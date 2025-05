Königsdorf gewarnt: "Ganz großes Kino, was Vichttal derzeit leistet"

Am Sonntag treffen zwei der formstärksten Teams der Mittelrheinliga aufeinander: Der VfL Vichttal empfängt mit breiter Brust den ambitionierten TuS Blau-Weiß Königsdorf. Während die Gastgeber mit sieben Siegen in Folge eine beeindruckende Serie hinlegen, kämpft Königsdorf trotz Personalsorgen um eine Top-3-Platzierung. TuS-Trainer Albert Deuker zollt dem Gegner großen Respekt. Für Vichttal bietet sich die Chance, den achten Sieg in Serie einzufahren,den Höhenflug weiter zu verlängern und die letzten Zweifel am Ligaverbleib zu beseitigen.