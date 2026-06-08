Köngen holt sich die Vizemeisterschaft in der Landesliga Staffel 2

Ein grandioses Jahr findet am 30. Spieltag seinen verdienten Abschluss. Mit einem 3:4-Auswärtssieg beim MTV Stuttgart sichert sich der TSV Köngen die Vizemeisterschaft in der Landesliga.
Auf diese herausragende Leistung kann die gesamte Mannschaft und unser Verein stolz sein. Über die gesamte Saison hinweg hat das Team großen Einsatz, Zusammenhalt und Qualität gezeigt und sich damit diesen Erfolg verdient.
Die bereits abgestiegenen Gastgeber aus Stuttgart erwiesen sich dabei wie erwartet als äußerst unangenehmer Gegner. Vor dieser Mannschaft muss man den Hut ziehen, denn sie machte es unserem Team über die gesamte Spielzeit hinweg enorm schwer, die drei Punkte mitzunehmen.
Den Unterschied machte heute Yannik Kögler. Mit vier Treffern hatte er entscheidenden Anteil am Auswärtssieg und krönte damit seine starke Leistung.
Heute wird die Vizemeisterschaft noch gebührend gefeiert, bevor ab morgen der volle Fokus auf das anstehende Relegationsspiel gerichtet wird. Gegner ist der FV Rot-Weiß Weiler, der sich in der Landesliga Staffel 4 den zweiten Tabellenplatz sichern konnte.
Die Begegnung wird am kommenden Mittwoch in Ratzenried ausgetragen.
Ein starker Schlusspunkt unter eine beeindruckende Saison – jetzt gilt es, in der Relegation die nächsten Schritte zu gehen. 💚🤍💪⚽🏆
Auf geht’s, Köngen!
#fuchsgrubenkicker
#landesliga
#gemeinsamunschlagbar
#einmalgrünweissimmergrünweiss