Alemannia Aachen reist zum 1. FC Köln.
Alemannia Aachen reist zum 1. FC Köln. – Foto: Gerhard Hannappel

Köln gegen Aachen, RWO gegen Münster, Leverkusen in Mainz

Nur Borussia Dortmund hat in der DFB-U19-Nachwuchsliga bislang keinen Punkt abgegeben, am Samstag geht es gegen Wehen Wiesbaden. Die Duelle stehen außerdem an.

In der DFB-U19-Nachwuchsliga ist der 1. FC Köln, amtierender Deutscher Meister, im Traditionsduell gegen Alemannia Aachen gefordert, Fortuna Düsseldorf will bei der SV Elversberg wichtige Punkte einfahren. Bayer Leverkusen ist auswärts beim TSV Schott Mainz im Einsatz, Borussia Mönchengladbach beim SV Meppen. Spannend wird es auch zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Preußen Münster. Der MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen haben an diesem Wochenende spielfrei. Die Partien stehen außerdem an.

So läuft der Spieltag in der Gruppe G

Sa., 13.09.2025, 12:00 Uhr
SV Elversberg
SV ElversbergElversberg
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
12:00

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlem. Aachen
11:00

So., 14.09.2025, 14:30 Uhr
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05
FC Viktoria Köln
FC Viktoria KölnViktor. Köln
14:30

Das sind die nächsten Spieltage

7. Spieltag
Sa., 20.09.25 11:00 Uhr FC Viktoria Köln - 1. FC Köln
Sa., 20.09.25 11:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - Alemannia Aachen
Sa., 20.09.25 11:00 Uhr MSV Duisburg - SV Elversberg

8. Spieltag
Sa., 27.09.25 13:00 Uhr Alemannia Aachen - FC Viktoria Köln
So., 28.09.25 11:00 Uhr MSV Duisburg - FSV Mainz 05
So., 28.09.25 16:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - 1. FC Köln

So läuft der Spieltag in der Gruppe H

Sa., 13.09.2025, 11:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
11:00

Sa., 13.09.2025, 12:00 Uhr
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 LeverkusenBayer 04
12:00

So., 14.09.2025, 13:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
13:00

Das sind die nächsten Spieltage

7. Spieltag
So., 21.09.25 11:00 Uhr Rot-Weiss Essen - Borussia Dortmund
So., 21.09.25 12:00 Uhr Bayer 04 Leverkusen - FSV Frankfurt
So., 21.09.25 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - VfL Bochum

8. Spieltag
Sa., 27.09.25 13:00 Uhr VfL Bochum - Rot-Weiss Essen
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr Bayer 04 Leverkusen - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr Borussia Dortmund - TSV Schott Mainz

So läuft der Spieltag in der Gruppe I

Sa., 13.09.2025, 13:00 Uhr
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
13:00

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia
11:00

So., 14.09.2025, 12:00 Uhr
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterPr. Münster
12:00

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabr.
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
11:00

Das sind die nächsten Spieltage

7. Spieltag
So., 21.09.25 11:30 Uhr FC Schalke 04 - SV Meppen
So., 21.09.25 12:00 Uhr SC Preußen Münster - SC Paderborn 07
So., 21.09.25 12:30 Uhr Borussia Mönchengladbach - VfL Osnabrück
So., 21.09.25 13:30 Uhr DSC Arminia Bielefeld - SC Rot-Weiß Oberhausen

8. Spieltag
Sa., 27.09.25 12:00 Uhr SC Preußen Münster - VfL Osnabrück
Sa., 27.09.25 13:30 Uhr DSC Arminia Bielefeld - SV Meppen
So., 28.09.25 11:00 Uhr Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04
So., 28.09.25 12:00 Uhr SC Rot-Weiß Oberhausen - SC Paderborn 07

