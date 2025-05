Jubel beim TuS Königschaffhausen (blaues Trikot), Frust beim abgestiegenen SV Biengen: Die Kaiserstühler entschieden die Begegnung mit 4:2 für sich. – Foto: Fritz Zimmermann

Königschaffhausen müht sich zum zwölften Rang Köndringen wird nicht zum Stolperstein für Emmendingen +++ Glottertal lässt Federn Verlinkte Inhalte BZL Freiburg Emmendingen Glottertal Waltershofen Königschffh. + 5 weitere

Der TuS Königschaffhausen erobert mit einem 4:2-Heimsieg über Schlusslicht Biengen den Nichtabstiegsplatz zwölf zurück. Dies gelingt auch, weil der TV Köndringen im Heimspiel gegen Emmendingen mit 2:6 die Segel streichen musste. Für den SV Rot-Weiss Glottertal bleibt es eine schwere Rückrunde; die Elf von Tobias Göbel unterliegt Au-Wittnau auf eigenem Platz mit 0:2.

FC Emmendingen feiert klaren Derbysieg In der vergangenen Saison hatte die Partie in Köndringen (2:0) den FC Emmendingen die Meisterschaft gekostet. Diesmal sollte es nicht so kommen. „Dieses Jahr wollten wir nicht über Köndringen stolpern und auch das Hinspiel (1:1) wettmachen“, sagte FCE-Trainer Mario Rombach. Seine Mannschaft startete perfekt und ging in den ersten sieben Minuten mit 2:0 in Führung. Den Coach wurmte aber, dass „wir den TV Köndringen durch zwei dumme Elfmetergegentore im Spiel gehalten haben.“ Am Ende feierte der Favorit einen 6:2-Auswärtssieg, und der TV Köndringen fand sich auf dem potenziellen Abstiegsplatz 13 wieder. Yanik Brucker und Marko Radovanovic trugen mit jeweils zwei Treffern zum Kantersieg bei, aber auch das Mittelfeld mit Nicolai Bührer, der zwei Scorerpunkte sammelte, Tim-Ulrich Reick und Celal Öncue präsentierte sich stark. „Es war letzten Endes eine geschlossene Mannschaftsleistung“, fand Rombach.

Dominik Ruth: „Haben es nicht geschafft, das Spiel zu beruhigen“ Wer dachte, der TuS Königschaffhausen hole im Heimspiel gegen den Tabellenletzten Biengen einfach mal drei Punkte ein, sah sich getäuscht. Zwar zeigten die Kaiserstühler in der ersten Halbzeit eine „starke, gut strukturierte Leistung“, wie Trainer Dominik Ruth sagte, und gingen mit 2:0 in die Pause, „aber in der zweiten Halbzeit ist eingetroffen, was wir überhaupt nicht wollten: Wir haben den Gegner durch ein Anschlusstor wieder aufgebaut.“ Nach dem 2:1 hatte Ruth eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten, aber „ohne Struktur“ gesehen. Nachdem Marvin Schrenk im gegnerischen Strafraum zu Fall gebracht wurde, zeigte Schiedsrichter Leon Arndt auf den Elfmeterpunkt. Markus Strack nutzte den Strafstoß zum 3:1. „Aber selbst danach haben wir es nicht geschafft, das Spiel zu beruhigen“, monierte Ruth. Erst mit dem 4:2 durch Schrenk in der 88. Minute war „die Messe gelesen“. Der Trainer fand, dass das Resultat aufgrund der Leistung im ersten Durchgang in Ordnung ginge. Königschaffhausen kehrte dank des Heimsiegs auf den zwölften Platz zurück.