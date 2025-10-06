Königsdorf mit Last-Minute-Coup – Porz bricht in drei Minuten ein

Die Zuschauer in Königsdorf erlebten am Sonntag eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Die SpVg Porz führte nach zwei Treffern von Metin Kizil (36., 73.) mit 2:0 und schien die Partie unter Kontrolle zu haben. Doch in einer furiosen Schlussphase drehte TuS Blau-Weiß Königsdorf das Spiel noch zu einem 3:2-Heimsieg.

Dabei deutete lange wenig auf diesen Coup hin. „In der ersten Halbzeit haben wir dominiert, Porz hat auf unsere Fehler gewartet – und einen eiskalt genutzt“, beschrieb Trainer Takahito Ohno die Anfangsphase. Nach seinem eigenen Ballverlust baute Porz die Führung sogar aus: „Meines Erachtens ist da aber ein Foul vorausgegangen, trotzdem haben sie den Konter stark zu Ende gespielt.“

Doch Königsdorf gab sich nicht auf. Mit dem Anschlusstreffer von Yannik Lamberz (82.) wendete sich das Blatt. Kurz darauf stellte Carlyle Moore Smart, der nach langer Wartezeit erstmals spielberechtigt war, mit einer starken Einzelleistung auf 2:2 (90.). In der Nachspielzeit sorgte schließlich Leo Kirnich nach Ballgewinn von Noah Kurmali für den umjubelten Siegtreffer (90.+2).

Ohno hob den außergewöhnlichen Teamgeist hervor: „Den Sieg haben wir alle als TuS-Familie gewonnen. Von den Spielern über die TuS-Ultras, Fans bis zu den Leuten, die Currywurst und Getränke verkauft haben. Das war Wahnsinn.“ Besonders beeindruckte ihn die Reaktion der Ersatzspieler: „Alle, die sicher spielen wollten, sind nach dem dritten Tor zum Torschützen gelaufen und haben zusammen gejubelt. Das ist nicht selbstverständlich.“

Wendt: "Das darf nicht passieren"

Während Königsdorf jubelte, herrschte auf der Gegenseite Fassungslosigkeit. „Es war unfassbar bitter. Wir führen 2:0, haben das Spiel im Griff, Königsdorf war in der zweiten Halbzeit ohne Torchance – und dann patzen wir beim 1:2, 2:2 und 2:3 individuell, dass wir das Spiel noch aus der Hand geben. Das darf nicht passieren“, ärgerte sich Porz-Trainer Jonas Wendt.

Er machte die Pleite auch an der Einstellung fest: „Das ist eine Frage von Fokus und Körpersprache. Die Punkte tun uns brutal weh, gerade mit Blick auf die kommenden Gegner. Sportlich ist das eine Katastrophe.“ Gleichzeitig betonte er die Ausgangslage: „Wir wussten von Anfang an, dass wir nur gegen den Abstieg spielen. Jetzt müssen wir die Stimmung hochhalten und die richtigen Schlüsse ziehen.“

Durch den späten Doppelschlag springt Königsdorf mit nun elf Punkten auf Rang fünf der Tabelle. Porz dagegen fällt mit sieben Zählern auf Platz elf zurück und richtet den Blick wieder nach unten.