Köllner-Krach! Löwen-Coach poltert gegen Maulwürfe – und nimmt Reisinger ins Visier Polter-PK vor angeblichem Endspiel

München – Als Deutschland noch von einer gewissen Angela M. regiert wurde, gab es in der Politik mal ein ungeschriebenes Gesetz. Sprach sie einem Amtsträger öffentlich das Vertrauen aus, dauerte es nicht lange und der- oder diejenige war weg vom Fenster. Nun steckt im Fußball immer auch ein bisschen Politik und deshalb entbehrte es nicht einer gewissen Ähnlichkeit, was Hasan Ismaik am Freitagmorgen um 05:12 Uhr bei Facebook postete und was auf der Löwenrunde am Mittag folgte: sichtbare Mühen um demonstrative Geschlossenheit hinter dem zuletzt erfolglosen Trainer.

Natürlich sei auch er enttäuscht über den jüngsten Leistungseinbruch. „Aber“, so der Investor des TSV, „wir dürften jetzt nicht den Fehler machen und nun alles in Frage stellen, auch den Trainer nicht“, schrieb Ismaik und sprach Sechzigs Cheftrainer damit sein Vertrauen aus. Der hatte auf seiner Routine-Pressekonferenz später seinen direkten Vorgesetzten, Geschäftsführer Günter Gorenzel, neben sich sitzen sitzen. Allein dass(!) sich Gorenzel genötigt sah, sich mit ins Pressestüberl zu setzen, überraschte und zeigte, dass nach den letzten Tagen offenbar auch auf Vereinsseite Redebedarf bestand.

Köllner-Endspiel gegen Essen? Gorenzel stellt klar: „Es gibt kein Ultimatum“

Und der wurde gedeckt: „Es gibt kein Ultimatum“ stellte Gorenzel mit Blick auf übereinstimmende Informationen (auch tz berichtete) klar, wonach das Spiel gegen Essen am Montag Köllners letztes als Löwen-Trainer sein könnte. Die Mannschaft habe ihr Können unter Köllner schon oft unter Beweis gestellt, „warum sollte ich dann grundsätzlich Dinge in Frage stellen“ führte er fort und meinte damit wohl seinen Nebenmann. Er „erwarte von jedem einzelnen Spieler“, die Mannschaft selbst wieder auf Kurs zu bringen.