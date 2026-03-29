 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

Kölschhausen festigt dritten Rang

Teaser KLA WETZLAR: +++ Etliche Duelle direkter Tabellennachbarn in der Fußball-A-Liga: Der SV Kölschhausen hält sich Büblingshausen II vom Leib, während Eintracht Wetzlar ein 2:0 nicht ins Ziel bringt +++

von Redaktion · Heute, 20:20 Uhr · 0 Leser
Der SV Kölschhausen um die Torschützen Miguel Noriega (l.) und Hannes Köhler (M.) mischt weiter ganz oben mit. (Archivfoto) © Peter Bayer
Der SV Kölschhausen um die Torschützen Miguel Noriega (l.) und Hannes Köhler (M.) mischt weiter ganz oben mit. (Archivfoto) © Peter Bayer

Verlinkte Inhalte

KLA Wetzlar
Ein. Wetzlar
VfB Aßlar
FC Cleeberg II
SG Waldsolms II

Wetzlar. In der Wetzlarer Fußball-A-Liga standen am Wochenende mehrere Duelle direkter Tabellennachbarn an: Der SV Kölschhausen setzte sich dabei im Rennen um Rang drei gegen den RSV Büblingshausen II durch, während Eintracht Wetzlar gegen den FC Cleeberg II trotz 2:0-Führung Punkte im Abstiegskampf liegen ließ.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.