Köngen stolpert, Ehningen rettet sich, Sindelfingen glänzt

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 20. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2 hat sich das Bild an der Spitze weiter verdichtet. TSV Köngen bleibt trotz der Heimniederlage mit 39 Punkten Tabellenführer, doch TSV Ehningen, 1. FC Eislingen und TSGV Waldstetten sitzen nun mit 36 Punkten dicht im Nacken. Auch SV Waldhausen, TSV Bernhausen und TSV Bad Boll halten den Abstand klein. Hinter den Zahlen dieses Sonntags stehen enge Spiele, späte Wendungen und Ergebnisse, die in dieser Liga noch lange nachhallen werden.

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Vor 180 Zuschauern im Spiel gegen den FV Sontheim/Brenz bewies der FV Neuhausen Nervenstärke und Effizienz. In einer Partie, die für die Gastgeber im Kampf gegen den Abstieg richtungsweisend war, sorgten die Gäste früh für klare Verhältnisse. Den Torreigen eröffnete Asdren Gerxhaliu, der in der 16. Minute per Foulelfmeter das 0:1 erzielte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte legte Luis Herzog in der 45.+3 Minute nach und traf zum 0:2-Endstand. ---

Das Duell zwischen dem 1. FC Eislingen und dem SC Geislingen lockte 200 Zuschauer an und hielt die versprochene Intensität. Der gastgebende Aufsteiger erwischte einen Start nach Maß: Dominik Cseri brachte sein Team bereits in der 6. Minute mit 1:0 in Führung. Geislingen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kämpfte sich im zweiten Durchgang zurück in die Begegnung. In der 57. Minute erzielte Damiano de Lucia den Ausgleich zum 1:1. Die Entscheidung in diesem emotional geführten Duell fiel schließlich in der 71. Minute, als erneut Dominik Cseri zur Stelle war und den 2:1-Siegtreffer für Eislingen markierte. ---

Der TSV Bernhausen hat in Maichingen einen wichtigen Auswärtssieg geholt und sich auf 34 Punkte verbessert. Schon in der 13. Minute brachte Julijan Milos die Gäste in Führung, ehe Martin Topic nur drei Minuten später zum 1:1 ausglich. Es war ein kurzer Moment des Aufatmens für den GSV Maichingen, doch noch vor der Pause stellte Mihael Tomic mit dem 1:2 in der 38. Minute die Weichen wieder zugunsten der Bernhausener. Als die Partie in der Schlussphase noch einmal offen wirkte, setzte erneut Mihael Tomic mit seinem zweiten Treffer in der 82. Minute den Schlusspunkt. Für Maichingen, das bei 26 Punkten bleibt, war es ein Rückschlag im Kampf um ein ruhigeres Tabellenmittelfeld. Bernhausen dagegen hat mit diesem Erfolg gezeigt, dass es sich im engen oberen Drittel nicht abmelden will. ---

Es war der Paukenschlag dieses Sonntags. TSV Köngen, Tabellenführer und Aufstiegskandidat, verlor vor eigenem Publikum mit 0:1 gegen den TSV Bad Boll. In einem Spiel, das von Spannung und Enge lebte, fiel die Entscheidung kurz vor der Pause. Baran Ates traf in der 44. Minute und sorgte damit für einen Treffer, der in der Tabelle großes Gewicht hat. Köngen bleibt zwar mit 39 Punkten an der Spitze, doch der Vorsprung ist zusammengeschmolzen. TSV Bad Boll springt durch diesen Sieg auf 33 Punkte und bleibt damit mittendrin in jener Gruppe, die jede Schwäche der Konkurrenz sofort bestrafen kann. Für Köngen war es ein schmerzhafter Dämpfer, für Bad Boll ein Abend voller Wucht und Wert. ---

Der TSVgg Plattenhardt hat sich mit einem 2:0 gegen den SV Waldhausen drei wertvolle Punkte gesichert und sein Konto auf 24 Punkte erhöht. Nach einer ersten Halbzeit, in der vieles auf ein Geduldsspiel hinauslief, brach Oliver Grun in der 40. Minute die Spannung und brachte die Gastgeber in Führung. Dieses Tor gab der Partie Richtung und Plattenhardt Halt. Waldhausen, mit 35 Punkten weiter in der erweiterten Spitzengruppe, fand diesmal keinen Weg zurück. Erst in der Schlussminute machte Emre Göcer mit dem 2:0 alles klar. Für Plattenhardt war es ein Sieg von großer Bedeutung, weil er Luft im unteren Bereich verschafft. Für Waldhausen dagegen ist es ein Ergebnis, das weh tut, weil in dieser Phase jeder verlorene Punkt sofort spürbar ist. ---

Diese Partie begann wild und endete klar. Schon in der 1. Minute traf Tobias Kubitzsch zur Führung für den VfL Sindelfingen, doch der MTV Stuttgart antwortete entschlossen. Raphael Hahn glich in der 14. Minute aus, Lion Janzen drehte das Spiel in der 19. Minute sogar zum 2:1. Für einen kurzen Moment schien es, als könnte Stuttgart dem Favoriten einen schweren Schlag versetzen. Doch Sindelfingen reagierte mit großer Wucht. Artan Ademi stellte mit seinen Treffern in der 26. und 65. Minute die Ordnung wieder her, Tobias Kubitzsch legte in der 61. Minute nach, und in der Schlussphase traf Tahir Bahadir doppelt in der 78. und 85. Minute. So wurde aus einem offenen Spiel noch ein deutlicher 6:2-Auswärtssieg. Sindelfingen steht nun bei 32 Punkten und bleibt in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Für den MTV Stuttgart, der bei 17 Punkten verharrt, war es ein weiterer harter Abend im Abstiegskampf. ---

Zwischen TSGV Waldstetten und TSV Ehningen stand ein Verfolgerduell auf dem Programm, das bis tief in die Schlussphase hinein in Richtung der Gastgeber zu kippen schien. Melih Furkan Zenen traf in der 51. Minute zum 1:0 und ließ Waldstetten von einem Sieg träumen, der in der Tabelle enormen Wert gehabt hätte. Mit diesem Zwischenstand hätte Waldstetten einen direkten Konkurrenten distanziert. Doch TSV Ehningen bewies Nervenstärke. In der 89. Minute verwandelte Marcel Berberoglu einen Foulelfmeter zum 1:1 und entriss Waldstetten den beinahe sicheren Sieg. Damit stehen nun beide Teams bei 36 Punkten, Ehningen auf Rang zwei, Waldstetten direkt dahinter. Es war ein Punkt, der für Ehningen wie ein spätes Geschenk wirkt, und einer, der Waldstetten wie ein Verlust vorkommen muss. ---

Auch in Böblingen fiel die Entscheidung spät, vielleicht sogar ganz spät. Lange sah es so aus, als würde TV Echterdingen einen wichtigen Auswärtssieg mitnehmen. Caglar Celiktas traf in der 70. Minute zum 0:1 und brachte die Gäste in Führung. In einem engen Spiel, in dem jeder Fehler schwer wog, schien dieser Treffer bereits zu reichen. Doch SV Böblingen fand in letzter Sekunde noch einen Weg zurück. Oliab Calemba erzielte in der 90.+6 Minute den Ausgleich und rettete Böblingen einen Punkt. Damit steht der SVB nun bei 26 Punkten, Echterdingen bei 25 Punkten. Es war ein spätes Tor mit großer Wirkung: für Böblingen ein Lebenszeichen, für Echterdingen ein bitterer Moment, weil der Sieg schon greifbar nah war.