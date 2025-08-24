König schießt Großenwörden zum ersten Sieg

Oliver König ist eigentlich ein Defensivspezialist. In der Saison 2018/2019 schoss er zuletzt zwei Tore in einer Saison. Die hat er jetzt bereits nach dem dritten Spiel. Zum Leidwesen des TSV Apensen II. "Wir waren von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft und haben die Partie kontrolliert. Leider konnten wir in der Offensive nicht so auftrumpfen, wie geplant", sagte Apensens Coach Björn Bleschke. Ein Eckball leitete kurz vor der Halbzeit das Tor des Tages ein. Oliver König staubte zum 0:1 ab, als Apensens Schlussmann Yannick-Adrian Siegler den Ball nicht festhalten konnte.

Aluminium rettet zweimal für Großenwörden

"Wir erhöhten im zweiten Durchgang nochmal den Druck, nutzten aber einige Gelegenheiten nicht", so Bleschke. Eine Flanke von Christian Buntrock landete nach knapp 70 Minuten auf der Latte. Kurz darauf hätte Ben Dieckmann auf 0:2 stellen können, doch Siegler parierte stark. Fast mit dem Schlusspfiff scheiterte auch Nico Ewert am Aluminium (89.). "Der Ball wollte heute einfach nicht rein. Der Blick geht aber weiter nach vorne und mit so einer Leistung kommen die positiven Ergebnisse von ganz allein", schloss der Apenser Trainer ab.

Schiedsrichter: Marvin Hauschild

Tore: 0:1 Oliver König (44.).