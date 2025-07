„Kölsche Rakete“ zündet im Emsland – Meppen holt Oliver Issa Schmitt

„Oliver passt perfekt in unser Anforderungsprofil. Er kann auf allen drei Offensivpositionen spielen und fühlt sich speziell auf den Außenbahnen wohl“, sagte Olufemi Smith, Sportlicher Leiter des SV Meppen. „Zudem hat er bei seinen bisherigen Stationen nachgewiesen, dass er seinen Teams auch mit Scorerpunkten weiterhelfen kann. Wir haben schnell gemerkt, wie sehr Oliver dafür brennt, mit dem SV Meppen erfolgreich zu sein.“

Schmitt selbst zeigte sich ebenfalls überzeugt vom Wechsel: „Die Gespräche mit dem SV Meppen waren von Anfang an sehr positiv und sehr ehrlich. Wir haben schnell gemerkt, dass unsere jeweiligen Ziele perfekt zueinander passen“, so der Neuzugang. „Deswegen freue ich mich schon sehr auf das erste Heimspiel in der Hänsch-Arena und will so schnell wie möglich die Fans und die Stadt kennenlernen. Wir sind der größte Verein in der Liga und werden das auch auf dem Platz zeigen.“