild

Zur neuen Münchner Kreisliga-Saison ließen sich die BFV-Funktionäre von Nyon inspirieren. Nach dem UEFA-Vorbild gibt es jetzt statt drei Ligen nur noch eine.
München – Wenn es ein Lied gibt, dass bei einigen Fußballfans der neuen "Kreisliga – Champions League" zum Ohrwurm avancieren wird, dann kann es sich eigentlich nur um die Hymne der Champions League handeln. Vermutlich wird bei einer übermäßig großen Anzahl der Klubs während dem Einlaufen der Mannschaften "Die Meister, Die Besten, Les grandes équipes, The champions" über den Rasen schallen.
Neben der Übernahme des Turniernamens wird aber auch der Modus in seiner Gänze kopiert. 40 Teams, eine Liga, ausgeloste Partien, kein Hin- und Rückspiel. Das klingt zwar für den konservativen Fußball-Oldie erstmal abschreckend, doch in Sachen Spannung und Dramatik wird wohl keine andere Liga in ganz Oberbayern an diesen Modus rankommen können.
Die Regularien zum Auf- und Abstieg versprechen auf den ersten Blick eine besondere Tragik. Aber erstmal von vorne: Die ersten drei Platzierungen sind mit einem direkten Aufstieg in die Bezirksliga verbunden. Die Plätze vier bis sechs bekommen die Chance auf die Bezirksliga über die Relegation. Die Zahl "21" wird in diesem Modus heilig gesprochen. Jede Mannschaft, die auf diesem Platz oder weiter oben steht, darf sich über den sicheren Klassenerhalt freuen.
Unter dieser goldenen Linie entwickelt sich dann die wahrhaftige Dramatik jenes Modus. Die Plätze 22 bis 31 duellieren sich in einer Abstiegsrelegation um den Verbleib in der Liga. Die restlichen Mannschaften müssen den sicheren Gang in die Kreisklasse antreten – genauer gesagt wird neun (!) Mannschaften dieses Schicksal zu Teil.
Alle Paarungen wurden hierbei per Los entschieden. Jede Mannschaft bestreitet sowohl zwölf Heim- als auch zwölf Auswärtsspiele. Das klassische "Revanche-Prinzip" gibt es aufgrund des Fehlens eines Rückspiels nicht. Jeder Klub trifft demnach auf 24 unterschiedliche Mannschaften; ein Novum für den bayerischen Fußball. Das Eröffnungsspiel bestreitet der TSV Gräfelfing auf dem Rasen des SV Lohhof. Am Tag darauf folgen sechs Partien. Der erste Spieltag wird vom "Super-Sunday" komplettiert. 26 Mannschaften treffen in 13 Partien aufeinander und eröffnen ihre hauseigene "Champions League".