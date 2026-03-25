Königsdorf will den nächsten Sieg – Bonn muss im Pokal ran

Bleibt Königsdorf makellos?

In der U19-Mittelrheinliga steht heute Abend ein spannendes Nachholspiel an. Düren empfängt die formstarken Gäste aus Königsdorf. Königsdorf konnte bislang alle vier Rückrundenspiele für sich entscheiden und schwimmt auf einer Erfolgswelle. Nun will man auch das fünfte Spiel für sich entscheiden. Düren wiederum möchte die Gäste ärgern und die drei Punkte zuhause behalten.