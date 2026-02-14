 2026-02-09T08:36:21.830Z

Köln kann oben anklopfen, Gladbach gegen die Formkrise unter Kirch

Regionalliga West: Nur zwei Partien finden zur Regelspielzeit am Samstag statt. Darunter trifft der 1. FC Köln II auf die Sportfreunde Lotte, Borussia Mönchengladbach versucht die Negativ-Serie im neuen Jahr gegen den SV Rödinghausen zu stoppen.

Der 1. FC Köln II kann einen Sprung nach oben machen.
Der 1. FC Köln II kann einen Sprung nach oben machen. – Foto: IMAGO/Klumpen Sportfoto

Vom derzeit unscheinbaren achten Tabellenrang könnte der 1. FC Köln II einen mächtigen Satz nach oben machen. Schon mit einem Sieg gegen die Sportfreunde Lotte ginge es drei Plätze nach oben. Und weil die derzeitigen Top-Teams um Fortuna Köln, RW Oberhausen und FC Gütersloh mindestens zwei Spiele mehr absolviert haben, könnten sich die Domstädter mittelfristig gar in der Spitzengruppe etablieren. Die Lotteraner hoffen wiederum den bislang guten Eindruck im neuen Jahr gegen aus den Spielen gegen die SSVg Velbert (3:0) und Borussia Dortmund II (1:1) zu bestätigen.

Im zweiten Samstagsspiel kriselt es hingegen. Seit Amtsübernahme von Oliver Kirch, ging Borussia Mönchengladbach stets als Verlierer vom Platz, sucht im neuen Jahr also noch nach der eigenen Form, muss sich anders als der SV Rödinghausen aber nicht um den Klassenerhalt sorgen. Der SVR steckt weiter unten drin, ließ zum Rückrundenauftakt zudem Punkte gegen die direkte Konkurrenz um den SC Wiedenbrück (2:2) und den VfL Bochum II (0:2) liegen.

So geht es weiter

23. Spieltag
21.02.26 RW Oberhausen - SV Rödinghausen
21.02.26 FC Gütersloh - SSVg Velbert
21.02.26 Fortuna Düsseldorf II - SC Fortuna Köln
21.02.26 1. FC Bocholt - Bonner SC
21.02.26 Sportfreunde Lotte - SC Wiedenbrück
21.02.26 Wuppertaler SV - 1. FC Köln II
21.02.26 VfL Bochum II - FC Schalke 04 II
22.02.26 Borussia Mönchengladbach II - Borussia Dortmund II
22.02.26 Sportfreunde Siegen - SC Paderborn 07 II

