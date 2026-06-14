Köngens wilder Relegationsritt: Sieg nach 0:2 in Unterzahl

Bereits in der 1. Runde im Duell gegen den FV Rot-Weiß Weiler (Landesliga Württemberg, Staffel 4) musste Köngen bis zum Schluss zittern. Den Treffer des Spiels erzielte Domenic Brück nach 56 Minuten. Am Ende reichte das eine Tor für den Einzug in die 2. Runde.

In eben jener nächsten Runde hätte es wohl kaum dramatischer sein können. Ein Doppeschlag in der ersten Halbzeit sorgte für die 2:0-Pausenführung der SG Empfingen. Wie bereits im Spiel zuvor traf Pascal Schoch (25., 28.) doppelt und schockte den TSV damit eiskalt. Doch der nächste Tiefschlag gab es nach dem Seitenwechsel, als der Unparteiische für Köngens Michael Rüttinter (52.) nach einem angeblichen Ellenbogenschlag die rote Karte zückte.

Empfingen nutzte dies zwar für eine kurze Druckphase, doch dann legte Köngen los: Simon Prinz (56.) und Toni Panne (66.) sorgten für den schnellen Ausgleich in Unterzahl. Es ging nun hin und her, den Zuschauern wurde ein wilder Schlagabtausch geboten. In den Schlussminuten war es dann aber soweit: Max Schlotterback setzte Köngens Aufholjagd mit dem 3:2 in der 89. Minute das Häubchen auf und ließ die Empfinger Anhänger erstarren. Die SGE lief nochmals an, doch musste am Ende zusehen, wie der TSV Köngen das Ticket für die finale Runde zog.