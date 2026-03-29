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Ligabericht
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Kölschhausen festigt dritten Rang
Teaser KLA WETZLAR: +++ Etliche Duelle direkter Tabellennachbarn in der Fußball-A-Liga: Der SV Kölschhausen hält sich Büblingshausen II vom Leib, während Eintracht Wetzlar ein 2:0 nicht ins Ziel bringt +++
Wetzlar. In der Wetzlarer Fußball-A-Liga standen am Wochenende mehrere Duelle direkter Tabellennachbarn an: Der SV Kölschhausen setzte sich dabei im Rennen um Rang drei gegen den RSV Büblingshausen II durch, während Eintracht Wetzlar gegen den FC Cleeberg II trotz 2:0-Führung Punkte im Abstiegskampf liegen ließ.