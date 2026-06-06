Köngen sichert sich die Relegation, Ehningen verliert zum Abschluss

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 30. und letzten Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2 war der Titel bereits vergeben, doch dahinter und im Keller blieb es bis zum Schlusspfiff hochdramatisch. TSV Ehningen stand schon vor Anpfiff als Meister fest und beendete die Saison trotz Niederlage auf Rang eins. TSV Köngen sicherte sich mit einem wilden Auswärtssieg beim MTV Stuttgart den Relegationsplatz. Im Tabellenkeller stehen nach diesem finalen Spieltag MTV Stuttgart, TSVgg Plattenhardt und FV Sontheim/Brenz als Absteiger fest. Doch selbst jetzt ist nicht alles endgültig beruhigt, weil sich die Zahl der direkten Absteiger durch die Verbandsliga noch erhöhen kann.

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1. FC Eislingen verabschiedete sich mit einem starken Heimsieg aus der Saison und machte früh deutlich, dass der Blick nach oben trotz verpasster Relegation bis zuletzt geschärft war. Robin Pauen traf in der 26. Minute zum 1:0, doch Tobias Hornung glich in der 39. Minute für TSVgg Plattenhardt aus. Nach der Pause zog Eislingen dann davon: Robin Pauen stellte in der 53. Minute auf 2:1, Max-Julian Hölzli erhöhte in der 54. Minute auf 3:1, Aykut Durna legte in der 57. Minute das 4:1 nach. Othniel Boketsu verkürzte in der 65. Minute noch einmal, ehe Salih Egrlic in der 90. Minute den 5:2-Endstand besorgte. Plattenhardt steigt damit ab. ---



Was für ein Saisonfinale für TSV Köngen. Im Wissen, dass es um die Relegation geht, gerieten die Gäste in Stuttgart in ein wildes Spiel, das mehrfach kippte. Yannik Kögler brachte Köngen in der 18. Minute in Führung, doch Filip Primorac glich in der 36. Minute aus. Daniel Henschke drehte die Partie in der 50. Minute zum 2:1 für den MTV Stuttgart. Dann übernahm wieder Yannik Kögler: per Foulelfmeter in der 54. Minute zum 2:2, in der 58. Minute zum 3:2 und in der 90. Minute sogar zum 4:2. Der späte Treffer von Raphael Hahn in der 90.+3 Minute machte es noch einmal eng, änderte aber nichts mehr. Köngen ist Zweiter, Stuttgart abgestiegen. ---



Der bereits abgestiegene FV Sontheim/Brenz setzte zum Abschluss noch einmal ein überraschend starkes Zeichen und gewann in Maichingen verdient mit 3:1. Bastian Matuschek traf in der 20. Minute zum 1:0 und legte in der 31. Minute das 2:0 nach. GSV Maichingen fand lange keinen Zugriff, kam aber durch Dzan Komarica in der 73. Minute auf 1:2 heran und hoffte kurz auf eine Wendung. Diese Hoffnung hielt nicht lange, denn Jorgo Kentiridis stellte in der 77. Minute den alten Abstand wieder her. Für Sontheim war es ein versöhnlicher Schlusspunkt einer ansonsten bitteren Saison, Maichingen verpasste zum Abschluss einen Sieg und bleibt auf Rang elf. ---



Im Derby setzte sich VfL Sindelfingen mit 4:2 gegen SV Böblingen durch und beendete die Saison mit einem emotionalen Heimsieg. Arbes Bytyci traf in der 11. Minute zum 1:0, Tahir Bahadir erhöhte in der 26. Minute auf 2:0. Noch vor der Pause verkürzte Adrian Körtge Corral in der 41. Minute auf 1:2. Als Dennis Traub in der 57. Minute der Ausgleich gelang, schien das Spiel zu kippen. Doch Tahir Bahadir antwortete nur eine Minute später mit dem 3:2, ehe Gianluca Gamuzza in der 82. Minute alles klar machte. Sindelfingen springt damit auf Rang acht, Böblingen beendet die Runde auf Platz neun. ---



Für SC Geislingen war es ein Sieg mit Wucht und Bedeutung. Gegen den Relegationsanwärter TSGV Waldstetten drehten die Gastgeber die Partie spät und sicherten sich damit einen enorm wichtigen Abschluss. Zunächst brachte Dominik Pfeifer die Gäste in der 34. Minute mit 1:0 in Führung. Doch noch vor der Pause glich Lukas Ziegler in der 45. Minute aus. Lange sah alles nach einem offenen Ende aus, dann schlug Pascal Volk in der 88. Minute zu und schoss Geislingen zum 2:1. Für Waldstetten platzte damit der Traum von Rang zwei, während Geislingen den Spieltag auf Platz zwölf beendet und sich mit einem emotionalen Sieg aus einer nervösen Schlussphase befreite. ---



Der Meister verlor zum Abschluss, aber der Titel blieb unberührt. TSV Ehningen stand bereits vor dem Anpfiff als Champion fest und unterlag bei SV Waldhausen mit 0:1. Das Tor des Tages erzielte Timo Kamm in der 67. Minute. Waldhausen belohnte sich damit für eine starke Saison und schob sich noch auf 52 Punkte. Für Ehningen war es ein seltener Dämpfer in einem ansonsten meisterlichen Jahr. Dass die Mannschaft trotz dieser Niederlage Platz eins verteidigte, lag am deutlichen Vorsprung im Torverhältnis gegenüber Köngen. Waldhausen darf sich dagegen über einen starken siebten Platz freuen. ---



TSV Bad Boll drehte gegen TV Echterdingen einen Rückstand und beendete die Saison mit einem Heimsieg. Dabei erwischten die Gäste den besseren Start: Caglar Celiktas traf in der 14. Minute zum 1:0 für Echterdingen. Bad Boll brauchte etwas Zeit, kam aber noch vor der Pause zurück. Felix Strodel erzielte in der 42. Minute den Ausgleich, ehe Baran Ates in der 45. Minute die Partie komplett drehte. Nach dem Seitenwechsel verteidigte Bad Boll diesen Vorsprung souverän und bringt die Saison so mit 52 Punkten zu Ende. Für Echterdingen ist der Abstieg damit endgültig besiegelt. ---

Ausgerechnet im letzten Saisonspiel verpasste TSV Bernhausen den möglichen Sprung auf die Relegationsränge. Gegen FV Spfr Neuhausen unterlagen die Gastgeber mit 0:1 und mussten mit ansehen, wie andere vorbeizogen. Das einzige Tor des Spiels erzielte David Govorušić in der 62. Minute. Bernhausen fand danach keine Antwort mehr und blieb auf 52 Punkten stehen. Damit endet eine lange starke Saison nur auf Rang fünf. Neuhausen dagegen nahm mit diesem Auswärtssieg nicht nur drei Punkte mit, sondern schob sich noch auf Platz zehn. Es war ein nüchterner, aber wirkungsvoller Auftritt der Gäste.