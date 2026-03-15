Köngen setzt sich ab, Ehningen verpasst zweiten Platz

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 18. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2 haben die Sonntagsspiele das Tabellenbild weiter geschärft. TSV Köngen verteidigte mit einem 2:0 gegen den SC Geislingen die Spitze und steht nun bei 39 Punkten. Dahinter bleibt TSGV Waldstetten nach dem 1:0 gegen den FV Spfr Neuhausen mit 35 Punkten der erste Verfolger. Für TSV Ehningen wurde der Sonntag dagegen bitter: Das 1:2 gegen den TV Echterdingen kostete im Rennen um ganz vorne wertvollen Boden. Unten verschaffte sich MTV Stuttgart mit dem 2:0 gegen TSV Bernhausen neue Hoffnung, während FV Sontheim/Brenz nach dem 0:1 gegen SV Waldhausen weiter tief im Keller steckt.

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Es war ein bitterer Nachmittag für den 1. FC Eislingen, der vor 75 Zuschauern eine empfindliche Heimniederlage hinnehmen musste. Die Weichen für diesen Ausgang wurden bereits in der ersten Halbzeit gestellt, als die Emotionen hochkochten. In der 31. Minute sah Robin Reichert vom 1. FC Eislingen die Rote Karte und schwächte sein Team damit entscheidend. In Unterzahl verlor der Aufstiegsaspirant zunehmend den Zugriff auf die Partie. Nach dem Seitenwechsel nutzte der GSV Maichingen die numerische Überlegenheit eiskalt aus. Den Auftakt machte Valdrin Demolli, der in der 48. Minute den Treffer zum 0:1 erzielte. Die Verunsicherung bei den Hausherren wuchs, und nur wenig später erhöhte Mirza Vila in der 58. Minute auf 0:2. Den Schlusspunkt unter eine aus Sicht der Eislinger enttäuschende Partie setzte Leandro Orfeo in der Nachspielzeit (90.+2) mit dem Tor zum 0:3-Endstand.

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Der Sonntag begann mit einem Paukenschlag. Raphael Hahn traf schon in der 1. Minute zum 1:0 und gab dem MTV Stuttgart sofort die Richtung vor. Gegen einen Gegner aus der Spitzengruppe hielt der Gastgeber die Ordnung und legte durch Lion Janzen in der 56. Minute das 2:0 nach. Unter der Leitung von Schiedsrichter Paul Poddig (Öhringen) holte der MTV damit drei Punkte, die im Tabellenkeller ein kleines Beben auslösen. Stuttgart steht nun bei 17 Punkten und schöpft neue Hoffnung. TSV Bernhausen bleibt bei 31 Punkten und verpasste die Chance, den Druck auf die Spitzengruppe zu erhöhen. Der Sonntag begann mit einem Paukenschlag. Raphael Hahn traf schon in der 1. Minute zum 1:0 und gab dem MTV Stuttgart sofort die Richtung vor. Gegen einen Gegner aus der Spitzengruppe hielt der Gastgeber die Ordnung und legte durch Lion Janzen in der 56. Minute das 2:0 nach. Unter der Leitung von Schiedsrichter Paul Poddig (Öhringen) holte der MTV damit drei Punkte, die im Tabellenkeller ein kleines Beben auslösen. Stuttgart steht nun bei 17 Punkten und schöpft neue Hoffnung. TSV Bernhausen bleibt bei 31 Punkten und verpasste die Chance, den Druck auf die Spitzengruppe zu erhöhen. ---



Lange sah es nach einem Nachmittag aus, an dem SV Böblingen überraschen könnte. Anton Lendl brachte die Gastgeber in der 29. Minute in Führung. Doch dann kippte das Spiel mit voller Wucht. Noah Ascherl glich kurz vor der Pause aus (41.) und legte nach dem Seitenwechsel die Grundlage für einen deutlichen Auswärtssieg. Toni Terell Suddoth traf zum 1:2 (47.), danach schlug erneut Noah Ascherl doppelt zu (54., 57.), ehe Baran Ates in der 67. Minute den Endstand zum 5:1 besorgte. Vor 100 Zuschauern und unter Schiedsrichter Roman Martens setzte TSV Bad Boll damit ein kraftvolles Zeichen und verbesserte sich auf 30 Punkte. Böblingen bleibt bei 22. Lange sah es nach einem Nachmittag aus, an dem SV Böblingen überraschen könnte. Anton Lendl brachte die Gastgeber in der 29. Minute in Führung. Doch dann kippte das Spiel mit voller Wucht. Noah Ascherl glich kurz vor der Pause aus (41.) und legte nach dem Seitenwechsel die Grundlage für einen deutlichen Auswärtssieg. Toni Terell Suddoth traf zum 1:2 (47.), danach schlug erneut Noah Ascherl doppelt zu (54., 57.), ehe Baran Ates in der 67. Minute den Endstand zum 5:1 besorgte. Vor 100 Zuschauern und unter Schiedsrichter Roman Martens setzte TSV Bad Boll damit ein kraftvolles Zeichen und verbesserte sich auf 30 Punkte. Böblingen bleibt bei 22. ---



Es war kein rauschendes Spiel, aber eines mit großer Bedeutung. SV Waldhausen gewann auswärts 1:0 und bewies damit erneut, wie wertvoll auch enge Siege sein können. Das einzige Tor fiel in der 53. Minute, als Philipp Schiele einen Foulelfmeter verwandelte. Schiedsrichter Felix Braun (Kißleg) leitete die Partie, an deren Ende Waldhausen bei 32 Punkten steht und sich in der erweiterten Spitzengruppe festsetzt. Für FV Sontheim/Brenz bleibt die Lage mit 4 Punkten dagegen düster. Es war kein rauschendes Spiel, aber eines mit großer Bedeutung. SV Waldhausen gewann auswärts 1:0 und bewies damit erneut, wie wertvoll auch enge Siege sein können. Das einzige Tor fiel in der 53. Minute, als Philipp Schiele einen Foulelfmeter verwandelte. Schiedsrichter Felix Braun (Kißleg) leitete die Partie, an deren Ende Waldhausen bei 32 Punkten steht und sich in der erweiterten Spitzengruppe festsetzt. Für FV Sontheim/Brenz bleibt die Lage mit 4 Punkten dagegen düster. ---



Der Spitzenreiter hat geliefert. TSV Köngen ließ sich vom Druck nicht beirren und gewann gegen den SC Geislingen mit 2:0. Simon Prinz traf in der 21. Minute zur Führung, Marvin Durst erhöhte in der 59. Minute. Vor 200 Zuschauern und unter Schiedsrichter David Braxmaier sicherte sich Köngen damit den nächsten kontrollierten Sieg und behauptet mit 39 Punkten Platz eins. Geislingen bleibt bei 18 Punkten und damit weiter in einem Bereich, in dem jeder verpasste Zähler schwer wiegt. Der Spitzenreiter hat geliefert. TSV Köngen ließ sich vom Druck nicht beirren und gewann gegen den SC Geislingen mit 2:0. Simon Prinz traf in der 21. Minute zur Führung, Marvin Durst erhöhte in der 59. Minute. Vor 200 Zuschauern und unter Schiedsrichter David Braxmaier sicherte sich Köngen damit den nächsten kontrollierten Sieg und behauptet mit 39 Punkten Platz eins. Geislingen bleibt bei 18 Punkten und damit weiter in einem Bereich, in dem jeder verpasste Zähler schwer wiegt. ---



Sindelfingen erwischte einen Start, der das Spiel schon früh in eine Richtung drückte. Arbes Bytyci traf in der 3., 4. und 27. Minute – ein Hattrick, der die Partie praktisch entschied, noch bevor sie richtig atmen konnte. Artan Ademi erhöhte vor der Pause auf 4:0 (40.). Nach dem Seitenwechsel verkürzte Aristidis Perhanidis auf 1:4 (52.), doch Tobias Kubitzsch setzte in der 86. Minute den Schlusspunkt zum 5:1. Schiedsrichterin Annika Depfenhart sah eine klare Angelegenheit. VfL Sindelfingen klettert damit auf 28 Punkte, während TSVgg Plattenhardt bei 20 Punkten stehen bleibt. Sindelfingen erwischte einen Start, der das Spiel schon früh in eine Richtung drückte. Arbes Bytyci traf in der 3., 4. und 27. Minute – ein Hattrick, der die Partie praktisch entschied, noch bevor sie richtig atmen konnte. Artan Ademi erhöhte vor der Pause auf 4:0 (40.). Nach dem Seitenwechsel verkürzte Aristidis Perhanidis auf 1:4 (52.), doch Tobias Kubitzsch setzte in der 86. Minute den Schlusspunkt zum 5:1. Schiedsrichterin Annika Depfenhart sah eine klare Angelegenheit. VfL Sindelfingen klettert damit auf 28 Punkte, während TSVgg Plattenhardt bei 20 Punkten stehen bleibt. ---



Für TSV Ehningen war es ein schmerzhafter Rückschlag. Gegen den TV Echterdingen geriet die Mannschaft früh unter Druck und fand darauf keine vollständige Antwort. Steffen Schmidt traf in der 7. und 15. Minute doppelt und stellte die Partie damit früh auf die Seite der Gäste. Maurice Dreher verkürzte in der 33. Minute auf 1:2, mehr gelang Ehningen aber nicht mehr. Unter der Leitung von Schiedsrichterin Ada Cavas verlor Ehningen ein Spiel, das im Aufstiegsrennen weh tut. Die Gastgeber bleiben bei 32 Punkten, Echterdingen verbessert sich auf 21 und verschafft sich im unteren Tabellendrittel Luft. Für TSV Ehningen war es ein schmerzhafter Rückschlag. Gegen den TV Echterdingen geriet die Mannschaft früh unter Druck und fand darauf keine vollständige Antwort. Steffen Schmidt traf in der 7. und 15. Minute doppelt und stellte die Partie damit früh auf die Seite der Gäste. Maurice Dreher verkürzte in der 33. Minute auf 1:2, mehr gelang Ehningen aber nicht mehr. Unter der Leitung von Schiedsrichterin Ada Cavas verlor Ehningen ein Spiel, das im Aufstiegsrennen weh tut. Die Gastgeber bleiben bei 32 Punkten, Echterdingen verbessert sich auf 21 und verschafft sich im unteren Tabellendrittel Luft. ---



Es war ein knapper, intensiver Sieg für TSGV Waldstetten, aber einer mit großem Wert. Melih Furkan Zenen traf in der 32. Minute zum 1:0 und sicherte seiner Mannschaft damit drei Punkte. In der Schlussphase sah Krystian Rudnicki vom FV Spfr Neuhausen in der 84. Minute die Rote Karte. Schiedsrichter Fabio Grillo (Ulm) leitete eine Partie, in der Waldstetten mit kühlem Kopf den Vorsprung verteidigte. Mit nun 35 Punkten bleibt Waldstetten erster Verfolger von Köngen. Neuhausen bleibt bei 20 Punkten.