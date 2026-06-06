Köngen sichert sich die Relegation, Ehningen verliert zum Abschluss

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1. FC Eislingen
verabschiedete sich mit einem starken Heimsieg aus der Saison und machte früh deutlich, dass der Blick nach oben trotz verpasster Relegation bis zuletzt geschärft war. Robin Pauen
traf in der 26. Minute zum 1:0, doch Tobias Hornung
glich in der 39. Minute für TSVgg Plattenhardt
aus. Nach der Pause zog Eislingen
dann davon: Robin Pauen
stellte in der 53. Minute auf 2:1, Max-Julian Hölzli
erhöhte in der 54. Minute auf 3:1, Aykut Durna
legte in der 57. Minute das 4:1 nach. Othniel Boketsu
verkürzte in der 65. Minute noch einmal, ehe Salih Egrlic
in der 90. Minute den 5:2-Endstand besorgte. Plattenhardt
steigt damit ab.
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Was für ein Saisonfinale für TSV Köngen
. Im Wissen, dass es um die Relegation geht, gerieten die Gäste in Stuttgart in ein wildes Spiel, das mehrfach kippte. Yannik Kögler
brachte Köngen
in der 18. Minute in Führung, doch Filip Primorac
glich in der 36. Minute aus. Daniel Henschke
drehte die Partie in der 50. Minute zum 2:1 für den MTV Stuttgart
. Dann übernahm wieder Yannik Kögler
: per Foulelfmeter in der 54. Minute zum 2:2, in der 58. Minute zum 3:2 und in der 90. Minute sogar zum 4:2. Der späte Treffer von Raphael Hahn
in der 90.+3 Minute machte es noch einmal eng, änderte aber nichts mehr. Köngen
ist Zweiter, Stuttgart
abgestiegen.
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Der bereits abgestiegene FV Sontheim/Brenz
setzte zum Abschluss noch einmal ein überraschend starkes Zeichen und gewann in Maichingen
verdient mit 3:1. Bastian Matuschek
traf in der 20. Minute zum 1:0 und legte in der 31. Minute das 2:0 nach. GSV Maichingen
fand lange keinen Zugriff, kam aber durch Dzan Komarica
in der 73. Minute auf 1:2 heran und hoffte kurz auf eine Wendung. Diese Hoffnung hielt nicht lange, denn Jorgo Kentiridis
stellte in der 77. Minute den alten Abstand wieder her. Für Sontheim
war es ein versöhnlicher Schlusspunkt einer ansonsten bitteren Saison, Maichingen
verpasste zum Abschluss einen Sieg und bleibt auf Rang elf.
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Im Derby setzte sich VfL Sindelfingen
mit 4:2 gegen SV Böblingen
durch und beendete die Saison mit einem emotionalen Heimsieg. Arbes Bytyci
traf in der 11. Minute zum 1:0, Tahir Bahadir
erhöhte in der 26. Minute auf 2:0. Noch vor der Pause verkürzte Adrian Körtge Corral
in der 41. Minute auf 1:2. Als Dennis Traub
in der 57. Minute der Ausgleich gelang, schien das Spiel zu kippen. Doch Tahir Bahadir
antwortete nur eine Minute später mit dem 3:2, ehe Gianluca Gamuzza
in der 82. Minute alles klar machte. Sindelfingen
springt damit auf Rang acht, Böblingen
beendet die Runde auf Platz neun.
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Für SC Geislingen
war es ein Sieg mit Wucht und Bedeutung. Gegen den Relegationsanwärter TSGV Waldstetten
drehten die Gastgeber die Partie spät und sicherten sich damit einen enorm wichtigen Abschluss. Zunächst brachte Dominik Pfeifer
die Gäste in der 34. Minute mit 1:0 in Führung. Doch noch vor der Pause glich Lukas Ziegler
in der 45. Minute aus. Lange sah alles nach einem offenen Ende aus, dann schlug Pascal Volk
in der 88. Minute zu und schoss Geislingen
zum 2:1. Für Waldstetten
platzte damit der Traum von Rang zwei, während Geislingen
den Spieltag auf Platz zwölf beendet und sich mit einem emotionalen Sieg aus einer nervösen Schlussphase befreite.
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Der Meister verlor zum Abschluss, aber der Titel blieb unberührt. TSV Ehningen
stand bereits vor dem Anpfiff als Champion fest und unterlag bei SV Waldhausen
mit 0:1. Das Tor des Tages erzielte Timo Kamm
in der 67. Minute. Waldhausen
belohnte sich damit für eine starke Saison und schob sich noch auf 52 Punkte. Für Ehningen
war es ein seltener Dämpfer in einem ansonsten meisterlichen Jahr. Dass die Mannschaft trotz dieser Niederlage Platz eins verteidigte, lag am deutlichen Vorsprung im Torverhältnis gegenüber Köngen
. Waldhausen
darf sich dagegen über einen starken siebten Platz freuen.
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TSV Bad Boll
drehte gegen TV Echterdingen
einen Rückstand und beendete die Saison mit einem Heimsieg. Dabei erwischten die Gäste den besseren Start: Caglar Celiktas
traf in der 14. Minute zum 1:0 für Echterdingen
. Bad Boll
brauchte etwas Zeit, kam aber noch vor der Pause zurück. Felix Strodel
erzielte in der 42. Minute den Ausgleich, ehe Baran Ates
in der 45. Minute die Partie komplett drehte. Nach dem Seitenwechsel verteidigte Bad Boll
diesen Vorsprung souverän und bringt die Saison so mit 52 Punkten zu Ende. Für Echterdingen
ist der Abstieg damit endgültig besiegelt.
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Ausgerechnet im letzten Saisonspiel verpasste TSV Bernhausen den möglichen Sprung auf die Relegationsränge. Gegen FV Spfr Neuhausen unterlagen die Gastgeber mit 0:1 und mussten mit ansehen, wie andere vorbeizogen. Das einzige Tor des Spiels erzielte David Govorušić in der 62. Minute. Bernhausen fand danach keine Antwort mehr und blieb auf 52 Punkten stehen. Damit endet eine lange starke Saison nur auf Rang fünf. Neuhausen dagegen nahm mit diesem Auswärtssieg nicht nur drei Punkte mit, sondern schob sich noch auf Platz zehn. Es war ein nüchterner, aber wirkungsvoller Auftritt der Gäste.
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