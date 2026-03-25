Königsdorf will den nächsten Sieg – Bonn muss im Pokal ran

Nachholspiel in der Mittelrheinliga und Pokalspannung für Bonn. Das bietet der Mittwochabend
Bleibt Königsdorf makellos?
In der U19-Mittelrheinliga steht heute Abend ein spannendes Nachholspiel an. Düren empfängt die formstarken Gäste aus Königsdorf. Königsdorf konnte bislang alle vier Rückrundenspiele für sich entscheiden und schwimmt auf einer Erfolgswelle. Nun will man auch das fünfte Spiel für sich entscheiden. Düren wiederum möchte die Gäste ärgern und die drei Punkte zuhause behalten.
Bonn will in das Viertelfinale
Parallel dazu kämpft der Bonner SC im Mittelrheinpokal um den Einzug in die nächste Runde. Die Mannschaft gastiert bei der JSG Erft 01 Euskirchen. Bei einem Sieg würde im Viertelfinale der SV Eilendorf warten. Diese Chance will sich Bonn nicht nehmen lassen.