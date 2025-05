Köllerbach kann nur einen Punkt gutmachen SpVgg. Quierschied: Nach Pleite bei Abstiegskandidat nun Punkteteilung Verlinkte Inhalte Schröder-Liga Saar Barima Osei Tutu Bawuah

Die SpVgg. Quierschied will sich nicht nachsagen lassen, in den Kampf um den Relegationsplatz einzugreifen. Nach der Niederlage des FSV Jägersburg trotzten sie den Sportfreunden Köllerbach ein Remis ab und hätten aufgrund des zweiten Durchgangs sogar gewinnen müssen. So kamen die Gäste nur um einen einzigen Zähler an Platz Zwei heran. Am kommenden Sonntag spielt Quierschied nun in Jägersburg.

Die Sportfreunde Köllerbach hätten mit einem Sieg beim Oberliga-Absteiger SpVgg. Quierschied bis auf einen Punkt an den Tabellenzweiten FSV Jägersburg heranrücken können, denn die Homburger mussten am Samstag eine bittere 1:4 ((1:1)-Niederlage beim SV Saar 05 Jugendfußball hinnehmen. Doch die Platzherren überließen den Gästen aus Püttlingen nicht den Dreier als Gastgeschenk. Im Gegenteil, beim 1:1 (1:1) waren die Platzherren im zweiten Durchgang das bessere Team, konnten aber kein zweites Mal treffen. Die Gäste mussten mit Jan Issa unmittelbar vor dem Anpfiff einen ihrer wichtigsten Leute verletzungsbedingt ersetzen, gingen aber dennoch durch einen Treffer von Barima Osei Tutu Bawuah in der 11. Minute in Führung. Die "Wambe" kamen aber in der 37. Minute durch Elias Hoffmann zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang hätten die Platzherren aufgrund ihrer Überlegenheit den Sieg eher verdient als Köllerbach, das nun drei Punkte hinter dem FSV Jägersburg auf Rang Drei liegt. Quierschied hat mit zehn Punkten Rückstand auf Köllerbach schon länger keine Chance mehr auf den Relegationsrang Zwei. Gäste-Co-Trainer Mergim Kuqi sagte nach dem Spiel: "Ich denke, dass es ein gerechtes Remis war. Wir hatten einige gefährliche Standards, es war eher ein langweiliges Spiel. Wir mussten mit Jan Issa einen unserer besten Spieler unmittelbar vor dem Spiel ersetzen, das hat uns hart getroffen. Wir mussten kurz vor dem Spiel umstellen. Barima, derr für ihn rein kam, hat dann aber auch das Tor gemacht. Issa hat eine muskuläre Verletzung. Wir wussten, dass es hier schwer wird, wir wollten gewinnen, um an Jägersburg ranzukommen, das ist uns leider nicht gelungen".