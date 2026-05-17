Köngen siegt in Bernhausen, Bad Boll und Eislingen bleiben dran

– Foto: Jani Pless

Am 27. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2 hat sich das Bild im Aufstiegsrennen noch einmal spürbar verschoben. TSV Köngen nutzte den späten Sieg in Bernhausen, rückte auf 52 Punkte vor und sitzt Spitzenreiter TSV Ehningen nun dicht im Nacken. Dahinter hielten TSV Bad Boll und 1. FC Eislingen ihre Hoffnungen mit knappen Erfolgen am Leben, während TSGV Waldstetten mit der Niederlage gegen MTV Stuttgart einen schweren Dämpfer erlitt. Im Tabellenkeller sammelten SC Geislingen und MTV Stuttgart wertvolle Zähler, während TV Echterdingen trotz drei eigener Tore mit leeren Händen blieb.

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TSV Köngen hat sich in einem richtungsweisenden Abendspiel mit 2:0 gegen den TSGV Waldstetten durchgesetzt und damit einen schweren Schlag im Aufstiegsrennen gelandet. In einer Partie mit großer Bedeutung brachte Yannik Kögler die Gastgeber in der 30. Minute mit 1:0 in Führung. Es war ein Treffer, der dem Spiel sofort eine klare Richtung gab und Köngen das Selbstvertrauen verlieh, diese große Chance zu greifen. Auch nach der Pause blieb der Druck auf den Schultern beider Mannschaften spürbar. Waldstetten brauchte eine Antwort, fand sie aber nicht. Stattdessen traf erneut Yannik Kögler in der 69. Minute zum 2:0 und machte den Abend für Köngen perfekt. Der Aufsteiger springt damit auf Rang zwei und steht nun bei 49 Punkten. Waldstetten fällt nach dieser Niederlage mit 47 Zählern auf Platz vier zurück und hat im engen Rennen einen schmerzhaften Rückschlag kassiert.

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TSV Ehningen hat im Flutlicht ein gewaltiges Ausrufezeichen gesetzt und den GSV Maichingen mit 7:1 überrollt. Schon in der 1. Minute traf Maurice Dreher zum 1:0 und eröffnete einen Abend, an dem die Gastgeber früh den Ton angaben. Zwar glich Michael Klauß in der 35. Minute zum 1:1 aus, doch die Antwort des Tabellenführers war brutal entschlossen: Maurice Dreher stellte in der 40. Minute auf 2:1 und legte in der 50. Minute das 3:1 nach. Was danach folgte, war ein Sturmlauf. Gabriel Körtge Corral erhöhte in der 51. Minute auf 4:1, Marcel Sigloch traf in der 53. Minute zum 5:1. In der 79. Minute gelang Gabriel Körtge Corral das 6:1, ehe Uygar Iliksoy in der 90.+2 Minute den Schlusspunkt zum 7:1 setzte. Ehningen steht damit nun bei 54 Punkten und bleibt mit Wucht Tabellenführer. Maichingen bleibt nach diesem bitteren Abend bei 36 Punkten auf Rang zehn.

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Vor 100 Zuschauern entwickelte sich eine von Nervosität und Kampf geprägte Partie, in der der FV Sontheim/Brenz das bessere Ende für sich verbuchte. Die Erleichterung beim Schlusslicht war spürbar, als Tobias Hörger in der 40. Minute den Treffer zum 1:0 erzielte und seine Mannschaft noch vor der Halbzeitpause in Führung brachte. Die Gäste der TSVgg Plattenhardt bemühten sich im zweiten Durchgang um eine Antwort, doch die Sontheimer Defensive hielt dem Druck stand. In der 63. Minute sorgte schließlich Edis Yoldas mit dem Tor zum 2:0 für die Vorentscheidung und den gleichzeitigen Endstand. ---

TSV Bad Boll hat im engen Aufstiegsrennen seine Pflicht erfüllt und SV Waldhausen mit 2:1 bezwungen. Vor 120 Zuschauern brachte Noah Ascherl die Gastgeber in der 30. Minute mit 1:0 in Führung. SV Waldhausen fand jedoch eine Antwort und kam noch vor der Pause durch Jeffrey Janik in der 40. Minute zum 1:1. Damit war die Partie wieder offen, und der Druck auf Bad Boll wuchs spürbar. Nach dem Seitenwechsel stemmten sich die Gastgeber entschlossen gegen einen möglichen Rückschlag. In der 63. Minute traf Baran Ates zum 2:1 und sicherte TSV Bad Boll drei enorm wichtige Punkte. Mit nun 48 Zählern bleibt die Mannschaft auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe. SV Waldhausen verharrt bei 43 Punkten und musste im Rennen nach oben einen schmerzhaften Rückschlag hinnehmen.

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SC Geislingen hat im Kampf um den Klassenerhalt ein wertvolles Ausrufezeichen gesetzt und bei FV Spfr Neuhausen mit 2:1 gewonnen. Die Gäste erwischten den besseren Start: Marco Roschmann traf bereits in der 7. Minute zum 0:1 und gab Geislingen früh Sicherheit. Lange blieb es bei diesem knappen Vorsprung, ehe Mert Özdemir in der 57. Minute auf 0:2 erhöhte und die Ausgangslage für die Gäste deutlich verbesserte. Neuhausen stemmte sich in der Schlussphase noch einmal gegen die Niederlage. Peter Güth verkürzte in der 87. Minute auf 1:2 und machte die Partie kurzzeitig wieder scharf. Mehr gelang der Heimelf aber nicht mehr. Für SC Geislingen ist dieser Erfolg enorm wertvoll, weil die Mannschaft nun bei 32 Punkten steht. FV Spfr Neuhausen bleibt bei 35 Punkten und verpasste einen Befreiungsschlag.

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Diese Partie war ein offener Schlagabtausch mit acht Toren und wildem Rhythmus. VfL Sindelfingen ging durch Tobias Kubitzsch in der 14. Minute mit 1:0 in Führung, doch Caglar Celiktas glich in der 29. Minute zum 1:1 aus. Noch vor der Pause traf Bünyamin Bakacs in der 42. Minute zum 1:2. Nach dem Seitenwechsel stellte erneut Caglar Celiktas in der 60. Minute auf 2:2 und hielt Echterdingen im Spiel. In der Schlussphase brach die Partie dann ganz auf. Gianluca Gamuzza traf in der 75. Minute zum 2:3, Bünyamin Bakacs erhöhte in der 82. Minute auf 2:4, Tahir Bahadir stellte in der 87. Minute auf 2:5. Marvin Kuhn gelang in der 90. Minute nur noch das 3:5. Für Sindelfingen bedeutet der Sieg 41 Punkte und Rang acht, Echterdingen bleibt mit 30 Zählern tief im Gefahrenbereich.

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Für TSGV Waldstetten war es ein bitterer Abend. Die Gastgeber wollten im Aufstiegsrennen nachlegen, liefen aber gegen einen entschlossenen MTV Stuttgart in eine schmerzhafte Niederlage. Kurz vor der Pause brachte Daniel Henschke die Gäste in der 45. Minute mit 1:0 in Führung. Direkt nach Wiederbeginn folgte der nächste Schlag: Raphael Hahn erhöhte in der 50. Minute auf 2:0. Als Joel-Noah Graham in der 57. Minute das 3:0 erzielte, war die Partie bereits deutlich in Richtung der Gäste gekippt. Joshua Szenk verkürzte in der 82. Minute zwar noch auf 1:3, mehr gelang Waldstetten aber nicht. Damit bleibt die Mannschaft bei 47 Punkten und musste einen empfindlichen Rückschlag im Kampf um die Spitze hinnehmen. MTV Stuttgart verbessert sich auf 27 Zähler und sendet im Abstiegskampf ein wichtiges Lebenszeichen.

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In Böblingen reichte dem 1. FC Eislingen ein Tor, um weiter im Rennen um die Spitzenplätze zu bleiben. Die Partie war lange eng und von Vorsicht geprägt, weil beide Mannschaften wussten, wie viel auf dem Spiel stand. Die Entscheidung fiel schließlich in der 70. Minute, als Marco Bühler das 0:1 erzielte und den Gästen damit den entscheidenden Vorteil verschaffte. SV Böblingen fand darauf keine Antwort mehr und musste eine Niederlage hinnehmen, die im gesicherten Mittelfeld schmerzt, aber keine dramatischen Folgen hat. Für 1. FC Eislingen sind diese drei Punkte dagegen hochbedeutsam. Mit nun 47 Punkten bleiben die Gäste mitten im Aufstiegsrennen. Böblingen bleibt bei 38 Punkten und verpasste es, weiter nach oben zu schielen.

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Das direkte Duell im oberen Tabellenbereich hielt, was es versprach. TSV Bernhausen ging in der 35. Minute mit 1:0 in Führung. TSV Köngen reagierte stark und kam noch vor der Pause durch Marvin Durst in der 42. Minute zum 1:1. Damit war das Spiel wieder völlig offen, und beide Mannschaften wussten, dass ein Unentschieden im Titelrennen kaum reichen würde. Die Entscheidung fiel spät und mit voller Wucht. In der 88. Minute traf Dennis Vrljicak zum 1:2 und sorgte dafür, dass TSV Köngen einen gewaltigen Auswärtssieg mitnahm. Mit nun 52 Punkten ist der Aufsteiger erster Verfolger von TSV Ehningen. Bernhausen bleibt bei 48 Punkten und musste im Rennen um ganz oben einen schmerzhaften Dämpfer verkraften.