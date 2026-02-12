Königs Wusterhausen: „Deutlich zu wenig Punkte, ohne Wenn und Aber“

– Foto: Bernd Pflughöft

Das Trainerduo Daniel Gensigk und Christian Wolff-Przybylla analysiert im FuPa-Teamcheck die prekäre Lage beim FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen und setzt trotz Platz 15 in der Landesklasse Ost auf eine emotionale Aufholjagd.

Der FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen blickt auf eine sportlich katastrophale erste Saisonhälfte in der Landesklasse Ost zurück. Mit lediglich sieben Zählern steht das Team auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Trainer Daniel Gensigk und Christian Wolff-Przybylla finden klare Worte für die bisherige Ausbeute: „Deutlich zu wenig Punkte, ohne Wenn und Aber! Leider zählen die guten Ansätze und Auftritte nicht.“ Bei nur zwei Siegen aus 15 Spielen ist die Ernüchterung groß, doch der Wille zur Besserung ist spürbar.

Einfache Gegentore und vergebene Riesen

Die Ursachenforschung für die Misere fällt beim FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen eindeutig aus. Es fehlte in den entscheidenden Momenten an der nötigen Konsequenz in beiden Strafräumen. „Zu wenig Großchancen genutzt und viele einfache Gegentore bekommen. Gefühlt war jede Chance vom Gegner drin“, klagt das Trainerteam. Das Torverhältnis von 20 Treffern zu 57 Gegentoren spricht eine deutliche Sprache und offenbart die massiven Baustellen in der Defensive und der Chancenverwertung.

Überzeugung trotz tabellarischer Tristesse

Obwohl die Lage in der Landesklasse Ost ernst ist, herrscht innerhalb der Mannschaft kein Resignationsgedanke. Die Trainer sehen das Potenzial ihrer Schützlinge: „Wir haben eine tolle junge Mannschaft. Die Jungs haben Bock und Lust auf die Rückrunde.“ Der Glaube an die Rettung ist fest in den Köpfen verankert. Auf die Frage nach dem mentalen Zustand entgegnen sie entschlossen: „Wir sind alle überzeugt, die nötigen Punkte zu holen.“ Wäre dieser Optimismus nicht vorhanden, „hätten wir als Trainer auch aufgehört“.

Harter Winter ohne Spielpraxis

Die Vorbereitung auf die Mission Klassenerhalt gestaltet sich schwierig, da das Wetter den Gastgebern immer wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Zwar trainiert das Team regelmäßig und mit guter Beteiligung, doch der Rhythmus fehlt völlig. Testspiele gegen Waltersdorf, Woltersdorf 1919, Motzen und Deutsch Wusterhausen mussten allesamt abgesagt werden. „Leider konnten wir noch nicht spielen“, so die Trainer. Der erste echte Wettkampf findet nun beim Hallenmasters in Königs Wusterhausen statt, eventuell folgt am 19.2. noch ein Test gegen Deutsch Wusterhausen.

Frisches Blut für den Umbruch

Um die Wende zu schaffen, gibt es personelle Veränderungen im Kader des FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen. Mit Liam Löschke und Max Grunow stehen bereits zwei Neuzugänge fest. Zudem befinden sich derzeit zwei bis drei Gästespieler im Test, um die Qualität des Teams zu erhöhen. Die Marschroute für die Rückserie ist dabei klar definiert: „Besser als Team verteidigen und die vorhandenen Chancen nutzen. Wir müssen und wollen uns mehr für den betriebenen Aufwand belohnen.“

Zwei Ziele für die zweite Saisonhälfte

Die Trainer verfolgen in der verbleibenden Spielzeit eine Doppelstrategie. Es geht nicht nur um das sportliche Überleben in der Liga, sondern auch um die langfristige Entwicklung des Vereins. Als klare Ziele formulieren Daniel Gensigk und Christian Wolff-Przybylla: „Klassenerhalt und weiter den Umbruch im Team vorantreiben.“ Die Aufholjagd auf die Nichtabstiegsplätze ist eröffnet.