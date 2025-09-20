 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Siegen grüßt von der Spitze.
Siegen grüßt von der Spitze. – Foto: Marco Bader

Köln mit Kantersieg gegen Velbert, Siegen bleibt oben

Regionalliga West: Große Spieltagskonferenz am Samstag. Der furiose Lauf der Sportfreunde Siegen nimmt noch kein Ende, RW Oberhausen scheint aus dem anfänglichen Sumpf herausgekommen zu sein, der 1. FC Bocholt läuft hinter den Erwartungen hinterher.

Seit vier Spielen ungeschlagen, davon die vergangenen beiden Partien gewonnen, RW Oberhausen scheint sich mit Anlaufschwierigkeiten wieder gefunden zu haben. Und noch sind die Top-Plätze nicht weit enteilt. Mit einem Sieg gegen die U21 des 1. FC Köln könnten die Kleeblätter das nächste Ausrufezeichen setzen. Oben weiter enteilen können unterdessen die Sportfreunde Siegen, die als ligaweit einziges Team noch keine Niederlage einstecken mussten und diese Serie gegen einen strauchelnden Wuppertaler SV fortsetzen können. Die Bergischen Löwen gerieten bei einem 1:6 gegen die U21 des SC Paderborn jüngst unter die Räder. Der 1. FC Bocholt versucht nach inzwischen fünf Spielen ohne Sieg wieder einen Sprung im Tableau zu machen, die Aufsteiger um die SSVg Velbert und den Bonner SC hoffen auf einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

_____

So läuft der 9. Spieltag der Regionalliga West

Liveticker: 1. FC Bocholt - SC Wiedenbrück

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
4
1
Abpfiff

1. FC Bocholt – Sportfreunde Lotte 4:1
1. FC Bocholt: Lucas Fox, Philipp Hanke, Julian Riedel, Johannes Dörfler, Jeff Mensah, Jonas Carls, Jan Holldack, Nicolas Hirschberger, Marvin Lorch, Stipe Batarilo, Arnold Budimbu - Trainer: Gabriele Di Benedetto
Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Luca Kerkemeyer, Fabian Rüth, Jonas Kehl, Franko Uzelac, Kamer Krasniqi, Dino Bajric, Shkrep Stublla, Leon Demaj, Nazzareno Ciccarelli, Isaak Nwachukwu - Trainer: Fabian Lübbers
Schiedsrichter: Ivan Mrkalj
Tore: 1:0 Marvin Lorch (32.), 2:0 Arnold Budimbu (41. Foulelfmeter), 3:0 Jan Holldack (64.), 3:1 Franko Uzelac (76.), 4:1 Arnold Budimbu (78. Foulelfmeter)
Besondere Vorkommnisse: Nicolas Hirschberger (1. FC Bocholt) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Laurenz Beckemeyer (86.).

_____

Liveticker: Borussia Mönchengladbach U23 - SC Wiedenbrück

Heute, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
1
1
Abpfiff

Borussia Mönchengladbach II – SC Wiedenbrück 1:1
Borussia Mönchengladbach II: Tiago Pereira Cardoso, Julian Korb, Yassir Atty, Lion Schweers, Tyler Meiser, Veit Stange, Nico Vidic (90. Justin Adozi), Kilian Sauck (79. Antonio Jozanovic), Josiah Uwakhonye, Yannick Michaelis (90. Kemal Cirpan), Jan Urbich - Trainer: Eugen Polanski - Trainer: Sascha Eickel
SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher, Christian Stabenau, Joel Udelhoven, Nikola Aracic, Daniel Sanchez Ruiz Diaz (46. Timo Kondziella), Benjamin Friesen (90. Matvey Obolkin), Vigo Wernet (69. Joschka Kroll), Fabio Riedl, Konstantin Gerhardt, Marlon Lakämper, Dimitrios Touratzidis (74. Saban Kaptan) - Trainer: Sascha Mölders
Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski
Tore: 0:1 Konstantin Gerhardt (5.), 1:1 Lion Schweers (12.)

_____

Liveticker: VfL Bochum U21 - SC Paderborn U21

Heute, 14:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
2
2
Abpfiff

VfL Bochum II – SC Paderborn 07 II 2:2
VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Daniel Hülsenbusch (46. Henri Matter), Jamil Najjar, Jaden Korzynietz (46. Jonathan Akaegbobi), Colin Kleine-Bekel, Lars Holtkamp, Benjamin Dreca (46. Nicolas Abdat), Niklas Jahn (76. Lirim Jashari), Ben Heuser, Luis Hartwig (83. Lennart Koerdt), Farid Alfa-Ruprecht - Trainer: Heiko Butscher
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, David Stamm (79. Arne Zajaczek), Tim Böhmer (73. Anton Bäuerle), Luis Flörke, Kerem Yalcin, Niklas Mohr (73. Max Ritter), Julius Bugenhagen (73. Lenny Hennig), Medin Kojic, Bennit Bröger (79. Georg Ermolaev), Kevin Gleissner, Marco Wörner - Trainer: Thomas Bertels
Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop) - Zuschauer: 303
Tore: 0:1 Medin Kojic (2.), 0:2 David Stamm (24.), 1:2 Lars Holtkamp (67.), 2:2 Farid Alfa-Ruprecht (85.)

_____

Liveticker: Wuppertaler SV - SF Siegen

Heute, 14:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
1
1
Abpfiff

Wuppertaler SV – Sportfreunde Siegen 1:1
Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Levin Müller, Aldin Dervisevic, Salmin Rebronja, Toshiaki Miyamoto, Hans-Juraj Hartmann (46. Kilian Bielitza), Celal Aydogan (61. Jeff-Denis Fehr), Alessio Arambasic (46. Dominic Duncan), Daiki Kamo (78. Ronay Arabaci), Fritz Kleiner, Amin Bouzraa (61. Vincent Schaub) - Trainer: Sebastian Tyrała
Sportfreunde Siegen: Justin Ospelt, Florian Mayer, David Kammerbauer, Jan-Luca Rumpf, Malik Hodroj, Derrick Kyere (62. Cagatay Kader), Dennis Brock, Hamza Saghiri, Ömer Tokac (62. Arif Güclü), Josue Santo (62. Shaibou Oubeyapwa), Dustin Willms (81. Leon Pursian) - Trainer: Thorsten Nehrbauer
Schiedsrichter: Jörn Schäfer - Zuschauer: 2006
Tore: 0:1 Dustin Willms (29. Foulelfmeter), 1:1 Fritz Kleiner (85.)

_____

Liveticker: Fortuna Köln - SSVg Velbert

Heute, 14:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
5
0
Abpfiff

SC Fortuna Köln – SSVg Velbert 5:0
SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer (46. Younes Derbali), Robin Afamefuna, David Haider, Tom Geerkens, Rafael Garcia, Nico Thier (46. Luca Majetic), Georg Strauch, Jonas Michelbrink, Enzo Wirtz (59. Timo Bornemann), Hamadi Al Ghaddioui (59. Kian Hekmat) - Trainer: Matthias Mink - Trainer: Martin Grund - Trainer: Hamdi Dahmani
SSVg Velbert: Marcel Lenz, Felix Herzenbruch (69. Baran Seker), Jonas Büchte, Arlind Mimini, Max Machtemes (69. Kilian-Joel Wagenaar), Timo Mehlich, Ismail Remmo, David Glavas (27. Luis Plath), Beyhan Ametov (85. Haruto Idoguchi), Benjamin Hemcke, Calvin Marion Mockschan (69. Valon Zhushi) - Trainer: Niklas Bonnekessel - Trainer: Ismail Jaroui
Schiedsrichter: Jonas Fischbach (Freudenberg) - Zuschauer: 2300
Tore: 1:0 Rafael Garcia (14.), 2:0 Hamadi Al Ghaddioui (31.), 3:0 Hamadi Al Ghaddioui (33.), 4:0 Hamadi Al Ghaddioui (45.+4), 5:0 Rafael Garcia (60.)
Gelb-Rot: Marcel Lenz (26./SSVg Velbert/)

_____

Liveticker: Bonner SC - SV Rödinghausen

Heute, 14:00 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
1
0
Abpfiff

Bonner SC – SV Rödinghausen 1:0
Bonner SC: Kevin Birk, Markus Wipperfürth, Adis Omerbasic, Massaman Keita, Marcel Damaschek, Maximilian Pommer, Tobias Peitz, Haris Mesic, Jonas Berg, Yannik Schlößer, Lucas Cueto - Trainer: Björn Mehnert
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Leon Tia, Mattis Rohlfing, Paterson Chato, Allan Firmino Dantas, Marius Bauer, Leonard Köhler, Julian Schwermann, Simon Breuer, Eduard Probst - Trainer: Dennis da Silva Félix
Schiedsrichter: Davide Zeisberg (Solingen)
Tore: 1:0 Massaman Keita (62.)

_____

FC Gütersloh - FC Schalke 04 U23

Heute, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
1
3
Abpfiff

FC Gütersloh – FC Schalke 04 II 1:3
FC Gütersloh: Tim Matuschewsky, Justus Henke, David Winke, Fynn Arkenberg (87. Leo Weichert), Aleksandar Kandic (46. Niklas Frese), Patrik Twardzik, Erik Lanfer, Björn Rother, Jan-Lukas Liehr (76. Len Wilkesmann), Sandro Reyes (76. Lennard Rolf), Julius Langfeld (46. Luis Frieling) - Trainer: Julian Hesse
FC Schalke 04 II: Luca Podlech, Magnus Rösner, Tim-Justin Dietrich, Max Hauswirth (62. Bojan Potnar), Max Lamby, Yassin Ben Balla, Paul Pöpperl, Andri Buzolli (67. Edion Gashi), Ayman Gulasi (67. In-gyom Jung), Jakob Sachse (86. Vincenzo Onofrietti), Gerrit Wegkamp (62. Linus Weik) - Trainer: Jakob Fimpel
Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis (Castrop-Rauxel)
Tore: 0:1 Ayman Gulasi (2.), 0:2 Jakob Sachse (15.), 0:3 Jakob Sachse (35.), 1:3 Justus Henke (64.)

_____

RW Oberhausen - 1. FC Köln U21

Heute, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
1
2
Abpfiff

RW Oberhausen – 1. FC Köln II 1:2
RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Nico Klaß, Michel Niemeyer, Drew Murray (79. Simon Ludwig), Eric Babacar Gueye, Luca Schlax (79. Alexander Mühling), Matona-Glody Ngyombo, Ayman Aourir (59. Phil Sieben), Lucas Halangk (72. Christopher Schepp), Burinyuy Nyuydine, Seok-ju Hong (72. Illia Poliakov) - Trainer: Sebastian Gunkel
1. FC Köln II: Luis Hauer, Yannick Mausehund, Marvin Ajani (83. Cenny Neumann), Luc Dabrowski, Mikail Özkan, Emin Kujovic, Arda Süne (61. Luiz Labenz), Fayssal Harchaoui, Safyan Touré (46. Etienne Borie), Malek El Mala, Sargis Adamyan (61. Patrik Kristal) - Trainer: Evangelos Sbonias
Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 2476
Tore: 0:1 Sargis Adamyan (45.), 0:2 Sargis Adamyan (45.+5), 1:2 Eric Babacar Gueye (82. Foulelfmeter)

_____

Liveticker: Fortuna Düsseldorf U23 - Borussia Dortmund U23

Morgen, 16:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
16:00

_________

So geht es weiter

10. Spieltag
25.09.25 SSVg Velbert - 1. FC Bocholt
26.09.25 Sportfreunde Siegen - VfL Bochum II
27.09.25 SV Rödinghausen - SC Fortuna Köln
27.09.25 Sportfreunde Lotte - Wuppertaler SV
27.09.25 SC Wiedenbrück - RW Oberhausen
27.09.25 1. FC Köln II - FC Gütersloh
27.09.25 FC Schalke 04 II - Fortuna Düsseldorf II
28.09.25 Borussia Dortmund II - Bonner SC
29.09.25 SC Paderborn 07 II - Borussia Mönchengladbach II

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

Markus BeckerAutor