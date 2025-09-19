Königsdorf will Spitzenreiter Bergisch Gladbach erneut ärgern

Die Bilanz des Tabellenführers ist makellos: Drei Siege aus drei Spielen hat der SV Bergisch Gladbach 09 vorzuweisen und musste bisher erst ein Gegentor hinnehmen. Königsdorf steht nach der 1:2-Niederlage in Frechen bei vier Punkten.

Trainer Takahito Ohno ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst: „Bergisch Gladbach ist einer der Aufstiegsfavoriten. Drei Spiele, neun Punkte, nur ein Gegentor – mehr brauche ich über die Qualität des Gegners nicht zu sagen." Um bestehen zu können, fordert er maximale Einsatzbereitschaft: „Wir müssen uns voll auf unsere Basics konzentrieren. Dazu muss jeder von uns über die Limit gehen. Das ist die Voraussetzung, dass wir eine Chance gegen den Tabellenführer bekommen können.“