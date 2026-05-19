Königsdorf knackt 40-Punkte Marke - Kurmali nun Top-Scorer der Liga Der TuS BW Königsdorf gewinnt sein letztes Heimspiel in dieser Saison gegen Fortuna Köln II von Niklas Lohrer · Heute, 16:45 Uhr · 0 Leser

Noah Kürmali hat nun mit Tristan Arndt (Bergisch Gladbach) und Patrick Friesdorf (Frechen 20) die meisten Torbeteiligungen der Liga – Foto: Nick Förster

Der TuS Blau-Weiß Königsdorf hat das letzte Heimspiel der Saison mit 3:2 gegen die SC Fortuna Köln II gewonnen und die Fortuna damit in der Tabelle überholt. Die Mannschaft von Takahito Ohno kletterte mit nun 40 Punkten auf Rang neun, während die Gäste aus der Südstadt nach dem siebten sieglosen Spiel in Folge auf Platz zehn abrutschten.

Fortuna schlägt früh zu Die Gäste erwischten zunächst den besseren Start und gingen bereits in der 10. Minute in Führung. Nach einer gelungenen Kombination über Amadou Camara traf Jamal Issifou flach ins lange Eck zum 0:1. Königsdorf zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und übernahm zunehmend die Kontrolle über die Partie. Immer wieder scheiterten die Gastgeber am stark aufgelegten Fortuna-Keeper Wyn Neumann.

„Kurmali spielt eine klasse Saison" In der 34. Minute wurde Timo Agaltsev im Strafraum gefoult. Noah Kürmali verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 1:1. Doch Fortuna antwortete prompt: Nur vier Minuten später traf Salvatore Giambra sehenswert aus der Distanz zur erneuten Führung für die Gäste (38.). Die Antwort der Gastgeber ließ erneut nicht lange auf sich warten. Direkt nach dem Anstoß setzte Kevin Marnu seinen Mitspieler in Szene, ehe Kurmali nur eine Minute später zum 2:2 einschob. Trainer Takahito Ohno lobte seinen Kapitän: „Noah spielt eine klasse Saison. Obwohl es heute nicht eine seiner besten Leistungen war, hat er wieder zweimal getroffen und ist vorangegangen.“