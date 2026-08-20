Köngstransfer! Lüner SV verpflichtet Ex-Süper-Lig-Akteur (29) Verteidiger war schon in der 2. Bundesliga aktiv und weist immer noch einen Marktwert von 150.000 € auf. von red · Heute, 19:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lüner SV

Aufsteiger Lüner SV gilt durchaus als "Dark Horse" in der Westfalenliga Staffel 1. Eigentlich wird die Meisterschaft unter Oberliga-Absteiger RW Ahlen und dem jahrelangen Top-Team SC Peckeloh ausgemacht. Der LSV zählt aber zu den Außenseitern, denen durchaus mehr zuzutrauen ist. Mit zwei Siegen zum Auftakt hat der LSV durchaus die Vorschusslorbeeren bestätigt und nun nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Aus der Türkei kommt der 29-jährige Burak Camoglu, der in der Spielzeit 2024/25 sogar noch Leistungsträger in der dortigen 2. Liga war. Zuletzt stand er beim Drittligisten Sanliurfaspor unter Vertrag. Spielberechtigt ist der frühere Zweitliga-Akteur des Karlsruher SC nach FuPa-Informationen noch nicht. Lünens Sportdirektor Tuna Kayabasi ist auf Nachfrage zuversichtlich, die Formalitäten rund um den Auslandstransfer schnell regeln zu können.

Camoglu war zuletzt in der Saison 2023/24 in Deutschland unterwegs, als er 20 Einsätze für das damalige Regionalliga-Schlusslicht RW Ahlen absolvierte. Zuvor stand er auf dem Peak seiner Karriere in der höchsten türkischen Spielklasse, der Süper Lig, unter Vertrag (2020-22, 20 Einsätze) und spielte mit dem Karlsruher SC in der 2. Bundesliga (2019/20, 14 Einsätze). Der gelernte Defensivmann, der in Kamen geboren und beim BVB ausgebildet wurde (2011-17), soll in Lünen "vorne im Zentrum agieren, da die rechte Defensivseite mit Darko Ilic bereits gut besetzt ist", so Kayabasi, der zum Wechsel erklärt: "Er könnte mit 29 noch Profi sein, aber er wird jetzt zum zweiten Mal Vater und plant in Deutschland den Aufbau einer eigenen Fußballschule."