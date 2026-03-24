Königsklasse im Fokus: Wolfsburg fordert Lyon

Rückkehr auf die große Bühne Mit vier Pflichtspielsiegen in Serie im Rücken kehren die Wölfinnen selbstbewusst auf die internationale Bühne zurück. Der Weg ins Viertelfinale führte über die Play-offs, in denen sich Wolfsburg gegen Juventus FC durchsetzte. Bereits in der Ligaphase kam es zum Duell mit Lyon – damals unterlagen die Grün-Weißen auswärts mit 1:3. Insgesamt spricht die Bilanz klar für die Französinnen, die neun der bisherigen Begegnungen für sich entscheiden konnten. Doch Wolfsburg hat ebenfalls ein Kapitel geschrieben, das bis heute nachwirkt: der 1:0-Erfolg im Champions-League-Finale 2013.

Formstark und individuell hochklassig Lyon reist als Tabellenführer der heimischen Liga und in bestechender Form an. Seit Jahresbeginn blieb das Team in der Liga nahezu makellos und unterstreicht damit seine Rolle als Favorit. Besondere Brisanz erhält die Partie durch mehrere personelle Verbindungen: Mit Ingrid Engen, Sofie Svava und Jule Brand stehen gleich drei ehemalige Wolfsburgerinnen im Kader der Französinnen. Vor allem Brand blickt mit Emotionen auf das Wiedersehen, betont aber zugleich die sportliche Herausforderung, die ein Spiel in Wolfsburg mit sich bringt.