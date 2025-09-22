Der SV Bergisch Gladbach kam beim TuS Blau-Weiß Königsdorf nicht über ein 1:1 hinaus. – Foto: LaBima

Königsdorf trotzt Primus Remis ab: "Hätten sogar gewinnen können" 1:1 – SV Bergisch Gladbach 09 gibt erste Punkte ab

Der TuS Blau-Weiß Königsdorf hat dem bis dahin makellosen Tabellenführer SV Bergisch Gladbach 09 den ersten Punktverlust der Saison beigebracht. Beim 1:1 im Heimspiel traf Kohsei Maruki in der 63. Minute zum verdienten Ausgleich, nachdem Elyas Aydin die Gäste vor der Pause (39.) in Führung gebracht hatte. Für Bergisch Gladbach bedeutete das Remis den Verlust der Spitzenposition an den punktgleichen VfL Vichttal, während Königsdorf trotz des Achtungserfolgs auf Rang zwölf abrutschte.

Ohno: "Hätten das Spiel sogar gewinnen können" Trainer Takahito Ohno hatte seine Mannschaft im Vergleich zur Niederlage in Frechen auf vier Positionen verändert und stand sogar selbst bis zur 60. Minute auf dem Platz. „Mit dem 1:1 gegen Bergisch Gladbach zu Hause, gegen den Tabellenführer, müssen wir natürlich zufrieden sein. Mit unserem sehr junger Kader ist unser Ziel natürlich der Klassenerhalt. Wir müssen wir damit zufrieden sein, hätten das Spiel aber sogar gewinnen können“, betonte Ohno.

Tatsächlich ließ der Außenseiter beste Möglichkeiten liegen. „In der ersten Halbzeit hätten wir durch Oliver Ploch per Kopf früh mit 1:0 in Führung gehen können, machen ihn aber leider nicht. Der Gegner hat dann eiskalt eine Standardsituation genutzt, aber ich muss meine Jungs loben, weil sie gegen den Tabellenführer sehr gut gespielt haben. Zumindest haben wir einen Punkt geholt, von daher bin ich damit zufrieden“, sagte der Spielertrainer.