Köln setzt sich an der Spitze ab, Bochum gewinnt das Kellerduell

Eine Vorentscheidung im Meisterschaftskampf wird es jedem Fall nicht, dafür geht es oben noch viel zu eng zu. Dennoch könnte Tabellenführer Fortuna Köln bei RW Oberhausen ein echtes Ausrufezeichen setzen und einen der heißesten Verfolger etwas abschütteln. Der FC Gütersloh ist unterdessen zum Zuschauen verdammt. Das Spiel des FCG gegen den Bonner SC ist witterungsbedingt abgesagt. Damit wartet Bonn weiter auf das erste Pflichtspiel im neuen Jahr.
Auch der Abstiegskampf verspricht einmal mehr reichlich Spannung, wofür insbesondere die SSVg Velbert verantwortlich sein könnte. Nach der langen Durststrecke zu Saisonbeginn kommt der Aufsteiger allmählich besser in den Rhythmus und kann den immer besseren Eindruck gegen die schwach in die Rückrunde gestartete Borussia Mönchengladbach fortsetzen. Parallel wird der der Wuppertaler SV versuchen, wieder aus der kritischen Zone zu entfliehen. In das Heimspiel gegen Borussia Dortmund II geht der WSV jedoch als leichter Außenseiter.
Das Spiel zwischen Lotto und Schalke wurde wegen Unbespielbarkeit des Rasenplatzes abgesagt: "Es hat sich herausgestellt, dass der Rasen an vielen Stellen noch zu tief gefroren ist, sodass das Schmelzwasser nicht abfließen und zusammen mit dem oberflächlichen Schnee eine zu große Verletzungsgefahr birgt", geben die Sportfreunde bekannt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.
RW Oberhausen – SC Fortuna Köln 1:3
RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Michel Niemeyer (86. Pierre Fassnacht), Drew Murray, Eric Gueye, Luca Schlax (78. Alexander Mühling), Matona-Glody Ngyombo, Lucas Halangk (78. Simon Ludwig), Burinyuy Nyuydine, Seok-ju Hong, Timur Kesim (78. Moritz Stoppelkamp), Tim Krohn (73. Elias Demirarslan) - Trainer: Sebastian Gunkel
SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, Seymour Fünger, David Haider, Vleron Statovci, Rafael Garcia (61. Kevin Brechmann), Nico Thier (73. Luca Majetic), Georg Strauch (86. Dejan Galjen), Adrian Stanilewicz, Enzo Wirtz (86. Jonas Michelbrink), Hamadi Al Ghaddioui (73. Timo Bornemann) - Trainer: Matthias Mink
Schiedsrichter: Henry Schröder (Hiddesen)
Tore: 0:1 Adrian Stanilewicz (6.), 0:2 Hamadi Al Ghaddioui (15.), 0:3 Timo Bornemann (74.), 1:3 Matona-Glody Ngyombo (90.)
1. FC Bocholt – Fortuna Düsseldorf II 0:3
1. FC Bocholt: Paul Grave, Dawyn-Paul Donner, Julian Riedel, Jeff Mensah, Jonas Carls, Johannes Dörfler, Maximilian Adamski, Marvin Lorch, Stipe Batarilo, Arnold Budimbu, Nazzareno Ciccarelli - Trainer: René Lewejohann
Fortuna Düsseldorf II: Milán Czakó, Tom Barth, Ben Eze, Noah Egouli, Kaden Amaniampong, David Savic, Simon Vu (90. Leonard Brodersen), Deniz Bindemann (90. Moritz Montag), Mechak Quiala-Tito (58. Maksym Len), Lennart Garlipp (90. Si-woo Yang), Karim Affo (58. Leo Mirgartz) - Trainer: Jens Langeneke
Tore: 0:1 Mechak Quiala-Tito (9.), 0:2 Deniz Bindemann (78.), 0:3 Deniz Bindemann (89.)
Wuppertaler SV – Borussia Dortmund II 2:2
Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Levin Müller (77. Salmin Rebronja), Subaru Nishimura, Aldin Dervisevic, Toshiaki Miyamoto, Celal Aydogan (71. Amin Bouzraa), Dominic Duncan, Marko Stojanovic, Cenk Durgun, Vincent Schaub (84. Noah Heim), Josue Santo (71. Dildar Atmaca) - Trainer: Mike Wunderlich
Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Elias Benkara, Leroy Kwadwo (71. Ismael Mansaray), Mario Pejazic, Michael Eberwein, Danylo Krevsun, Ayman Azhil, Nick Cherny (84. Kevin Mutove), Babis Drakas, Ousmane Diallo (53. Taycan Etcibasi), Kevin Mutove - Trainer: Daniel Rios
Schiedsrichter: Davide Zeisberg (Solingen) - Zuschauer: 1973
Tore: 1:0 Vincent Schaub (8.), 1:1 Michael Eberwein (25.), 1:2 Nick Cherny (41.), 2:2 Ousmane Diallo (47. Eigentor)
VfL Bochum II – SV Rödinghausen 2:0
VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Daniel Hülsenbusch, Owono-Darnell Keumo, Kacper Koscierski, Dominic Volkmer, Lars Holtkamp, Niklas Jahn, Romario Rösch, Luis Hartwig, Alessandro Crimaldi, Louis Köster - Trainer: Heiko Butscher
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Viktor Miftaraj, Manuel Reutter, Maxim Gresler, Mattis Rohlfing, Paterson Chato, Simon Breuer, Moritz Brasas, Eduard Probst, Davis Asante - Trainer: Lars Fleischer
Tore: 1:0 Niklas Jahn (15.), 2:0 Luis Hartwig (59.)
22. Spieltag
13.02.26 SC Wiedenbrück - Sportfreunde Siegen
13.02.26 Bonner SC - Fortuna Düsseldorf II
13.02.26 SC Fortuna Köln - FC Gütersloh
13.02.26 SSVg Velbert - RW Oberhausen
14.02.26 SV Rödinghausen - Borussia Mönchengladbach II
14.02.26 1. FC Köln II - Sportfreunde Lotte
15.02.26 SC Paderborn 07 II - 1. FC Bocholt
15.02.26 Borussia Dortmund II - VfL Bochum II
15.02.26 FC Schalke 04 II - Wuppertaler SV
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: