Kölns Shooting-Star Damian Downs bringt Schweinfurt kein Glück

"Bei unserem gestrigen Heimspiel gegen Schwaben Augsburg hatten wir einen ganz besonderen Gast: Damion Downs! Damion, der in Werneck geboren ist und bei uns in der Jugend gespielt hat, ist über den FC Ingolstadt beim 1. FC Köln gelandet und spielt dort nun in der 2. Bundesliga! Wir sind sehr stolz auf dich! Er stattete uns einen Besuch ab und brachte ein tolles Geschenk mit – sein persönliches Trikot vom 1. FC Köln!", posteten die Schnüdel stolz über ihre Social Media-Kanäle.



Downs hatte die Länderspielpause genutzt und in seiner unterfränkischen Heimat vorbeigeschaut. Der 1,92 Meter große Sturmhüne zählt zu den Entdeckungen schlechthin in dieser Saison bei den Geißböcken. In 22 Einsätzen hat er bereits neun Treffer erzielt und sich so in den Fokus verschiedener Bundesligisten gespielt. Mit dem "Effzeh" peilt er ohnehin die Rückkehr ins Oberhaus an. Gegenüber der Bild-Zeitung lobte FC-Coach Gerhard Struber den ehemaligen Schweinfurter: "Damion ist ein Spieler, der letzte Saison als Nachwuchsspieler hin und wieder mal reingeschnuppert hat in die erste Mannschaft und sich jetzt dort zu einem Stammspieler entwickelt hat, der Tore schießt und immer wieder konstant Leistung bringt."