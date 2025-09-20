Köln mit Kantersieg gegen Velbert, Siegen bleibt oben

Seit vier Spielen ungeschlagen, davon die vergangenen beiden Partien gewonnen, RW Oberhausen scheint sich mit Anlaufschwierigkeiten wieder gefunden zu haben. Und noch sind die Top-Plätze nicht weit enteilt. Mit einem Sieg gegen die U21 des 1. FC Köln könnten die Kleeblätter das nächste Ausrufezeichen setzen. Oben weiter enteilen können unterdessen die Sportfreunde Siegen, die als ligaweit einziges Team noch keine Niederlage einstecken mussten und diese Serie gegen einen strauchelnden Wuppertaler SV fortsetzen können. Die Bergischen Löwen gerieten bei einem 1:6 gegen die U21 des SC Paderborn jüngst unter die Räder. Der 1. FC Bocholt versucht nach inzwischen fünf Spielen ohne Sieg wieder einen Sprung im Tableau zu machen, die Aufsteiger um die SSVg Velbert und den Bonner SC hoffen auf einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf.
1. FC Bocholt – Sportfreunde Lotte 4:1
1. FC Bocholt: Lucas Fox, Philipp Hanke, Julian Riedel, Johannes Dörfler, Jeff Mensah, Jonas Carls, Jan Holldack, Nicolas Hirschberger, Marvin Lorch, Stipe Batarilo, Arnold Budimbu - Trainer: Gabriele Di Benedetto
Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Luca Kerkemeyer, Fabian Rüth, Jonas Kehl, Franko Uzelac, Kamer Krasniqi, Dino Bajric, Shkrep Stublla, Leon Demaj, Nazzareno Ciccarelli, Isaak Nwachukwu - Trainer: Fabian Lübbers
Schiedsrichter: Ivan Mrkalj
Tore: 1:0 Marvin Lorch (32.), 2:0 Arnold Budimbu (41. Foulelfmeter), 3:0 Jan Holldack (64.), 3:1 Franko Uzelac (76.), 4:1 Arnold Budimbu (78. Foulelfmeter)
Besondere Vorkommnisse: Nicolas Hirschberger (1. FC Bocholt) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Laurenz Beckemeyer (86.).
Borussia Mönchengladbach II – SC Wiedenbrück 1:1
Borussia Mönchengladbach II: Tiago Pereira Cardoso, Julian Korb, Yassir Atty, Lion Schweers, Tyler Meiser, Veit Stange, Nico Vidic (90. Justin Adozi), Kilian Sauck (79. Antonio Jozanovic), Josiah Uwakhonye, Yannick Michaelis (90. Kemal Cirpan), Jan Urbich - Trainer: Eugen Polanski - Trainer: Sascha Eickel
SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher, Christian Stabenau, Joel Udelhoven, Nikola Aracic, Daniel Sanchez Ruiz Diaz (46. Timo Kondziella), Benjamin Friesen (90. Matvey Obolkin), Vigo Wernet (69. Joschka Kroll), Fabio Riedl, Konstantin Gerhardt, Marlon Lakämper, Dimitrios Touratzidis (74. Saban Kaptan) - Trainer: Sascha Mölders
Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski
Tore: 0:1 Konstantin Gerhardt (5.), 1:1 Lion Schweers (12.)
VfL Bochum II – SC Paderborn 07 II 2:2
VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Daniel Hülsenbusch (46. Henri Matter), Jamil Najjar, Jaden Korzynietz (46. Jonathan Akaegbobi), Colin Kleine-Bekel, Lars Holtkamp, Benjamin Dreca (46. Nicolas Abdat), Niklas Jahn (76. Lirim Jashari), Ben Heuser, Luis Hartwig (83. Lennart Koerdt), Farid Alfa-Ruprecht - Trainer: Heiko Butscher
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, David Stamm (79. Arne Zajaczek), Tim Böhmer (73. Anton Bäuerle), Luis Flörke, Kerem Yalcin, Niklas Mohr (73. Max Ritter), Julius Bugenhagen (73. Lenny Hennig), Medin Kojic, Bennit Bröger (79. Georg Ermolaev), Kevin Gleissner, Marco Wörner - Trainer: Thomas Bertels
Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop) - Zuschauer: 303
Tore: 0:1 Medin Kojic (2.), 0:2 David Stamm (24.), 1:2 Lars Holtkamp (67.), 2:2 Farid Alfa-Ruprecht (85.)
Wuppertaler SV – Sportfreunde Siegen 1:1
Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Levin Müller, Aldin Dervisevic, Salmin Rebronja, Toshiaki Miyamoto, Hans-Juraj Hartmann (46. Kilian Bielitza), Celal Aydogan (61. Jeff-Denis Fehr), Alessio Arambasic (46. Dominic Duncan), Daiki Kamo (78. Ronay Arabaci), Fritz Kleiner, Amin Bouzraa (61. Vincent Schaub) - Trainer: Sebastian Tyrała
Sportfreunde Siegen: Justin Ospelt, Florian Mayer, David Kammerbauer, Jan-Luca Rumpf, Malik Hodroj, Derrick Kyere (62. Cagatay Kader), Dennis Brock, Hamza Saghiri, Ömer Tokac (62. Arif Güclü), Josue Santo (62. Shaibou Oubeyapwa), Dustin Willms (81. Leon Pursian) - Trainer: Thorsten Nehrbauer
Schiedsrichter: Jörn Schäfer - Zuschauer: 2006
Tore: 0:1 Dustin Willms (29. Foulelfmeter), 1:1 Fritz Kleiner (85.)
SC Fortuna Köln – SSVg Velbert 5:0
SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer (46. Younes Derbali), Robin Afamefuna, David Haider, Tom Geerkens, Rafael Garcia, Nico Thier (46. Luca Majetic), Georg Strauch, Jonas Michelbrink, Enzo Wirtz (59. Timo Bornemann), Hamadi Al Ghaddioui (59. Kian Hekmat) - Trainer: Matthias Mink - Trainer: Martin Grund - Trainer: Hamdi Dahmani
SSVg Velbert: Marcel Lenz, Felix Herzenbruch (69. Baran Seker), Jonas Büchte, Arlind Mimini, Max Machtemes (69. Kilian-Joel Wagenaar), Timo Mehlich, Ismail Remmo, David Glavas (27. Luis Plath), Beyhan Ametov (85. Haruto Idoguchi), Benjamin Hemcke, Calvin Marion Mockschan (69. Valon Zhushi) - Trainer: Niklas Bonnekessel - Trainer: Ismail Jaroui
Schiedsrichter: Jonas Fischbach (Freudenberg) - Zuschauer: 2300
Tore: 1:0 Rafael Garcia (14.), 2:0 Hamadi Al Ghaddioui (31.), 3:0 Hamadi Al Ghaddioui (33.), 4:0 Hamadi Al Ghaddioui (45.+4), 5:0 Rafael Garcia (60.)
Gelb-Rot: Marcel Lenz (26./SSVg Velbert/)
Bonner SC – SV Rödinghausen 1:0
Bonner SC: Kevin Birk, Markus Wipperfürth, Adis Omerbasic, Massaman Keita, Marcel Damaschek, Maximilian Pommer, Tobias Peitz, Haris Mesic, Jonas Berg, Yannik Schlößer, Lucas Cueto - Trainer: Björn Mehnert
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Leon Tia, Mattis Rohlfing, Paterson Chato, Allan Firmino Dantas, Marius Bauer, Leonard Köhler, Julian Schwermann, Simon Breuer, Eduard Probst - Trainer: Dennis da Silva Félix
Schiedsrichter: Davide Zeisberg (Solingen)
Tore: 1:0 Massaman Keita (62.)
FC Gütersloh – FC Schalke 04 II 1:3
FC Gütersloh: Tim Matuschewsky, Justus Henke, David Winke, Fynn Arkenberg (87. Leo Weichert), Aleksandar Kandic (46. Niklas Frese), Patrik Twardzik, Erik Lanfer, Björn Rother, Jan-Lukas Liehr (76. Len Wilkesmann), Sandro Reyes (76. Lennard Rolf), Julius Langfeld (46. Luis Frieling) - Trainer: Julian Hesse
FC Schalke 04 II: Luca Podlech, Magnus Rösner, Tim-Justin Dietrich, Max Hauswirth (62. Bojan Potnar), Max Lamby, Yassin Ben Balla, Paul Pöpperl, Andri Buzolli (67. Edion Gashi), Ayman Gulasi (67. In-gyom Jung), Jakob Sachse (86. Vincenzo Onofrietti), Gerrit Wegkamp (62. Linus Weik) - Trainer: Jakob Fimpel
Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis (Castrop-Rauxel)
Tore: 0:1 Ayman Gulasi (2.), 0:2 Jakob Sachse (15.), 0:3 Jakob Sachse (35.), 1:3 Justus Henke (64.)
RW Oberhausen – 1. FC Köln II 1:2
RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Nico Klaß, Michel Niemeyer, Drew Murray (79. Simon Ludwig), Eric Babacar Gueye, Luca Schlax (79. Alexander Mühling), Matona-Glody Ngyombo, Ayman Aourir (59. Phil Sieben), Lucas Halangk (72. Christopher Schepp), Burinyuy Nyuydine, Seok-ju Hong (72. Illia Poliakov) - Trainer: Sebastian Gunkel
1. FC Köln II: Luis Hauer, Yannick Mausehund, Marvin Ajani (83. Cenny Neumann), Luc Dabrowski, Mikail Özkan, Emin Kujovic, Arda Süne (61. Luiz Labenz), Fayssal Harchaoui, Safyan Touré (46. Etienne Borie), Malek El Mala, Sargis Adamyan (61. Patrik Kristal) - Trainer: Evangelos Sbonias
Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 2476
Tore: 0:1 Sargis Adamyan (45.), 0:2 Sargis Adamyan (45.+5), 1:2 Eric Babacar Gueye (82. Foulelfmeter)
10. Spieltag
25.09.25 SSVg Velbert - 1. FC Bocholt
26.09.25 Sportfreunde Siegen - VfL Bochum II
27.09.25 SV Rödinghausen - SC Fortuna Köln
27.09.25 Sportfreunde Lotte - Wuppertaler SV
27.09.25 SC Wiedenbrück - RW Oberhausen
27.09.25 1. FC Köln II - FC Gütersloh
27.09.25 FC Schalke 04 II - Fortuna Düsseldorf II
28.09.25 Borussia Dortmund II - Bonner SC
29.09.25 SC Paderborn 07 II - Borussia Mönchengladbach II
