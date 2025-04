Köngen und Eislingen marschieren vorne weg, Abstiegskampf bleibt offen

---

Der TSV Köngen zeigte beim 3:0-Auswärtssieg bei SC Geislingen II erneut seine Klasse. Toni Panne eröffnete früh (12.), Max Schlotterbeck legte schnell nach (23.) und Emilio Intemperante besorgte in der 70. Minute die endgültige Entscheidung. Geislingen hatte dem kompakten und reifen Auftritt des Tabellenführers kaum etwas entgegenzusetzen.

Acht Tore, zwei Führungswechsel und ein strahlender Sieger: Der 1. FC Donzdorf setzte sich in einer packenden Partie mit 5:3 gegen AC Catania Kirchheim durch. Früh stellte Donzdorf durch Tolunay Gedik (6.) und Tobias Kögel (19.) auf 2:0, doch Catania kam durch Jeremy Sunda (38.) und Antonio Rendina (55.) zurück. Nachdem Jeremy Sunda sogar den Ausgleich markierte (57.), antworteten Donzdorf eiskalt mit Toren von Kögel (59.) und Gaugel (68./Foulelfmeter).

Der VfL Kirchheim/Teck musste sich nach einer 2:0-Führung gegen den 1. FC Frickenhausen noch mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Nico Bihn (40.) und Endrit Duraku (50.) brachten Kirchheim auf Kurs, ehe Claudio Portale (60.) und Rami Abdelatif in der 90. Minute den Gästen doch noch einen Punkt bescherten.

Frickenhausen rettet sich in letzter Sekunde

In einem intensiv geführten Duell trennten sich der 1. FC Heiningen und der SV Ebersbach/Fils mit 2:2. Marc Galla brachte Heiningen zweimal in Führung (18., 47.), doch Lars Grünenwald (35.) und der späte Treffer von Felix Weisl (88.) sicherten Ebersbach ein wertvolles Remis. Für Heiningen war es eine bittere Punkteteilung, die im Aufstiegsrennen schmerzt.

Der 1. FC Eislingen bewies beim 3:1-Erfolg in Salach Geduld und Effizienz. Zwar ging Salach durch Aykut Durna (36.) in Führung, doch Kevin Gromer (40.), Michael Renner (54.) und Salih Egrlic (82.) drehten die Partie verdient zugunsten des Tabellenzweiten.

Eislingen hält Anschluss an die Spitze

Jesingen zittert sich zum Dreier

Der TSV Jesingen besiegte den TSV Berkheim in einer engen Partie mit 3:2. Timo Mader brachte Jesingen früh in Führung (10.), doch Sebastian Franken glich aus (29.). Argjend Shalaj stellte per Foulelfmeter (46.) und einem weiteren Treffer (69.) die Weichen auf Sieg, ehe Nils Müller (76.) nochmal für Spannung sorgte. Jesingen behauptet sich damit im Mittelfeld.

