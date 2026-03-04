Königsbrügge: Eintracht empfängt Heepen II!

– Foto: Peter Schildmann

Am kommenden Sonntag, 08.03.2026, rollt der Ball wieder in der Kreisliga B. Unsere Mannschaft bittet zum Tanz und empfängt die Reserve der Spvg. Heepen. Um 15:00 Uhr wird Schiedsrichter Ihsan Goekcen die Partie auf dem Kunstrasenplatz an der Graudenzer Straße anpfeifen.

Es ist das Duell des 19. Spieltags und die Vorzeichen könnten spannender kaum sein. Die Gäste aus Heepen werden mit einer ordentlichen Portion Wut im Bauch anreisen. Warum? Da war doch was...

Rückblick: Im Hinspiel lieferten sich beide Teams einen harten Kampf, den der TuS Eintracht Bielefeld II mit 2:1 für sich entscheiden konnte.

Die Mission: Während Heepen auf Wiedergutmachung brennt, will unsere Elf den Erfolg bestätigen und die drei Punkte an der Königsbrügge behalten.

„Wir wissen, was im Hinspiel gut gelaufen ist, aber Heepen wird uns nichts schenken. Wir brauchen die Unterstützung von draußen!“ – so die Stimmung aus der Kabine.