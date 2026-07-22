Königsklasse statt Kreisliga – neuer Modus nach CL-Vorbild Spielplan liegt vor von Marcel Huse · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Zuletzt standen sich der SV Lohhof (weiß) und die SpVgg Feldmoching (blau) noch in der altertümlichen Kreisliga 1 München gegenüber. Zur neuen Saison sind sie erneut in der selben Liga; diesmal aber mit Champions League-Atmosphäre im Nacken. – Foto: Sven Leifer

Zur neuen Münchner Kreisliga-Saison ließen sich die BFV-Funktionäre von Nyon inspirieren. Nach dem UEFA-Vorbild gibt es jetzt statt drei Ligen nur noch eine.

München – Wenn es ein Lied gibt, dass bei einigen Fußballfans der neuen "Kreisliga – Champions League" zum Ohrwurm avancieren wird, dann kann es sich eigentlich nur um die Hymne der Champions League handeln. Vermutlich wird bei einer übermäßig großen Anzahl der Klubs während dem Einlaufen der Mannschaften "Die Meister, Die Besten, Les grandes équipes, The champions" über den Rasen schallen. Neben der Übernahme des Turniernamens wird aber auch der Modus in seiner Gänze kopiert. 40 Teams, eine Liga, ausgeloste Partien, kein Hin- und Rückspiel. Das klingt zwar für den konservativen Fußball-Oldie erstmal abschreckend, doch in Sachen Spannung und Dramatik wird wohl keine andere Liga in ganz Oberbayern an diesen Modus rankommen können.