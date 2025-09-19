Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Noah Kurmali (li.) und der TuS BW Königsdorf ging in der vergangenen Saison gegen den SV 09 zwei Mal als Sieger vom Platz. – Foto: Nick Förster
Königsdorf will Spitzenreiter Bergisch Gladbach erneut ärgern
Der Tabellenführer reist mit neun Punkten im Gepäck an – Königsdorf hofft auf eine Überraschung.
Die Bilanz des Tabellenführers ist makellos: Drei Siege aus drei Spielen hat der SV Bergisch Gladbach 09 vorzuweisen und musste bisher erst ein Gegentor hinnehmen. Königsdorf steht nach der 1:2-Niederlage in Frechen bei vier Punkten.
Trainer Takahito Ohno ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst: „Bergisch Gladbach ist einer der Aufstiegsfavoriten. Drei Spiele, neun Punkte, nur ein Gegentor – mehr brauche ich über die Qualität des Gegners nicht zu sagen." Um bestehen zu können, fordert er maximale Einsatzbereitschaft: „Wir müssen uns voll auf unsere Basics konzentrieren. Dazu muss jeder von uns über die Limit gehen. Das ist die Voraussetzung, dass wir eine Chance gegen den Tabellenführer bekommen können.“
Personell muss Königsdorf auf Japhet Kindala und Leo Kirnich verzichten, zudem liegen für einige Spieler nach wie vor keine Spielberechtigungen vor. „Ansonsten sind alle an Bord“, so Ohno.
Ein Blick zurück dürfte den Gastgebern Mut machen: In der vergangenen Saison setzte es für Bergisch Gladbach zwei herbe Niederlagen gegen Königsdorf – ein 1:5 im Hinspiel und ein 1:4 im Rückspiel. Nun will der Spitzenreiter Revanche nehmen, während der TuS erneut auf seine Heimstärke setzt.