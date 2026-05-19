Königsdorf knackt 40-Punkte Marke - Kurmali nun Top-Scorer der Liga

Der TuS Blau-Weiß Königsdorf hat das letzte Heimspiel der Saison mit 3:2 gegen die SC Fortuna Köln II gewonnen und die Fortuna damit in der Tabelle überholt. Die Mannschaft von Takahito Ohno kletterte mit nun 40 Punkten auf Rang neun, während die Gäste aus der Südstadt nach dem siebten sieglosen Spiel in Folge auf Platz zehn abrutschten.
Die Gäste erwischten zunächst den besseren Start und gingen bereits in der 10. Minute in Führung. Nach einer gelungenen Kombination über Amadou Camara traf Jamal Issifou flach ins lange Eck zum 0:1.
Königsdorf zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und übernahm zunehmend die Kontrolle über die Partie. Immer wieder scheiterten die Gastgeber am stark aufgelegten Fortuna-Keeper Wyn Neumann.
In der 34. Minute wurde Timo Agaltsev im Strafraum gefoult. Noah Kürmali verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 1:1. Doch Fortuna antwortete prompt: Nur vier Minuten später traf Salvatore Giambra sehenswert aus der Distanz zur erneuten Führung für die Gäste (38.).
Die Antwort der Gastgeber ließ erneut nicht lange auf sich warten. Direkt nach dem Anstoß setzte Kevin Marnu seinen Mitspieler in Szene, ehe Kurmali nur eine Minute später zum 2:2 einschob. Trainer Takahito Ohno lobte seinen Kapitän: „Noah spielt eine klasse Saison. Obwohl es heute nicht eine seiner besten Leistungen war, hat er wieder zweimal getroffen und ist vorangegangen.“
Mit nun 18 Toren und 11 Vorlagen zählt Kürmali mit Bergisch Gladbachs Tristan Arndt und langzeitverletztem Patrick Friesdorf von Frechen 20 zu den Top-Scorern der Liga.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Königsdorf spielbestimmend und drängte auf den Siegtreffer. Fortuna hielt zunächst dagegen, verlor jedoch zunehmend die Stabilität.
In der 69. Minute fiel schließlich die Entscheidung: Nach einem Missverständnis in der Fortuna-Defensive nutzte Kevin Marnu den Fehler eiskalt aus, umkurvte den herausstürmenden Torwart und schob zum 3:2 ein. „Zum Schluss nutzt Kevin Marnu einen Fehler des Gegners aus und trifft zum verdienten Sieg“, erklärte Ohno.
Bei Fortuna II setzte sich dagegen die Negativserie fort. Teammanager Stefan Kleefisch fand nach Abpfiff deutliche Worte: „Wenn du so viele Ballverluste und Abspielfehler hast wie wir in den letzten Wochen, gewinnst du in dieser Liga keinen Blumentopf.“
Besonders ärgerte ihn, dass die Mannschaft erneut selbst entscheidend mithalf: „Auch in Königsdorf haben wir den Gegner wieder zum Tore schießen eingeladen.“
Für Königsdorf ist der Heimsieg ein weiterer Beleg für eine starke Saison nach großem Umbruch im Sommer. Frühzeitig sicherte die junge Mannschaft den Klassenerhalt und belohnte sich nun mit einem erfolgreichen letzten Heimauftritt.
„Wir haben auf jeden Fall Moral gezeigt“, resümierte Ohno zufrieden. Fortuna II dagegen muss nach einer starken Hinrunde aufpassen, die Saison nicht mit einem langen Negativlauf ausklingen zu lassen.