Königsdorf stoppt Dürens Serie: "War eine sehr fahrige Partie"

Der TuS Blau-Weiß Königsdorf hat nach zwei Rückschlägen die passende Antwort geliefert und dem formstarken 1. FC Düren mit einem 2:0-Heimsieg die erste Niederlage nach sieben Spielen zugefügt. In einer intensiven, chancenarmen, aber taktisch anspruchsvollen Partie überzeugte die Ohno-Elf mit Kompaktheit und wachsamer Restverteidigung. Düren hingegen fand über 90 Minuten keinen Zugriff und musste die Rückfahrt ohne Punkte antreten.

Beide Teams starteten mit hoher Intensität in die Begegnung. Königsdorf wirkte vom ersten Moment an fokussiert, wie Trainer Takahito Ohno später erklärte: „Von Beginn an entwickelte sich ein Spiel mit sehr hoher Intensität. Aus der 0:5-Niederlage der Vorwoche haben wir die richtigen Schlüsse gezogen – vor allem in der Restverteidigung und im Abwehrpressing. Das war deutlich verbessert.“

In der 37. Minute belohnte sich sein Team. Nach einem Ballgewinn ging es schnell: Kevin Marnu setzte sich energisch durch, legte vor dem Strafraum quer – und Yannik Lamberz vollendete abgeklärt zum 1:0. Ohno nannte es eine „verdiente Führung nach einem sauber ausgespielten Konter“.

Die Gastgeber setzten mehrfach auf Umschaltsituationen, bei denen oft nur der letzte Zug zum Torabschluss fehlte. Düren hatte lange Ballbesitzphasen, kam aber selten in torgefährliche Räume. „Unsere Defensive arbeitete hochkonzentriert und ließ keine klaren Chancen zu“, so Ohno.

Nach der Pause übernahm Düren erwartungsgemäß mehr Ballbesitz, doch Königsdorf blieb äußerst kompakt. Der Gast fand keine Mittel gegen das enge Zentrum, wie Dürens Trainer Luca Lausberg selbstkritisch zusammenfasste: „Wir waren heute über 90 Minuten nicht in der Lage, ein gutes Mittelrheinliga-Spiel zu absolvieren. Es war eine sehr fahrige Partie mit ganz wenig Highlights.“

Er räumte offen ein: „Wir haben zu wenig Lösungen gefunden, um Königsdorf in Gefahr zu bringen. Wahrscheinlich war dies ein Spiel der Sorte 0:0 – aber da Königsdorf galliger war, geht der Sieg wohl auch in Ordnung.“

Während Düren kaum Durchschlagskraft entwickelte, blieb Königsdorf über Konter gefährlich – und in der Schlussphase stachen die Einwechselspieler. „Unsere ‚Gamechanger‘ haben das Spiel entschieden“, lobte Ohno.

In der 81. Minute kombinierten sich Timo Agaltsev und Taimu Nonaka durch die Dürener Defensive, Nonaka schob eiskalt zum 2:0 ein. „Auch Simon Waldvogel hat im Mittelfeld wichtige Stabilität gebracht. Ich bin nicht nur mit der Startelf sehr zufrieden, sondern ausdrücklich auch mit den Einwechselspielern und denen, die heute keine Minute bekommen haben.“

Verdienter Heimsieg – und ein wichtiges Signal

Für Königsdorf war der Abend ein Befreiungsschlag, wie der Trainer betonte: „Wir haben als Team gekämpft, als Team gearbeitet und als Team gewonnen. Und natürlich bin ich erleichtert, dass wir unsere Negativserie stoppen konnten.“

Düren hingegen will die Partie schnell abhaken. „Wir müssen uns jetzt schütteln und versuchen, neu anzugreifen“, so Lausberg abschließend.