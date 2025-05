Köngen und Eislingen im Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft

---

So., 01.06.2025, 15:00 Uhr Türkspor Nürtingen 73 Türkspor TSV Köngen TSV Köngen 15:00 PUSH

Nach der überraschenden Niederlage in Plochingen steht der TSV Köngen unter Zugzwang. Gegen Türkspor Nürtingen, das mit Offensivgeist und Heimstärke zu gefallen weiß, erwartet den Tabellenführer eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Hausherren brauchen jeden Punkt im engen Abstiegskampf – eine leidenschaftliche Partie dürfte garantiert sein. ---

Mit neuem Selbstvertrauen und dem spektakulären 4:3-Auswärtssieg in Kirchheim im Rücken will der TSV Berkheim im Heimspiel gegen den FV Plochingen nachlegen. Die Gäste überzeugten zuletzt mit einem 2:0-Sieg über Köngen und haben sich etwas von der gefährlichen Zone abgesetzt. Für Berkheim ist es ein Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenerhalt – verlieren verboten. ---

David gegen Goliath in Eislingen. Der Tabellenzweite empfängt das Schlusslicht aus Kirchheim und geht als haushoher Favorit in die Begegnung. Die Schöller-Elf hat nach dem souveränen 3:0 gegen Geislingen Rückenwind und könnte mit einem Sieg sogar die Tabellenführung übernehmen – sofern Köngen erneut patzt. Für Catania zählt nur ein Wunder. ---

Nach der unfreiwilligen Spielpause kann sich der TSV Oberboihingen wieder auf das Sportliche konzentrieren. Gegen Geislingen II, das zuletzt chancenlos gegen Eislingen blieb, ist ein Heimsieg Pflicht, will man Platz fünf sichern. Die Gäste stehen mit dem Rücken zur Wand und müssen in den verbleibenden Partien dringend punkten. ---

Ebersbach will seine starke Rückrunde fortsetzen und Platz drei festigen. Gegen den formschwankenden FCD, der zuletzt spielfrei war, ist die Mannschaft von Dinko Radojevic klarer Favorit. Besonders im Offensivspiel hat Ebersbach in den vergangenen Wochen immer wieder überzeugt – Donzdorf muss defensiv diszipliniert auftreten, um etwas Zählbares mitzunehmen. ---

Die einen kämpfen um Platz vier, die anderen ums nackte Überleben. Frickenhausen trifft als klarer Favorit auf den Vorletzten aus Deizisau. Mit einem Sieg könnte das Team von Jochen Uhl sogar Heiningen überholen. Für die Gäste geht es hingegen um jeden einzelnen Punkt, will man nicht vorzeitig in die Kreisliga A absteigen. ---

Ein Prestigeduell zweier Traditionsvereine mit gegensätzlichen Zielsetzungen. Kirchheim ist nach dem 3:1 in Salach im Aufwind, während Jesingen nach der 0:2-Heimniederlage gegen Frickenhausen auf Wiedergutmachung aus ist. Beide Teams stehen im sicheren Mittelfeld – dennoch geht es um nicht weniger als die regionale Vorherrschaft und einen versöhnlichen Saisonausklang. ---

Heiningen will nach dem 2:2 in Nürtingen wieder dreifach punkten. Gegen Salach, das zuletzt gegen Kirchheim unterlag, dürfte es jedoch ein Spiel auf Augenhöhe geben. Besonders im Mittelfeld könnten sich harte Zweikämpfe entwickeln – ein Remis ist durchaus im Bereich des Möglichen. Für beide Mannschaften geht es um den bestmöglichen Abschluss in der oberen Tabellenhälfte.

