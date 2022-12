Köllner geht voran und will in die 2. Bundesliga: „Nur wer selbst brennt, kann Feuer entfachen“ Löwen-Coach spricht über Neuzugänge

München - Die Löwen sind nur noch in Lauerstellung: Nach 17 Partien in der 3. Liga steht der TSV 1860 München auf Rang sechs der Tabelle. Der Rückstand auf Platz zwei beträgt drei Punkte, zum Relegationsplatz um den Aufstieg ist es sogar nur ein Zähler. Das Ziel ist klar: Im Sommer möchten die Blauen nach sechs Spielzeiten zurück in die 2. Bundesliga.

Die durch die Fußball-WM in Katar ungewöhnlich lange Pause spielt Trainer Michael Köllner für die restlichen 21 Spiele in die Karten. „Wir können im Winter 30 Trainingseinheiten und fünf Testspiele machen, bevor es dann in Mannheim wieder losgeht. Das ist ein großes Geschenk, aber das musst du auch für dich nutzen“, sagt der Löwen-Dompteur im Interview mit der Passauer Neuen Presse.

Saisonziel des TSV 1860 München: Michael Köllner hält am Aufstieg in die 2. Bundesliga fest

Obwohl seine Mannschaft zuletzt in vier Partien ohne Sieg geblieben und deshalb in der Tabelle aus den Aufstiegsplätzen gerutscht ist, glaubt der 52-Jährige weiterhin fest an den Aufstieg: „Wir sind weiter in einer guten Ausgangssituation. Daher können wir optimistisch der zweiten Saisonhälfte entgegensehen. Wir wissen aber auch, dass wir voll attackieren müssen.“

Zwar sei die Pleite in Bayreuth Ende Oktober „sicher ein Schlüsselmoment“ für den Abwärtstrend gewesen, trotzdem möchte der Oberpfälzer die vor der Saison ausgerufene Marschrichtung nicht korrigieren. „Der Start hat gezeigt, dass wir von diesem klaren Ziel euphorisiert waren. An der Zielsetzung hat sich auch für die Rückrunde nichts geändert“, stellt Köllner klar.