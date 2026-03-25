 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligavorschau

Königsdorf will den nächsten Sieg – Bonn muss im Pokal ran

Die Vorschau für die Abendspiele der Teams der U19-Mittelrheinliga

von Benedikt Hitze · Heute, 17:34 Uhr · 0 Leser
Königsdorf will weiter jubeln
Königsdorf will weiter jubeln – Foto: Volker Lemm, Michael Schneider

Verlinkte Inhalte

U19-Mittelrheinliga
U19-Mittelrheinpokal
JSG Erft 01 Euskirchen
Bonner SC
Königsdorf
1. FC Düren

Nachholspiel in der Mittelrheinliga und Pokalspannung für Bonn. Das bietet der Mittwochabend

Bleibt Königsdorf makellos?

In der U19-Mittelrheinliga steht heute Abend ein spannendes Nachholspiel an. Düren empfängt die formstarken Gäste aus Königsdorf. Königsdorf konnte bislang alle vier Rückrundenspiele für sich entscheiden und schwimmt auf einer Erfolgswelle. Nun will man auch das fünfte Spiel für sich entscheiden. Düren wiederum möchte die Gäste ärgern und die drei Punkte zuhause behalten.

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Düren
1. FC Düren1. FC Düren
TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900
TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900Königsdorf
19:30

Bonn will in das Viertelfinale

Parallel dazu kämpft der Bonner SC im Mittelrheinpokal um den Einzug in die nächste Runde. Die Mannschaft gastiert bei der JSG Erft 01 Euskirchen. Bei einem Sieg würde im Viertelfinale der SV Eilendorf warten. Diese Chance will sich Bonn nicht nehmen lassen.

Heute, 19:30 Uhr
JSG Erft 01 Euskirchen
JSG Erft 01 EuskirchenJSG Erft 01 Euskirchen
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
19:30live