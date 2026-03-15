Köngen setzt sich ab, Ehningen verpasst zweiten Platz

---
Es war ein bitterer Nachmittag für den 1. FC Eislingen, der vor 75 Zuschauern eine empfindliche Heimniederlage hinnehmen musste. Die Weichen für diesen Ausgang wurden bereits in der ersten Halbzeit gestellt, als die Emotionen hochkochten. In der 31. Minute sah Robin Reichert vom 1. FC Eislingen die Rote Karte und schwächte sein Team damit entscheidend. In Unterzahl verlor der Aufstiegsaspirant zunehmend den Zugriff auf die Partie.
Nach dem Seitenwechsel nutzte der GSV Maichingen die numerische Überlegenheit eiskalt aus. Den Auftakt machte Valdrin Demolli, der in der 48. Minute den Treffer zum 0:1 erzielte. Die Verunsicherung bei den Hausherren wuchs, und nur wenig später erhöhte Mirza Vila in der 58. Minute auf 0:2. Den Schlusspunkt unter eine aus Sicht der Eislinger enttäuschende Partie setzte Leandro Orfeo in der Nachspielzeit (90.+2) mit dem Tor zum 0:3-Endstand.
Der Sonntag begann mit einem Paukenschlag. Raphael Hahn
traf schon in der 1. Minute
zum 1:0 und gab dem MTV Stuttgart
sofort die Richtung vor. Gegen einen Gegner aus der Spitzengruppe hielt der Gastgeber die Ordnung und legte durch Lion Janzen
in der 56. Minute
das 2:0 nach. Unter der Leitung von Schiedsrichter Paul Poddig (Öhringen)
holte der MTV damit drei Punkte, die im Tabellenkeller ein kleines Beben auslösen. Stuttgart steht nun bei 17 Punkten
und schöpft neue Hoffnung. TSV Bernhausen
bleibt bei 31 Punkten
und verpasste die Chance, den Druck auf die Spitzengruppe zu erhöhen.
---
Lange sah es nach einem Nachmittag aus, an dem SV Böblingen
überraschen könnte. Anton Lendl
brachte die Gastgeber in der 29. Minute
in Führung. Doch dann kippte das Spiel mit voller Wucht. Noah Ascherl
glich kurz vor der Pause aus (41.
) und legte nach dem Seitenwechsel die Grundlage für einen deutlichen Auswärtssieg. Toni Terell Suddoth
traf zum 1:2 (47.
), danach schlug erneut Noah Ascherl
doppelt zu (54., 57.
), ehe Baran Ates
in der 67. Minute
den Endstand zum 5:1
besorgte. Vor 100 Zuschauern
und unter Schiedsrichter Roman Martens
setzte TSV Bad Boll
damit ein kraftvolles Zeichen und verbesserte sich auf 30 Punkte
. Böblingen bleibt bei 22
.
---
Es war kein rauschendes Spiel, aber eines mit großer Bedeutung. SV Waldhausen
gewann auswärts 1:0
und bewies damit erneut, wie wertvoll auch enge Siege sein können. Das einzige Tor fiel in der 53. Minute
, als Philipp Schiele
einen Foulelfmeter
verwandelte. Schiedsrichter Felix Braun (Kißleg)
leitete die Partie, an deren Ende Waldhausen bei 32 Punkten
steht und sich in der erweiterten Spitzengruppe festsetzt. Für FV Sontheim/Brenz
bleibt die Lage mit 4 Punkten
dagegen düster.
---
Der Spitzenreiter hat geliefert. TSV Köngen
ließ sich vom Druck nicht beirren und gewann gegen den SC Geislingen
mit 2:0
. Simon Prinz
traf in der 21. Minute
zur Führung, Marvin Durst
erhöhte in der 59. Minute
. Vor 200 Zuschauern
und unter Schiedsrichter David Braxmaier
sicherte sich Köngen damit den nächsten kontrollierten Sieg und behauptet mit 39 Punkten
Platz eins. Geislingen bleibt bei 18 Punkten
und damit weiter in einem Bereich, in dem jeder verpasste Zähler schwer wiegt.
---
Sindelfingen erwischte einen Start, der das Spiel schon früh in eine Richtung drückte. Arbes Bytyci
traf in der 3.
, 4.
und 27. Minute
– ein Hattrick, der die Partie praktisch entschied, noch bevor sie richtig atmen konnte. Artan Ademi
erhöhte vor der Pause auf 4:0 (40.
). Nach dem Seitenwechsel verkürzte Aristidis Perhanidis
auf 1:4 (52.
), doch Tobias Kubitzsch
setzte in der 86. Minute
den Schlusspunkt zum 5:1
. Schiedsrichterin Annika Depfenhart
sah eine klare Angelegenheit. VfL Sindelfingen
klettert damit auf 28 Punkte
, während TSVgg Plattenhardt
bei 20 Punkten
stehen bleibt.
---
Für TSV Ehningen
war es ein schmerzhafter Rückschlag. Gegen den TV Echterdingen
geriet die Mannschaft früh unter Druck und fand darauf keine vollständige Antwort. Steffen Schmidt
traf in der 7.
und 15. Minute
doppelt und stellte die Partie damit früh auf die Seite der Gäste. Maurice Dreher
verkürzte in der 33. Minute
auf 1:2, mehr gelang Ehningen aber nicht mehr. Unter der Leitung von Schiedsrichterin Ada Cavas
verlor Ehningen ein Spiel, das im Aufstiegsrennen weh tut. Die Gastgeber bleiben bei 32 Punkten
, Echterdingen verbessert sich auf 21
und verschafft sich im unteren Tabellendrittel Luft.
---
Es war ein knapper, intensiver Sieg für TSGV Waldstetten, aber einer mit großem Wert. Melih Furkan Zenen traf in der 32. Minute zum 1:0 und sicherte seiner Mannschaft damit drei Punkte. In der Schlussphase sah Krystian Rudnicki vom FV Spfr Neuhausen in der 84. Minute die Rote Karte. Schiedsrichter Fabio Grillo (Ulm) leitete eine Partie, in der Waldstetten mit kühlem Kopf den Vorsprung verteidigte. Mit nun 35 Punkten bleibt Waldstetten erster Verfolger von Köngen. Neuhausen bleibt bei 20 Punkten.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________