Königsdorf nutzt Überzahl beim Kantersieg aus – Pesch "sprachlos"

Ein frühes Foul, eine rote Karte, ein abgefälschter Schuss – und ein Nachmittag, der für den FC Pesch einmal mehr im Debakel endete. Mit 2:6 (1:5) unterlag der Tabellenletzte den Gästen aus Königsdorf und wartet nun seit acht Ligaspielen auf einen Sieg. Für die Mannschaft von Takahito Ohno hingegen war es ein klarer Schritt nach vorne: Königsdorf verbessert sich auf Rang neun, der Vorsprung auf die Abstiegsplätze wächst auf zwölf Punkte.

Schon nach zehn Minuten kippte die Begegnung in eine klare Richtung. Peschs Torwart Darlington Ticha verließ den Strafraum, wollte einen langen Ball abfangen, traf aber den Angreifer – die Folge: Freistoß und Rot. „Mir fehlen aktuell die Worte. Ich weiß auch nicht, wie es weitergeht“, sagte ein sichtlich bedienter Adriano Terranova nach der Partie. „Es gibt wenig zu sagen. Frühe rote Karte und die Sache nahm ihren Lauf.“

Doch auch vor dem Platzverweis war Königsdorf hellwach und ging durch einen abgefälschten Distanzschuss von Leo Kirnich früh in Führung (7.). Pesch antwortete immerhin: Servet Aydin verwandelte einen Strafstoß in Unterzahl zum 1:1 (16.). Dass dies nicht mehr als ein kurzer Moment Hoffnung war, zeigte sich nur Sekunden später.

Nach dem Ausgleich legten die Gäste einen Tempolauf hin, den Pesch kaum noch stoppen konnte. Noah Kurmali traf per Foulelfmeter (18.) und legte fünf Minuten später das 1:3 nach. Kurz vor dem Pausenpfiff sorgten Lukas Pesch (45.+1) und erneut Kurmali (45.+3) für die Vorentscheidung.

Trainer Ohno betonte jedoch, dass es trotz des Endstands genügend Korrekturbedarf gibt: „Natürlich hat die frühe Überzahl einen großen Einfluss auf das Spiel und auch auf das Ergebnis gehabt.“ In der Anfangsphase habe seine Mannschaft „einige Pressingfehler“ gemacht. Genau dadurch sei das 1:1 erst entstanden.

Über die starke Phase vor der Halbzeit sagte der Coach: „Die Reaktion der Jungs danach war sehr gut. Heute war unsere Chancenverwertung wirklich stark – dadurch fallen die zwei, drei, vier Treffer, die das Spiel entschieden haben.“

Pesch verkürzt – doch Königsdorf macht den Sack zu

Nach der Pause kam Pesch zumindest noch einmal zu einem Treffer: Ergün Yildiz verkürzte in der 56. Minute auf 2:5. Doch Königsdorf antwortete prompt, Kevin Marnu traf nur drei Minuten später zum 2:6-Endstand.

Für Ohno war der Sieg trotz der klaren Überlegenheit kein Anlass, die Analyse zu vernachlässigen. „Wir müssen einige Punkte verbessern: Umschaltspiel, Spielaufbau, defensive Abläufe – unabhängig von der Spielsituation“, erklärte er. Die Halbzeitansprache sei entsprechend deutlich ausgefallen – inklusive Beispielgeschichten spektakulärer Aufholjagden im Profifußball. „Alles kann passieren. Deshalb müssen wir 90 Minuten lang voll konzentriert bleiben.“

Dass sein Team am Ende etwas abflachte, störte ihn nicht sonderlich. „Im Großen und Ganzen haben wir es gut gemacht. 6:2, drei Punkte – das ist sehr wichtig für unsere Ziele.“