Köln Trabzonspor vermeldet zwei Neuzugänge für die Rückrunde

Köln Trabzonspor hat kurz nach dem Ende der Hinrunde die ersten personellen Weichen für die Rückrunde der Saison 2025/26 gestellt. Der Verein gab die Verpflichtungen von Isni Idrizi und Ali Akpinar bekannt.

Isni Idrizi, auch unter dem Spitznamen LABOMBA bekannt, wechselt vom SV Gremberg Humboldt zur KTS. Der 27-Jährige gehörte zu den Wunschspielern von Cheftrainer Ergün Ünlü. Idrizi ist als Stürmer eingeplant und spielte zuletzt für den SV Gremberg Humboldt. In der Mitteilung hebt der Verein insbesondere seinen rechten Fuß und seinen Torabschluss hervor.

Ebenfalls neu im Kader ist Ali Akpinar. Der 27-Jährige kehrt nach Angaben des Vereins als „verlorener Sohn“ zu Köln Trabzonspor zurück und kommt von Ditib Chorweiler. Auch Akpinar war ein ausdrücklicher Wunschspieler von Cheftrainer Ergün Ünlü. Der Offensivspieler wird für seine Spielintelligenz und seinen Torabschluss beschrieben.