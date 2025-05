Königsdorf will den Primus ärgern: "Wissen, wie man sie schlägt"

Zumindest tabellarisch ist das Duell zwischen dem Bonner SC und TuS Blau-Weiß Königsdorf ein echtes Highlight. Während der BSC mit 57 Punkten souverän die Tabelle anführt und am Maifeiertag mit einem 1:0-Sieg in Weiden die nächste Hürde meisterte, rangiert Königsdorf mit 39 Zählern auf Platz 5. Das Hinspiel entschied der BSC nur knapp mit 1:0 für sich.

In der Tat konnte die Deuker-Elf den BSC in der Mittelrheinliga bereits drei Mal in die Knie zwingen, während die Mannschaft von Trainer Sascha Glatzel in Liga und Pokal erst zwei Siege gegen Königsdorf einfahren konnte.

Für Deuker ist die Motivation ohnehin keine große Herausforderung. "Sonntag ist es einfach, im Sportpark Nord musst du nicht viel motivieren. Für einige, wie Yannis Dublin, ist es das letzte Mal BSC mit dem TuS – da sollten wir schon nochmal unser schönstes Gesicht zeigen."