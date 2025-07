Königsblauer Europapokal-Erfahrener landet beim TSV Havelse

Boujellab, geboren in Hagen, wurde im Nachwuchsbereich des FC Schalke 04 ausgebildet und schaffte dort den Sprung bis in die Bundesliga-Mannschaft. Insgesamt absolvierte er 34 Pflichtspiele für die Königsblauen, darunter 30 Einsätze in der Bundesliga sowie Auftritte in der Champions League. Später sammelte er über Leihstationen beim FC Ingolstadt und beim finnischen Serienmeister HJK Helsinki weitere Erfahrungen – in Helsinki gewann er 2022 die Meisterschaft und spielte international in der Europa League.

Seit Sommer 2023 stand Boujellab bei Arminia Bielefeld unter Vertrag. In zwei Jahren absolvierte er 44 Spiele, erzielte vier Tore und gab drei Vorlagen. Mit den Ostwestfalen gewann er zweimal den Landespokal Westfalen, stand im DFB-Pokalfinale 2025 gegen den VfB Stuttgart und feierte in der abgelaufenen Spielzeit den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

„Ich bin sehr froh und dankbar, hier sein zu können. Für mich ist es die richtige Entscheidung gewesen, zum TSV Havelse zu kommen, weil ich hier die nächsten Schritte gehen kann, für mich persönlich und mit dem Verein. Ich freue mich riesig auf die Saison und kann es kaum erwarten, dass es losgeht“, erklärte Boujellab bei seiner Vorstellung.

Auch Sportdirektor Florian Riedel zeigte sich erfreut über die Verpflichtung: „Nassim bringt alles mit, was wir uns für diese Position wünschen: Ballkontrolle, Spielintelligenz, eine besondere individuelle Qualität und den Willen, Verantwortung zu übernehmen. Er ist ein Teamplayer mit Erfahrung und Persönlichkeit – genau das, was unsere Mannschaft braucht. Wir freuen uns sehr, dass er jetzt Teil unseres Weges ist. Seine Qualitäten sind unumstritten, hier in Havelse werden wir ihm das Umfeld geben, diese voll zu entfalten.“