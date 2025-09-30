Königsee besiegt Uborn Reserve souverän

Bericht von Christian Eberhardt (SV Stahl Unterwellenborn)
Ernüchternde Niederlage für den SV Stahl
Ein Spiel, das schnell erzählt ist: Der SV Stahl unterlag mit 1:3 und ließ dabei Kampfgeist und Aggressivität über weite Strecken vermissen. Die Folge waren zu einfache Gegentore, dazu kam eine mangelhafte Chancenverwertung.
Der Gegner zeigte sich dagegen eiskalt – wenige Möglichkeiten reichten, um den Sieg klarzumachen.
Für den SV Stahl stehen nun schwierige Wochen bevor. Schon am kommenden Wochenende gastiert Gräfinau Angstedt in Uborn. Ob es dort gelingt, den ersehnten Befreiungsschlag zu landen? Man darf gespannt sein.
Für den SV Stahl spielten:
Sebastian Lange, Ben Gräbedünkel, Julian Straube, Sandro Grieser, David Schmidt, Michel Hantke, Stefan Kohlberg, Sebastian Lindig, Nick Weihrauch, Tim Teichmann, Luca Weidhaas, Eric Wahl, Philipp Voß, Anthony Kramer
