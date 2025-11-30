Köngen zieht weiter davon – Plattenhardt dreht das Spiel noch

Es war ein dreckiges und umkämpftes Abendspiel in Waldstetten. Den Treffer des Tages erzielte Tim Eckstein nach einer Flanke in der 14. Minute. Die Gastgeber probierten viel, schwächten sich allerdings durch Gelb-Rote-Karten für Dominik Pfeifer (72.) und Eric Ruben Taxis (90.+4.) gleich doppelt. ---

Vor 80 Zuschauern setzte der TSV Ehningen ein kleines, aber bedeutendes Ausrufezeichen. In einer Partie, die lange von Geduld, Zweikämpfen und wenigen klaren Abschlüssen geprägt war, gelang den Gastgebern nach der Pause der entscheidende Treffer. Gabriel Körtge Corral traf in der 47. Minute zum 1:0 und sorgte damit für den einzigen Torerfolg des Spiels. Ehningen verteidigte die knappe Führung mit großer Leidenschaft und festigte seine Position im oberen Drittel. ---

Der 1. FC Eislingen und der TSV Bernhausen lieferten sich vor 155 Zuschauern ein intensives Topduell, das 2:2 endete. Aykut Durna brachte die Eislinger in der 27. Minute mit 1:0 in Führung. Doch Bernhausen antwortete schnell: Lukas Walz erzielte in der 35. Minute das 1:1. Eislingen legte in der 45. Minute erneut vor, als Max-Julian Hölzli das 2:1 erzielte. Kurz nach der Pause folgte die entscheidende Szene: Ein unglückliches Eigentor von Robin Reichert in der 52. Minute brachte Bernhausen den 2:2-Ausgleich. Beide Mannschaften suchten in der Folge nach der Entscheidung, doch weder Eislingen noch Bernhausen gelang der letzte Punch. ---

Das Spiel wurde abgesagt. ---

Sontheim gelang ein Befreiungsschlag. Die Mannschaft trat mutig auf, suchte den Weg in die Tiefe und wurde früh belohnt. In der 21. Minute traf Jakob Gläser zum 1:0 – ein Treffer, der die Dynamik veränderte. Sontheim verteidigte im Anschluss mit großer Hingabe, während Sindelfingen zu selten zwingend wurde. In den letzten Minuten wurde der Druck der Gäste immer größer, doch Sontheim hielt stand und feierte seinen zweiten Saisonsieg. ---

Der TSV Köngen spielte von Beginn an wie ein Aufstiegsanwärter. Bereits in der 5. Minute eröffnete Dennis Vrljicak das Torfestival. Max Schlotterbeck erhöhte in der 15. Minute, ehe Daniel Zimmermann in der 38. Minute zum 3:0 traf. Kurz vor der Pause erzielte Sven Dobler in der 45.+1 Minute das 4:0, was die Überlegenheit eindrucksvoll widerspiegelte. Nach der Pause durfte Maichingen kurz Hoffnung schöpfen, als Michael Klauß in der 56. Minute auf 1:4 verkürzte. Doch Köngen reagierte: Schlotterbeck legte in der 65. Minute nach, und Louis Hartenstein setzte in der 76. Minute den 6:1-Endpunkt. ---

Die Begegnung zwischen Plattenhardt und dem MRV Stuttgart war der Inbegriff eines späten Dramas. Lange Zeit bestimmten die Defensivreihen das Spiel, bis MTV Stuttgart in der 55. Minute durch Abdallah Trabelsi mit 1:0 in Führung ging. In der 90. Minute erzielte Othniel Boketsu den Ausgleich. Nur wenige Sekunden später folgte die totale Ekstase: Mark Hörz traf in der 90.+2 Minute zum 2:1-Sieg. Plattenhardt erkämpfte sich damit drei enorm wichtige Punkte, nachdem man lange einem Rückstand hinterhergelaufen war. ---