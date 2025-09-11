Köln gegen Aachen, RWO gegen Münster, Leverkusen in Mainz

In der DFB-U19-Nachwuchsliga ist der 1. FC Köln, amtierender Deutscher Meister, im Traditionsduell gegen Alemannia Aachen gefordert, Fortuna Düsseldorf will bei der SV Elversberg wichtige Punkte einfahren. Bayer Leverkusen ist auswärts beim TSV Schott Mainz im Einsatz, Borussia Mönchengladbach beim SV Meppen. Spannend wird es auch zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Preußen Münster. Der MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen haben an diesem Wochenende spielfrei. Die Partien stehen außerdem an.
7. Spieltag
Sa., 20.09.25 11:00 Uhr FC Viktoria Köln - 1. FC Köln
Sa., 20.09.25 11:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - Alemannia Aachen
Sa., 20.09.25 11:00 Uhr MSV Duisburg - SV Elversberg
8. Spieltag
Sa., 27.09.25 13:00 Uhr Alemannia Aachen - FC Viktoria Köln
So., 28.09.25 11:00 Uhr MSV Duisburg - FSV Mainz 05
So., 28.09.25 16:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - 1. FC Köln
_______________
7. Spieltag
So., 21.09.25 11:00 Uhr Rot-Weiss Essen - Borussia Dortmund
So., 21.09.25 12:00 Uhr Bayer 04 Leverkusen - FSV Frankfurt
So., 21.09.25 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - VfL Bochum
8. Spieltag
Sa., 27.09.25 13:00 Uhr VfL Bochum - Rot-Weiss Essen
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr Bayer 04 Leverkusen - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr Borussia Dortmund - TSV Schott Mainz
_______________
7. Spieltag
So., 21.09.25 11:30 Uhr FC Schalke 04 - SV Meppen
So., 21.09.25 12:00 Uhr SC Preußen Münster - SC Paderborn 07
So., 21.09.25 12:30 Uhr Borussia Mönchengladbach - VfL Osnabrück
So., 21.09.25 13:30 Uhr DSC Arminia Bielefeld - SC Rot-Weiß Oberhausen
8. Spieltag
Sa., 27.09.25 12:00 Uhr SC Preußen Münster - VfL Osnabrück
Sa., 27.09.25 13:30 Uhr DSC Arminia Bielefeld - SV Meppen
So., 28.09.25 11:00 Uhr Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04
So., 28.09.25 12:00 Uhr SC Rot-Weiß Oberhausen - SC Paderborn 07