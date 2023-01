Königsdorf-Duo wechselt zum FC Pesch Mittelrheinliga: Der FC Pesch holt Marco Bramer und Felix Bußmann vom TuS Königsdorf. Dazu kommt Souheil Zeddoug von Grün-Weiß Brauweiler und Salvatore Trovato als Co-Trainer.

Der FC Pesch hat sich in der Winterpause beim TuS Königsdorf bedient - und das gleich zweifach. In Marco Bramer und Felix Bußmann schließen sich gleich zwei TuS-Talente dem Ligakonkurrenten in der Mittelrheinliga an.